Забравете всичко, което знаете за quattro - новото Audi RS 5 мисли по-бързо от водача

С новото поколение на RS 5, инженерите от Инголщат не просто прелистват нова страница, а направо сменят библиотеката. Германският звяр се завръща с хибридно сърце и технологично оръжие, което до момента изглеждаше запазено за прототипите от бъдещето – революционна електромеханична система за векторизиране на тягата на задния мост, интегрирана в легендарното quattro.

В основата на тази магия стои напълно преобразен заден диференциал. За разлика от досегашните механични решения, тук класическото предавoчно число си партнира с високотехнологичен 400-волтов електродвигател. Този „електрически мозък“ разпределя въртящия момент между задните колела с умопомрачителна скорост – реакцията отнема едва 15 милисекунди, което е десет пъти по-бързо от едно човешко мигване.

Най-впечатляващото е, че системата е напълно освободена от оковите на двигателя с вътрешно горене. Тя може да пренасочва мощността дори когато не сте стъпили на педала на газта или докато използвате спирачките. С капацитет да създаде разлика от цели 2000 Нм между лявото и дясното колело, Audi RS 5 буквално „захапва“ асфалта, елиминирайки недозавиването още в зародиш.

Зад кулисите оперира суперкомпютърът HCP1, който анализира всяко движение на волана и пътната настилка в реално време. Системата е толкова интуитивна, че буквално предвижда намеренията на водача, подготвяйки шасито за завоя още преди колата да е навлязла в него. Благодарение на водното охлаждане на 8-киловатовия електромотор, технологията остава ефективна дори при екстремно каране на писта.

Крайният резултат е автомобил с две лица. Чрез системата Audi drive select можете да превърнете RS 5 от комфортен спътник за дълъг път в агресивна машина с подчертано задно предаване, която се подчинява на всяко ваше желание с хирургическа прецизност. Audi не просто са направили по-бърза кола – те са преоткрили контрола.