Новите модели на Opel и Alfa Romeo ще бъдат изградени на китайска платформа

13 Април, 2026 10:30 523 1

Stellantis подготвя мащабна инжекция от Leapmotor, която ще преобрази бъдещите електрически SUV модели

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейската автомобилна индустрия е на прага на радикална промяна, в която границите между Запада и Изтока се заличават в името на оцеляването при електрическата мобилност. Според информация на Reuters, гигантът Stellantis е в напреднали преговори с китайския технологичен лидер Leapmotor. Целта е ясна – бъдещите поколения на Opel и вероятно Alfa Romeo да бъдат изградени върху високотехнологична китайска архитектура.

Този ход не е случайна хрумка, а логична еволюция на съюза, започнал през 2023 г., когато Stellantis придоби 20% от Leapmotor. Сега партньорството превключва на по-висока предавка. Планът предвижда китайските инженери да поемат основната част от развойната дейност, доставяйки „мозъка“ на автомобилите – сложната електронна архитектура и ключовите компоненти за задвижване.

Първият голям плод на това сътрудничество се очаква да бъде изцяло електрически SUV с емблемата на Opel, който трябва да се появи на бял свят до 2028 г. Интересен детайл е локацията на производството – заводът на конгломерата в Сарагоса, Испания. Същата поточна линия скоро ще започне да бълва и модела Leapmotor B10, което ще позволи сериозна оптимизация на разходите. Прогнозите сочат, че само от новия електрически Opel ще се произвеждат по около 50 000 бройки годишно.

Но амбициите не спират дотук. На същата техническа база може да стъпи и бъдещ модел на Alfa Romeo. За италианската марка, известна със своя характер и стил, това е деликатна стъпка, но използването на готова, изпитана платформа в Испания би свалило драстично цената за разработка и логистика.

Докато Leapmotor запазва дипломатично мълчание, потвърждавайки единствено, че се обсъждат „различни формати на сътрудничество“, индустрията вече вижда новите очертания на пазара. Традиционните европейски марки все по-често ще разчитат на китайския софтуерен и хардуерен капацитет, за да останат конкурентоспособни в ерата на батериите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Вече всичко е китайско

    10:39 13.04.2026