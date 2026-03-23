Skoda Kodiaq RS 2027 ще е с голяма техническа актуализация и 300+ к.с.

23 Март, 2026 12:00 924 2

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Skoda подготвя сериозна техническа модернизация за флагманския кросоувър Kodiaq RS, който ще придобие принципно нов силов агрегат през 2027 г. Последната шпионска снимка на модела е доказателство, че производителят иска да надхвърли границата от 300 к.с. – амбиция, която би му позволила да се конкурира с по-мощните решения в сегмента, като например Volkswagen Tiguan R.

Въпреки че тестовият прототип изглежда почти идентичен с настоящата версия, редица детайли ясно сочат към RS модификацията. Те включват големи 20-инчови джанти, червени спирачни апарати, характерни тръби на изпускателната система и съответните табелки с името.

Върху стъклото се забелязват специални жълти маркировки, които обикновено се използват за идентифициране на електрифицирани прототипи по време на тестове, например на Нюрбургринг. Това намеква за наличието на високоволтов компонент в силовото предаване.

Настоящият Kodiaq RS, който разполага с 2.0-литров TSI бензинов двигател с мощност 265 к.с., формално остава динамичен, но не достига нивото на съвременните спортни SUV-ове. Поради това инженерите разработват нова версия на агрегата.

Според предварителните данни той също ще има обем 2.0 литра, но ще получи 48-волтова мека хибридна система (MHEV). Подобна конфигурация ще позволи не само увеличаване на мощността до над 300 к.с., но и подобряване на горивната ефективност и спазването на екологичните стандарти.

В същото време характерът на звука на прототипа по време на тестове показва, че не става въпрос за пълноценна хибридна схема с възможност за шофиране на електрическа енергия – става въпрос за мека електрификация, а не за plug-in хибрид.

Както и преди, новият Kodiaq RS би трябвало да запази 7-степенната роботизирана трансмисия DSG и системата за задвижване на всички колела, които ще останат ключов елемент от неговата гъвкавост. В същото време въпросът за позиционирането в гамата остава отворен: Skoda може или напълно да замени настоящата версия с 265 конски сили, или да я остави като по-достъпен вариант, а новата да се издигне на по-високо ниво, създавайки действителен „RS+“ или още по-екстремна модификация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 2 Отговор
    Доста повече от нуждите за обратни мъже и дори и за служителите на МВР.

    12:35 23.03.2026

  • 2 Колко голяма да е

    4 1 Отговор
    тая актуализация?2ка турбо си е 2ка турбо.На тоя кошник 2 литра си е смешно.

    12:43 23.03.2026