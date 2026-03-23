Skoda Kodiaq RS 2027 ще е с голяма техническа актуализация и 300+ к.с.

Skoda подготвя сериозна техническа модернизация за флагманския кросоувър Kodiaq RS, който ще придобие принципно нов силов агрегат през 2027 г. Последната шпионска снимка на модела е доказателство, че производителят иска да надхвърли границата от 300 к.с. – амбиция, която би му позволила да се конкурира с по-мощните решения в сегмента, като например Volkswagen Tiguan R.

Въпреки че тестовият прототип изглежда почти идентичен с настоящата версия, редица детайли ясно сочат към RS модификацията. Те включват големи 20-инчови джанти, червени спирачни апарати, характерни тръби на изпускателната система и съответните табелки с името.

Върху стъклото се забелязват специални жълти маркировки, които обикновено се използват за идентифициране на електрифицирани прототипи по време на тестове, например на Нюрбургринг. Това намеква за наличието на високоволтов компонент в силовото предаване.

Настоящият Kodiaq RS, който разполага с 2.0-литров TSI бензинов двигател с мощност 265 к.с., формално остава динамичен, но не достига нивото на съвременните спортни SUV-ове. Поради това инженерите разработват нова версия на агрегата.

Според предварителните данни той също ще има обем 2.0 литра, но ще получи 48-волтова мека хибридна система (MHEV). Подобна конфигурация ще позволи не само увеличаване на мощността до над 300 к.с., но и подобряване на горивната ефективност и спазването на екологичните стандарти.

В същото време характерът на звука на прототипа по време на тестове показва, че не става въпрос за пълноценна хибридна схема с възможност за шофиране на електрическа енергия – става въпрос за мека електрификация, а не за plug-in хибрид.

Както и преди, новият Kodiaq RS би трябвало да запази 7-степенната роботизирана трансмисия DSG и системата за задвижване на всички колела, които ще останат ключов елемент от неговата гъвкавост. В същото време въпросът за позиционирането в гамата остава отворен: Skoda може или напълно да замени настоящата версия с 265 конски сили, или да я остави като по-достъпен вариант, а новата да се издигне на по-високо ниво, създавайки действителен „RS+“ или още по-екстремна модификация.