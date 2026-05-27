НС отхвърли изслушване на правосъдния министър за двама украински военни, задържани за шпионаж край военен обект

“Възраждане” внесе искане за изслушване на министъра на правосъдието от “Прогресивна България” на основание чл. 111, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Необходимостта за провеждането му беше аргументирана от вносителите с поставената тема: Осигуряване сигурността на българските граждани на територията на Република България, мерки за предпазване от диверсии на обекти от стратегическо значение за националната сигурност на България и осигуряване на независимостта на българската правосъдна система по дела на чужденци и предпазване от вмешателство на съответната чужда държава.

В мотивите си вносителите посочиха, че през месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България. У тях са открити масиви със секретни данни и точни координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвали невралгични точки от трасето на газопровода „Балкански поток“.

Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г. Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката.

Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване. Тимофеев живее в Испания със семейството си. Има издадено временно разрешително за пребиваване и работа. Зозуля също живее в Испания, като и двамата са в провинция Аликанте, град Гуардамар дел Сегура.

"На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода", подчертават от партията-вносител..

От "Възраждане" отбелязаха, "че по информация в медиите случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носят слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно".

"Във връзка с изложеното, с оглед сигурността на българските граждани, считаме че трябва да бъде отговорено на доста въпроси, свързани с тези терористи", настоява вносителят.

И попита: "В България ли са или вече са пуснати двамата украински атентатори? Имало ли е вмешателство от страна на представляващи украинската държава по този случай? Имало ли е и все още има ли натиск върху българските власти и в какво се състои този натиск?"

Единствено “Възраждане” подкрепи внесеното от тях искане за изслушване, останалите партии - ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС гласуваха против или “Въздържал се.”