Skoda отлага пускането на новия Karoq

Чешкият производител Skoda реши да дръпне ръчната спирачка по отношение на премиерата на следващото поколение Karoq, пренаписвайки плановете си в движение. Първоначалните прогнози сочеха, че ще видим новия модел още през настоящата 2026 година, но актуалният график измества дебюта за края на 2027-а, а първите бройки ще достигнат до клиентите чак през 2028 година.

Оказва се, че настоящият Karoq е „корав орех“ и въпреки че е на конвейера от 2017 година, интересът към него не стихва. Когато една кола се продава толкова успешно, инженерите и маркетолозите не изпитват остра нужда да бързат с наследник. Така моделът ще запише необичайно дълъг за модерната ера десетгодишен жизнен цикъл, доказвайки своята непреходна актуалност на пазара.

Допълнително спокойствие в Млада Болеслав внася и триумфалният поход на електрическия Elroq. Светкавичният успех на ток позволи на компанията да разпредели ресурсите си по-гъвкаво и да не пришпорва обновяването на бензиновия си арсенал. Очевидно стратегията на Skoda е да изчака най-подходящия момент, докато пазарът намери своя нов баланс между традиция и електрификация.

Бъдещият Karoq обаче няма да бъде просто козметично освежен вариант на познатото ни возило. Той ще стъпи върху платформата на по-големия си брат Kodiaq, което е ясен сигнал за сериозно „порастване“ във всяко отношение. Очаквайте значително повече простор в купето и комфорт, който се цели право в по-горния сегмент.

Под предния капак също се подготвя тиха революция. По всичко личи, че дизелът окончателно отива в историята за този модел, отстъпвайки място на модерна селекция от бензинови и електрифицирани задвижвания. В свят, в който преходът към пълна електрификация се случва по-бавно от очакваното, Skoda залага на сигурно – еволюция, която съчетава екологичните изисквания с практическите нужди на потребителите.