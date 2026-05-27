Новини
България »
НС отхвърли изслушване на правосъдния министър за двама украински военни, задържани за шпионаж край военен обект

НС отхвърли изслушване на правосъдния министър за двама украински военни, задържани за шпионаж край военен обект

27 Май, 2026 18:43, обновена 27 Май, 2026 18:55 756 20

  • възраждане-
  • украинци-
  • арест-
  • изслушване-
  • министър

Единствено вносителите от "Възраждане" гласуваха "за" предложението си

НС отхвърли изслушване на правосъдния министър за двама украински военни, задържани за шпионаж край военен обект - 1
Факти Факти

“Възраждане” внесе искане за изслушване на министъра на правосъдието от “Прогресивна България” на основание чл. 111, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Необходимостта за провеждането му беше аргументирана от вносителите с поставената тема: Осигуряване сигурността на българските граждани на територията на Република България, мерки за предпазване от диверсии на обекти от стратегическо значение за националната сигурност на България и осигуряване на независимостта на българската правосъдна система по дела на чужденци и предпазване от вмешателство на съответната чужда държава.

В мотивите си вносителите посочиха, че през месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България. У тях са открити масиви със секретни данни и точни координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвали невралгични точки от трасето на газопровода „Балкански поток“.

Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г. Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката.

Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване. Тимофеев живее в Испания със семейството си. Има издадено временно разрешително за пребиваване и работа. Зозуля също живее в Испания, като и двамата са в провинция Аликанте, град Гуардамар дел Сегура.

"На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода", подчертават от партията-вносител..

От "Възраждане" отбелязаха, "че по информация в медиите случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носят слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно".

"Във връзка с изложеното, с оглед сигурността на българските граждани, считаме че трябва да бъде отговорено на доста въпроси, свързани с тези терористи", настоява вносителят.

И попита: "В България ли са или вече са пуснати двамата украински атентатори? Имало ли е вмешателство от страна на представляващи украинската държава по този случай? Имало ли е и все още има ли натиск върху българските власти и в какво се състои този натиск?"

Единствено “Възраждане” подкрепи внесеното от тях искане за изслушване, останалите партии - ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС гласуваха против или “Въздържал се.”


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    4 21 Отговор
    От Ден на Ден
    Става все по жалък .

    Коментиран от #11

    18:59 27.05.2026

  • 2 Българин

    2 11 Отговор
    За всички е ясно, че ако не изпълняваме исканията на Зеленски, много неща ще започнат да се взривяват в България. От компресорни станции, през нефтени терминали и рафинерии, до електроцентрали.
    Така че, единственият начин да си осигурим мира и спокойствието е да изпълняваме незабавно всички искания на Зеленски. В противен случай, много имаме да страдаме!

    Коментиран от #8, #10, #14

    19:00 27.05.2026

  • 3 Сатана Z

    5 1 Отговор
    "компресорната станция „Расово"

    Украинците Олегсий Тимофеев и Роман Зозул в Расово са ги ееебаааалиии масово.

    19:00 27.05.2026

  • 4 военен неможач

    18 2 Отговор
    Колкото и статуквото - и новото и старото да са против Възраждане - те са единствените, които се противопоставят на наглите украинци. Да те са потърпевши от военната операция, от войната, но са ат най-наглите и корумпирани и безпардонно отмъстителни народи. Да си отмъщават на руснаците - тук тези двамата са си терористи.

    Коментиран от #9, #12

    19:03 27.05.2026

  • 5 Механик

    1 11 Отговор
    ПУБЛИЧНО,Иzн@ссилване на"възрожденци"!

    19:04 27.05.2026

  • 6 Без име

    4 4 Отговор
    Не мисля, че някога ще се оправим, освен ако не ни окупира временно Ким Чен Ун.

    19:04 27.05.2026

  • 7 Дориана

    1 13 Отговор
    Разбира се, че ще бъде отхвърлено предложението на Възраждане, защото по този случай си има МВР, Съд и Прокуратура. Скритата цел на Възраждане е да играят ролята на скрита патерица на ГЕРБ и ДПС. Това включва умишлено бавене, саботиране на жизнено важните проблеми на обществото в НС.Този път обаче партията на Румен Радев са мнозинство и Възраждане не могат да бавят и пречат по какъвто и да е повод.

    19:06 27.05.2026

  • 8 Търновец

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Украйна е нещо средно между възродена Отоманска империя и втори Израел и зад Зеленски е Хилари Клинтън и банка Ротшилд. Украйна е по същество анти Европа и дори враждебна на ЕС

    19:07 27.05.2026

  • 9 Манол

    0 12 Отговор

    До коментар #4 от "военен неможач":

    Като не искаш украинците да ти отмъщават, ще се съобразяваш с тях и техните интереси. В противен случай, сам си просиш наказанието!

    Коментиран от #13

    19:08 27.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ":

    И защо така реши? Нима не повдига важен въпрос? Подготвяне на диверсия на национална критична инфраструктура. Която сме платили с наши пари 💸 носи на държавата над 100 млн евро на година.
    Хайде, обоснови се, моля!

    19:09 27.05.2026

  • 12 Търновец

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "военен неможач":

    Възможно е Руското разузнаване да се интересува от случая защото това е последният Руски газопровод и Русите си водят свое разследване

    19:10 27.05.2026

  • 13 Някой

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Манол":

    А защо украинците не се съобразяват с нашите интереси? Защо ние трябва да се съобразяваме с техните, че и да се страхуваме от отмъщение, ако не го направим? Те ли са господарите на България? Отговори, моля.

    Коментиран от #20

    19:11 27.05.2026

  • 14 Ххххххххххх

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    С терористи, не се преговаря. Единственото им място е под тревата.

    19:11 27.05.2026

  • 15 Maматa ви и боташки укpoбоклуци!

    2 1 Отговор
    Ще ме карате зорлем да почна да харесвам катуна на Коця €пейкин!

    19:14 27.05.2026

  • 16 Тома

    3 0 Отговор
    Гюро им даде милиони евро от българските граждани на бандеровци а те дошли в България да взривяват

    19:15 27.05.2026

  • 17 Разстрел, а след разстрела -

    2 0 Отговор
    червеи. Какво тук значи някаква си личност?

    19:17 27.05.2026

  • 18 Стенли

    2 0 Отговор
    Браво браво , храни куче да те лае, не стига че толкоз украинци са на гърба на държавата, респективно на наш гръб защото , ние плащаме данъци и една камара удръжки има имам от заплата , не стига че даваме милиард евро във вид на заем , който никога няма да върнат и за благодарност ще правят мизерии по ключова инфраструктура изградена пак от нашите пари и да губи държавата още милиони евро😡👎

    19:18 27.05.2026

  • 19 Тиква

    1 0 Отговор
    Винаги били и ще останат подли и нагли, окрабандеровци

    19:19 27.05.2026

  • 20 Манол

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Украинците се бият за Украйна и загиват с хиляди, за да си опазят държавата. Колко българи ще излязат в полето, за да защитят България?

    19:23 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове