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Румен Радев: US самолетите-цистерни остават до края на месеца, предоговаряме "Боташ" и готвим избора на нов ВСС ВИДЕО

Румен Радев: US самолетите-цистерни остават до края на месеца, предоговаряме "Боташ" и готвим избора на нов ВСС ВИДЕО

12 Юни, 2026 12:03, обновена 12 Юни, 2026 12:32 2 182 119

  • румен радев-
  • боташ-
  • сащ-
  • турция-
  • всс-
  • мерки

Премиерът е разговарял лично с Георги Кандев за оставката му

Румен Радев: US самолетите-цистерни остават до края на месеца, предоговаряме "Боташ" и готвим избора на нов ВСС ВИДЕО - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Разговарях по широк кръг въпроси с външния министър на Турция, включително за нашата енергийна система и „Боташ“. Турската страна има интерес да задълбочим двустранните отношения, както и да се увеличи транспортният поток през България. И ние също имаме такъв интерес, затова ще работим в тази посока. Това заяви в кулоарите на Народно събрание премиерът Румен Радев.

По думите му е било дадено достатъчно време на американската страна, като военни самолети на САЩ, свързани с операциите в Иран, се намират на военни летища. Българската страна е отговорила на нотата на САЩ и те ще останат на летищата у нас до края на месеца, обясни Радев.

Радев заяви още, че турската страна има интерес от задълбочаване на сътрудничеството не само в газовия сектор, но и в електроенергийните връзки и транспортната инфраструктура. „Турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия“, каза той.

Министър-председателят акцентира и върху плановете за развитие на транспортните коридори между двете държави, включително железопътни проекти. „Има също нови железопътни коридори, които планираме и това е наистина да тръгне на нова ЖП линия“, заяви Радев.

Румен Радев заяви, че няма конкретни договорености, които да бъдат представени публично по отношение на разговорите с турската страна, включително и в контекста на енергийното сътрудничество и „Боташ“. Той посочи, че в момента работят експертни групи и от двете страни и едва след приключването на тяхната работа могат да се очакват конкретни резултати.

Той подчерта, че темата не се изчерпва единствено с договора с „Боташ“, а включва по-широка стратегическа рамка, свързана с транспортните и енергийни връзки между България и Турция.

Американските самолети

На въпрос за американските самолети, разположени на летището в София, в контекста на напрежението в Ормузкия проток и конфликта между САЩ и Иран, Радев заяви, че България е дала достатъчно време за преместване и е откликнала на искане на американската страна.

„Ние наистина дадохме едно достатъчно време, американската страна, да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация“, каза той, като уточни, че подобни самолети в Европа обичайно са базирани на военни летища.

По отношение на въпроса кога ще бъдат преместени, Радев посочи: „Ние се сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Отговорили сме и сме дали съгласие до край на този възможност“.

Запитан дали е обсъждано преместване на самолетите на летище Безмер, Радев отговори, че България предоставя възможности за това, но има и ограничения в капацитета. „И Безмер, и Граф Игнатиево, но там засега има по-ограничен капацитет и възможности за управление“, каза той.

Попитан за оставката на Георги Кандев, Радев заяви, че са разговаряли и той е посочил лични причини. Допълни, че е бил доволен от работата си с министър Иван Демерджиев, а публикацията му във Facebook е била изненада.

„Нашето желание е да има нов ВСС и да се избере нов главен прокурор“,

каза още премиерът.

Относно реформите в съдебната власт и реформите, Радев заяви, че става дума за необходимост от приемане на законодателни промени. Той подчерта, че приоритет е законът за съдебната власт да бъде приет възможно най-бързо. „Разбира се, той трябва да бъде добре обмислен, защото това е един изключително важен закон“, заяви той.

По думите му след приемането на закона парламентът трябва да определи правилата и критериите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), като целта е процесът да се ускори, за да бъде избран нов главен прокурор.

По повод въпрос за управителя на корпорацията КУБ,

която стои зад незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна - Олег Невзоров, Радев заяви, че всички обстоятелства се проверяват и не може да се правят окончателни изводи към момента. Той беше попитан и за твърдения за натиск от украинска страна, но отказа да потвърди подобна информация.

„В момента се проверяват всички обстоятелства по този случай“, заяви той, като допълни, че е факт, че по-рано същото лице е било изгонено от България с принудителна административна мярка, а по-късно заповедта е била отменена.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да се увеличи транспортният поток през

    25 2 Отговор
    България

    А пътната инфраструктура на България може ли да поеме този увеличен транспортен поток?

    12:09 12.06.2026

  • 2 честен ционист

    13 9 Отговор
    Значи Баце отпътува края на месеца.

    12:09 12.06.2026

  • 3 Мунчо мундира

    28 11 Отговор
    България подписа газовия договор с турската компания "Боташ", който струва на страната близо 1 милион лева на ден. Таксата се дължи независимо дали се пренася газ, или не, а срокът на договора е до края на 2036 г. Той може да се прекрати, само ако България изплати цялата дължима сума за 13-годишния период.

    Коментиран от #5, #17, #62, #102

    12:09 12.06.2026

  • 4 Само питам

    31 9 Отговор
    1 как ще "предоговорим Боташ ? Като харижеш българските води на Турция ли ?

    12:12 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    8 11 Отговор
    Вместо военните самолети на летището да позиционираме украински специалисти по дронове.Те са не търпеливи да ни помогнат

    Коментиран от #9

    12:12 12.06.2026

  • 7 Прогресивно ли ви е 🤣😅🤠🤯

    28 10 Отговор
    Oлигархичното управление на крaдливия мyнчо кayнов бoташа удари тежко още в началото пенсионерите,майките ,работещите в частния сектор и най yязвимите социални групи. В същото време нeреално високите заплати на администрация ,силови ведомства ,бордове на директори продължават да се увеличават.С техните гласове депутатските заплати бяха увеличени с 25% до около 10 хил.евро основна а после уж замразени. Както каза Янка Тянкова от ПГ на ПБ "нaшите заплати няма да спрат инфлaцията". След като населението в огромната си част започна да негодува, кликaта на мyнчо Крaдев бoташа премина на първия eтап от кризисния си пиар че уж спирали военната помощ за Украйна. Външно министерство на Украйна излезе с данни и цифри че от много години страната им не получава безвъзмездна военна помощ от България. Военните ни заводи работят на пълен капацитет и продават продукцията си на западни фирми които после помагат на Украинската държава. А продукцията от военните ни заводи формира 6% от нашия БВП.И като некадърните мунчови кayни бяха разкрити ,преминаха на следващия кризисен пиар. Вътрешния министър Демерджиев обяви че разследвали доходите на Делян Славчев Пеевски. Нов още по плитък кризисен пиар след като ПГ на ДПС -Ново начало са единствените които гласуват компактно заедно с ПБ на мунчо кayнов боташов. Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от

    12:14 12.06.2026

  • 8 Прогресивно ли ви е 😅😆🤡👹

    23 7 Отговор
    Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от тях се въздържаха с мотив " че така предават избирателите си" а в същото време зад кулисите договорките между мунчо и пеевски вървят с пълна сила. И ще завърша с думите на Томова от сайта АФЕРА която е трубадур на пеевски - "Ако избирателя има и най малка представа какво се случва зад завесите ще остане поразен, направо ще се гръмне"..

    12:14 12.06.2026

  • 9 404

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Само тогава жълто паветните ще спят спокойно

    12:14 12.06.2026

  • 10 Внимание

    3 7 Отговор
    Не разваляйте отношенията на България с приятелски държав.

    12:15 12.06.2026

  • 11 Защо предоговарят Боташа

    22 3 Отговор
    Лош ли е бил, кой го подписа, наказание нещо?!

    Коментиран от #27, #28

    12:15 12.06.2026

  • 12 Само питам

    9 2 Отговор
    2 Какво ще направим ако до месец краварите не си изнесат самолетите . Последната световна бая ни биха . А сега и братушките са заети , че да ни спасяват .

    12:15 12.06.2026

  • 13 Даа

    7 13 Отговор
    Напред България! С избора на нов ВСС, нов главен прокурор и съдии, трябва рязка промяна на съдебната система, защото тя сега все още е под контрола на Пеевски! Ще се случат нещата, трябва си време, всичко да е законно и сигурно! За пръв път от 36 години насам имаме свестен премиер, а не мекотели!

    12:15 12.06.2026

  • 14 Позорно изказване на Радев

    19 7 Отговор
    В Парламента!

    Обвини Възраждане , че са гласували за 20 милиарда дълг през последните години

    Няма такъв малоумник
    Няма!
    Ти, колко ще вземеш сега- 8 милиарда!
    А Боташ?

    Аз ли не съм разбрал, че Възраждане са управлявали последните години!

    Удари дъното!

    12:16 12.06.2026

  • 15 Без име

    23 3 Отговор
    Как предоговаряте? Като давате магистрала ЧЕРНО МОРЕ на концесия на Турция ли? Продажници!

    12:16 12.06.2026

  • 16 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    9 8 Отговор
    Мунчо, с вид на погребален агент, само приказва и нищо не върши.
    То няма и как с такива npoфани около него. Връща всички корумпирани служите от времето на тройната коалиция и кадри на бойко борисов и делян пеевски и трябва да очакваме, че нещо ще се промени. Ще продължат да си управляват 200-300 БКП-ДС комунистически фамилии назначени за улусбеци от московията

    12:16 12.06.2026

  • 17 Окооо

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо мундира":

    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките , май много ви е страх
    Като взема пълният мандат
    Стана шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    И предатели ревът!

    12:17 12.06.2026

  • 18 Генерале Президенте Премиере

    13 2 Отговор
    Ако бутнеш Баба Алино ще гласувам само за теб докато си на политическата сцена

    Ако само се хвърля прах в очите
    И махнете само ограда а другото се потули
    И забрави

    И народът бързо ще те забрави
    Не е заплаха това е тест

    12:17 12.06.2026

  • 19 Факти

    15 3 Отговор
    Три години и половина ни лъга колко хубав е Боташ, включително по време на предизборната кампания само преди два месеца. Сега го предоговаря. Лъжец и некадърник.

    12:18 12.06.2026

  • 20 Боя бля

    10 4 Отговор
    Конфликтът в Ормузкия проток свършва
    Какви са тези ..проблеми!
    Другите са важни.
    Какво прави този фатмак за българите?
    Нищо!
    А, каквото е удобно за Брюксел

    12:18 12.06.2026

  • 21 Само питам

    9 4 Отговор
    Г-н Премиер ! Поздравихте ли г-н Путин за празника на Русия ? Ако не сте , направете го ! Защото винаги накрая се молим на братушките . (За справка питайте футболиста - тигър от Банкя )

    12:19 12.06.2026

  • 22 Прав е радко че предоговаря

    12 2 Отговор
    Българи! Да ви зарадвам с една прекрасна новина! В нашата страна е външният министър на Турция Хакан Фидан който имаше срещи с външната министърка на България и премиера Румен Георгиев Радев. Турция е приела предложението да преразгледа договора на България с тяхната фирма "Боташ" подписан от служебното правителство на Радев с премиер тогава Гълъб Донев. По силата на този договор България всеки ден плаща на Турската държава по 477 хиляди евро без да получава нищо. Според най големия Варненски портал Турция се е съгласила но е поискала България с наши пари да построи Автомагистрала "Черно море" и да я предаде на Турски фирми. В противен случай до края на договора България трябва да изплати на Турция 3 млрд.и 400 хил.евро ( 6 млрд.и 700 хил.лв.). А другото им предложение ще струва на Българските граждани само 2.4 млрд.евро. Дали да приемем предложението им и дали Румен Крадев Боташов ще ги плати на Турция или всеки един от нас?!

    Коментиран от #29, #72

    12:19 12.06.2026

  • 23 Анонимен

    14 3 Отговор
    Оставка на служебници Оставка на червените другари Оставка и пълно освобождение на държавата ни от червените олигарси

    12:19 12.06.2026

  • 24 Атака

    13 6 Отговор
    Турците да ви го ръгнат още по далбоко.Тоя комунист не разбра ли ,че не може хем да си с ес и да си подлога на Путин.

    12:19 12.06.2026

  • 25 Енергетик

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ти чел ли си го тоя тоговор":

    Договора го има в мрежата и всеки с малко усилия може да го прочете. Има го като суров документ, написан от Владимир Малинов, има го и сканиран - подписан и подпечатан .

    12:21 12.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Евроатлантик

    5 13 Отговор

    До коментар #11 от "Защо предоговарят Боташа":

    Напротив, не е лош договора, за момента е бил единствено форсмажорно решение и спасение, след като нямаше алтернатива след спирането на руския газ. А иначе, договора има потенциал да бъде много печеливш за нас, когато минава газта за Европа през тръбата, особено след очертаваща се световна криза за гориво....

    12:21 12.06.2026

  • 28 Госあ

    5 12 Отговор

    До коментар #11 от "Защо предоговарят Боташа":

    Въпросът е защо се подписа ! Аз ше ти кажа - защото педроханците от пп/дб оставиха резко България без газ, докато Франция, Германия, Италия, Гърция, Австрия, Унгария си отвориха сметки в Газпром банк ! Са, разбра ли ?! М ?

    Коментиран от #34, #35, #36

    12:22 12.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гумен кРадев Решетников 💩

    10 3 Отговор
    кРадев почна да лъже повече от Късата карабина костя и боко тиквата взети заедно . 🤣🤣🤣
    Ама то овце много, за това и лъже

    12:24 12.06.2026

  • 32 Ник "Последния Софиянец" се оказа прав

    8 7 Отговор
    Че правителството "Желязков" е отхвърлило предложението на турската страна да предоговири "Боташ". Договора е до 2036 г.като Българските граждани трябва да платят на Турция общо 3 млрд.и 400 млн.евро. Предложението на Турция е било Българските граждани да платят на турците цялата сума с 10% отстъпка ,тоест с 340 млн.евро по малко ,малко над 3 млрд.евро да ги преведем и анулираме договора. Желязков разбира се отказал и като са знаели че идва мyнчo да се оправя. В нормална държава Kрадев ще виси на yличeн стълб не да е премиер.

    12:24 12.06.2026

  • 33 Феникс

    6 4 Отговор
    Ей това досега не се беше сучвало да прислугваме и на немците и на турците! По времето на робството имаше само Турция, а по времето на Хитлер само Германия! Като добавим и слугинажа към САЩ и ЕС и нещата стават страшни!

    12:26 12.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ГРУ гайтанджиева

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    Тава са фейкове, разпространявани от полезни ... и д и о т и !!!

    Коментиран от #39

    12:27 12.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Госあ

    5 5 Отговор
    Боташ е извиване на ръцете ни, след като сините скакалци прекъснаха договора с Русия едностранно, а азерския газ не беше достатъчен. Това е ясно на всички, нали ?! Германия спря да внася руски газ едва след като съюзниците им думнаха тръбите. Франция, Италия, Австрия, Унгария и Гърция внасят и до днес със сметки в Газпромбанк. Гърците например са увеличили вноса със 60% 💁

    Коментиран от #42

    12:29 12.06.2026

  • 38 Копейка с IQ на xлебарка!🪳

    4 4 Отговор
    Сакън, комшу! Ще ме обидиш!
    Как ще предоговарят "Боташ"?!
    Нали беше много изгоден за нас?! 🤪😆

    12:29 12.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Анджо

    11 1 Отговор
    Опитват се пак да ни замажат очите. Пак ще си плати ме за глупостите на КЕШ БОТАШОВ. Ще видите и ще чуете и после ще се смеете . Не вярвам турците да направят голямо отстъпки. Единствено което може да се направи е да намали срока на договора , да стане 5 годишен.

    12:30 12.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Зрител

    3 2 Отговор
    Голямата проверка за правителството и мнозинството в парламента ще е избор на нов висш съдебен съвет и нов прокурор. Ако изпълнят това като хората, което изисква сътрудничество с ППДБ, добре. Ако не, за нула време ще останат без доверието на избирателите.

    12:31 12.06.2026

  • 44 Дориана

    3 13 Отговор
    Румен Радев и Неговата партия нагледно показват на Опозицията и на народа как може да се работи твърдо без компромиси с мисъл за народа и Националните интереси.

    Коментиран от #63, #74, #78

    12:31 12.06.2026

  • 45 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Айде стига дрънка":

    ИИ чек: Да, точно така. Европейските енергийни компании (доставчиците на газ в споменатите страни) откриха специални двойни сметки в „Газпромбанк“ (Gazprombank), за да могат да продължат да купуват руски газ.Тази схема беше създадена през пролетта на 2022 г. с указ на Владимир Путин („газ срещу рубли“) и функционираше по следния начин:Двете сметки: Всеки европейски купувач откриваше две сметки в „Газпромбанк“ – една в чуждестранна валута (евро или щатски долари) и една в руски рубли.Процесът на плащане: Европейската компания превеждаше договорената сума в евро или долари по първата сметка. След това „Газпромбанк“ автоматично обменяше тези пари на Московската борса и ги превеждаше в рубли по втората сметка. Едва тогава Русия считаше плащането за успешно.Вратичката в санкциите: Европейската комисия издаде официални насоки, според които тази процедура не нарушаваше санкциите на ЕС, стига плащането от страна на европейската компания да се считаше за завършено в момента, в който те внесат еврото или доларите в банката (преди превалутирането в рубли).Големи държавни и частни доставчици като френската Engie, италианската Eni, австрийската OMV, унгарската MVM и гръцката DEPA се съобразиха с този механизъм, за да не бъдат спрени доставките им, както се случи тогава с България („Булгаргаз“) и Полша („PGNiG“), които отказаха да открият такива сметки.

    12:32 12.06.2026

  • 46 Това

    7 1 Отговор
    не са никакви конкретни отговори , усукване по въпросите , оставяйки си не само вратичка , а цял портал !

    12:34 12.06.2026

  • 47 Факти

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти чел ли си го тоя тоговор":

    Параметрите по договора с Боташ бяха публикувани на сайта на Народното събрание още преди 3 години. Ти къде спа? Пускаш в търсачката и отваряш първия линк: Проект на решение по Доклада за дейността на Временната комисия към 49-ото Народно събрание по повод Споразумение между "Булгаргаз" ЕАД и турска енергийна компания "Боташ"

    12:34 12.06.2026

  • 48 Госあ

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "ГРУ гайтанджиева":

    Са кажи, защо сините скакалци наизскачали иззад щандовете на плодзенчуците от провинцията, прекъснаха едностранно договора ?

    Коментиран от #54

    12:34 12.06.2026

  • 49 кой му дреме

    8 2 Отговор
    предоговаряме "Боташ" да не взима румен само по милион, а по десет, заедно с дяла му от 15% от промоцията "Грижа за хората в Кауфланд

    Коментиран от #87

    12:35 12.06.2026

  • 50 Хаха

    7 1 Отговор
    Все си мисля, че рязкото напускане на мрачния главсек на МВР е свързано с престараването му да задържи разносвача на пици и бездействието му по отношение на крушевския селтак, провокирал скандала!
    Ясно, че е изпълнявал поръчка, ще разкатават човека по дела, щото има повдигнато обвинение, а на баш виновника - нищо!
    Друга възможна причина е бездействието му по отношение на случая "Петрохан", вкл. уволнение и отстраняване на главните разследващи случая!
    Абе един ден ще стане ясно, но не сега!

    12:36 12.06.2026

  • 51 Радев, я кажи

    8 1 Отговор
    ако американците не си тръгнат, ще им обявиш ли война?

    Коментиран от #58

    12:36 12.06.2026

  • 52 Миме

    6 2 Отговор
    алото,фърчилото-изкарай най-накрая България от ес и нато,махни санкциите срещу Русия и върни лева бе

    12:37 12.06.2026

  • 53 Пламен

    3 1 Отговор
    Гола вОда си

    12:38 12.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гориил

    11 5 Отговор
    НАТО продължава да убива руснаци с български оръжия.Българското правителство продължава да прави многомилионни дарения в подкрепа на Бандера.Вие променихте схемата на доставките на оръжие за Украйна, не директно, а чрез европейски посредници. Формално България не доставя оръжие на Киев, но в действителност планини от българско оръжие продължават да убиват онези, които ви спасиха и освободиха от робство.

    Коментиран от #79

    12:41 12.06.2026

  • 56 Авторът на мазалото

    2 3 Отговор
    Совек, прочети какво си написал и дали сам ще си разбереш какво си сътаорил.
    Ма то, нищо не се разбира. И пълно с грешки!

    12:43 12.06.2026

  • 57 ЧИЧО РУМЕН

    10 1 Отговор
    Боко и Шиши яко го връткат.

    12:46 12.06.2026

  • 58 И аз да питам

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "Радев, я кажи":

    Хипотетично. Ако САЩ премахнат визите, какво става със самолетите? Остават ли за вечни времена?
    Радев, за едната ти неориентираст, заложи на катра стотици човешки животи, а за материалните щети да не говорим. Дано Иран не ни думне!

    Коментиран от #61

    12:47 12.06.2026

  • 59 Урycпиятa Чaмова

    8 0 Отговор
    Ехххх, а какъв печеливш договор беше с Боташа! Даже Баце го потвърди - цяла печатница за турски лири!

    Коментиран от #116

    12:47 12.06.2026

  • 60 Пламен

    12 0 Отговор
    И какво преговаряте за Боташ ?!
    Та нали договорът беше идеален. :)

    Коментиран от #101

    12:48 12.06.2026

  • 61 Моше Боташ Кредев

    13 0 Отговор

    До коментар #58 от "И аз да питам":

    Никакви визи няма да отпдат, и самолетите остават доакто Израел разпореди!

    12:49 12.06.2026

  • 62 Тралала

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо мундира":

    Прекратяване и предоговаряне са различни неща.

    12:49 12.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Радко Спасителя

    12 1 Отговор
    Радко се изкара едва ли не спасител на България от Боташ?!

    Колко милиона похарчихме до тук, Радко?

    12:53 12.06.2026

  • 65 Румен Радев е майстор използвач,

    16 2 Отговор
    всички които са му помогнали да бъде това което е днес Радев е изхвърлил зад Борда.
    0.ВЪЗРАЖДАНЕ
    1.БСП Корнелия Нинова
    2.Калоян Методиев
    3.Асен Василев
    4.Кирил Петков
    5.Георги Кандев
    6.Емил Дечев
    Последните двама осигуриха Мнозинство на ПБ и си получиха заслуженото, шут и аут.

    Нещата които Радев не е направил нищо Цени, Богатството на Пеевски и Борисов, ДС Мафията в България.

    Очаквайте повече от същото.

    12:54 12.06.2026

  • 66 БРАВО РАДЕВ МАКАР

    0 10 Отговор
    И трудно променяш статуквото. И НЕ ЗАБРАВЯЙ ВСИЧКИ ПОД СТРОЙ ПРИ БАЙ СТАВРИИ. ПРОВЕРКА НАПРАВЕТЕ НЕ САМО НА ШИШКО ЗА ПАРИТЕ НО И НА СВИТАТА НА ТУУУЛУПА ГЕРБАДЖИИ. И ППДБ КОСТОВ СЛАФЧУ ЗАФЧУ ИИИ ВСИЧКИ ПОРОЧНИ.

    12:54 12.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Конспиратор

    7 0 Отговор
    Има сериозни подозрения, че Дориана е Деса!👹

    12:56 12.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 до 5 - и ваксаджия на фатмашки ботуши

    9 0 Отговор
    Защо някой трябва да чете позорния договор "Боташ" - национално предателство, каквото българската история не помни! И няма нужда да го четем, след като знаем, че всеки ден един милион заминават за турската фирма, нали "матросовецо" на Фатмака с дългия нос, дето върви два метра плред него! Тапир си ти бе, ниощжество фатмашко, ти си тапир! И кажи на селяндурина от Славяново, че вече е мразен и презиран от целокупния български народ мого повече, отколкото Ткивата и Праясето взети заедно! Кажи му още, че азради чудовищното предателство "Боташ" рано или късно ще гледа небето през решетките на СЦЗ! А, не забравяй да му кажеш, че е много нагъл!

    Коментиран от #92

    12:57 12.06.2026

  • 71 По добре платете за боташ и край

    8 0 Отговор
    Повече алъш вериш не ни трябва.

    12:58 12.06.2026

  • 72 Чамовата ГАВИ ваксинаторка съм

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Прав е радко че предоговаря":

    И нощта, дето прекарах с бах Хакан не помога за по-изгодени комисионни с нашите бо(га)таш копринки! Язък, дадах му за дребни евра!

    12:59 12.06.2026

  • 73 1488

    12 2 Отговор
    румен печели по милион чисто на ден от боташ

    отделно печели от всичко продадено с етикет
    "Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.

    както и от уж спрените доставки на оръжие за 404
    просто скри веригата като работи с посредници

    13:00 12.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    10 0 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #77, #80, #82

    13:00 12.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    9 0 Отговор

    До коментар #75 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #81

    13:01 12.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 АНТИ-КОМУНИ$Т

    10 0 Отговор

    До коментар #75 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    13:02 12.06.2026

  • 81 Г€Н€РАЛ Д€$И

    11 0 Отговор

    До коментар #77 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    Коментиран от #91

    13:02 12.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Масона Моше Боташ Крадев

    13 0 Отговор
    е по-голям мръсник и от Банкята и Шишо накуп!

    13:04 12.06.2026

  • 84 Бай Араб

    11 0 Отговор
    Продължаваме да плащаме по БОТАШ

    13:04 12.06.2026

  • 85 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Правилно за вдигане цената на Боташ !
    БО таш /акоf/ мноого БАДЖАНАЦИ храни

    13:05 12.06.2026

  • 86 хмммм

    8 0 Отговор
    Защо никой не прави сметка на комунистическия кретен до сега колко пари заплата взима, а се гледа някакъв директор на НДК? Пак рев, ама НЕ СРЕЩУ КОГОТО ТРЯБВА.

    13:05 12.06.2026

  • 87 Самомаркирането на касите

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "кой му дреме":

    Грижа за хората ли го наричат , защото това си е едно поробване от тези които представляват инвеститорите.

    Коментиран от #114

    13:08 12.06.2026

  • 88 Абе, фатмако!

    4 0 Отговор
    Абе, наглецо, измамник и лъжец! Да измамник и лъжец си! С измама "спечели" и двата си мандата, особено втория с "мутри вън" и "вдигнатия юмрук"! И как само измами стотици хиляди българи, които никога не са гласували за комунист, но го направиха за теб, от омраза към СИКаджийската мутра и 190- килограмовото туловище, демек - началника му! Да, това беше чудовищна измама, а ти отлично изигра коварната си роля по сценария, дето ти го написаха в Кремъл! Да оставим коварството, лъжите и изамите ти, ясен си ин, но я ни кажи, с КОЙ акъл назначи оная кабаретна дама с разголените рамене и бедра за външен министър бе, фатмако?! Как можа бе, селяндурино от Славяново?! Че тази чалгарка става единствено за жрица на Околовърстното бе, фатмако! Впорчем, ти оттам ли я взе?! Само че, Фатмако Радев, тая с разголените рамене е не само "твой" министър! За огромно нещастие и огромна трагедия на злополучния ни народ, тази хубавица е и "български външен министър"! Разкарай я бе, Фатмаок, разкарай я, че тя и теб прави за посмешище с дрескота си бе, фатмако! Впрочем, КОЙ ти я препоръча и ти защо се сагласи, пардон - срещу какво и срещу колко се съгласи?

    Коментиран от #90, #99

    13:08 12.06.2026

  • 89 Хмм

    3 2 Отговор
    на въпрос за външния вид на външната му министърка вчера при срещата с турския външен министър, Радев отговорил - "нямам афинитет към модата, повярвайте ми", турският министър беше притеснен, едва изчака края на срещата и се шмугна в колата, за да избяга от разголената микробиоложка, щом е учила в Англия, ясно откъде е взела този вкус, на всичко отгоре тя работи в министерството вече няколко години, няма оправдание за незнание

    Коментиран от #103

    13:09 12.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Водопада ли да духаме бедните

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Или да ви издухаме цялата групичка.

    13:11 12.06.2026

  • 92 МНОГО ТЪПО

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "до 5 - и ваксаджия на фатмашки ботуши":

    И не доказани приказки. ПЪРВО ЗА БОТАШ. ТАМ ВСИЧКО ЛОШО ДОЙДЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ТУУУЛУПИ ШИШКО ЖЕЛЯСКО ФОНТАНА. ТЕ НЕ ДАВАХА ЧРЕЗ ТОЗИ БОТАШ И ПИЛЕ ДА ПРЕХВРЪКНЕ КАМО ЛИ ГАЗ. И СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ ЧУЕТЕ ЗА ЩО ИДЕ РЕЧ И РЕКИ ОТ ГАЗ ЗА ЕВРОПА. ЗА МРАЗЕН И ПРЕЗИРАН ПАК ОЛИГОФРЕН АКО ПРИКАЗКИ. 131 ДЕПУТАТИ И ПЪЛНО МНОЗИНСТВО ОТ НАРОДА МУ ДАДЕНО. И НЕ ЗНАЯ ЩО СИ!??!? НО СЕ ЧУДЯ ТИЯ ОТ ФАКТУРНИЦИТЕ КАТ НЕ ВИЖДАТ ОБИДИТЕ ТИ. МЕН ЗА НАПИСАНО ТУЛУП МЕ ТРИЯТ.

    13:12 12.06.2026

  • 93 ЧУДЕСНО Е!

    2 2 Отговор
    Чудесно е, че турците са съгласни да предоговарят Боташ…въпросът е на каква цена?! Предстои да видим!

    13:12 12.06.2026

  • 94 Наистина

    3 1 Отговор
    наистина, носът на Фатмака от село Славяново е ненормално дълаг! Направо върви два метра пред него! Околните да се пазят, че като нищо ще ги намушка!

    13:13 12.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Срам и позор!

    2 3 Отговор
    Поредното безгръбначно наведено робско правителство! Изгонете американците от България! Докато Иран не да удари американските таралясници на летището в София тези наглеци няма да се разкарат!

    13:15 12.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 604

    1 0 Отговор
    захлебвайте че по вас ще има седжч кот бяши бяши, разни фаутки шматки ще пишете от беляний. Там може и мухоурка да си гледате и конзоли без нет да си вкарате. хихихи

    13:16 12.06.2026

  • 99 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "Абе, фатмако!":

    само той можеше да ни отърве от пеевски и борисов, всички останали, включително БСП казаха, че пеевски - борисов нямат алтернатива, сега говорят друго - какво толкова направил Радев, свалянето на охраната било работа за 10 минути, защо не го направиха тогава, Сарафов подаде оставка, дори Коцев осветли случая с украинския комплекс не веднага след победата на Радев, а когато видя че новото правителство ще стигне до нарушенията, а Невзоров койтонаправил невъзможното за да остане в България, сега сам напусна страната

    Коментиран от #105

    13:16 12.06.2026

  • 100 Някой

    1 1 Отговор
    Да съдят разрешилите да са тук американските самолети ползвани за атаки срещу Иран, било и индиректно. Когато началото на април се чуват (летят ниско военните) как през нощта летят един след друг - едната над 10 самолета. Никой държавен служител няма правота да насърчава към военни действия срещу България - 5-15 години затвор НК, раздел 2 предателство и шпионство, член 98. Иран удряше точно такива бази по околни държави. Само тук е по-трудно защото трябва да мине и над Турция, с които не искат да се карат.

    13:17 12.06.2026

  • 101 604

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "Пламен":

    Идиялен мъ тръбътъ празнъ, питъй кики де съ танкерити!

    13:17 12.06.2026

  • 102 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо мундира":

    Как удобно пропускате, че това стана заради ЕС и наложените от тях ограничения! И панически търсеха варианти.

    Коментиран от #106

    13:19 12.06.2026

  • 103 Дрехите как да е , едно на ръка

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "Хмм":

    Само те ли са проблем какво мислиш.

    13:20 12.06.2026

  • 104 92 - и фатмашки "матросовец"

    0 0 Отговор
    Слаб си, нищожество от село Славяново, много си слаб и не ставаш за адвокат, отвсякъде издишаш! "Боташ" е и си остаав чудовищно национално предателство, ами я ти сега се приготви да барниш назначената от Фатмака "Външна министърка"! Впрочем, нещо да кажеш за потресаващия дрескот на външната министърка на Фатмака, с разголените рамене и бедра, когато води преговори" с турския си колега! Я бягай бе, лакей фатмашки, я бягай да питаш съселянина си от Славяново от кое кабаре или от кое Околовръстно взема тази биоложка, която явно е по-тъпа и от него, след като не може да прецени толкова елементарно нещо, а именно как да се облича пред хората! Или си е свикнала както в кабаретата и кръстовищата, където е търсила клиенти?! Ти бе, лакей на Фатмака, ти не се ли засрами от "външната ти министърка"?

    13:23 12.06.2026

  • 105 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Ами":

    Те работят заедно много отдавна

    13:23 12.06.2026

  • 106 Ми аз вече предложих по надолу

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Някой":

    Парите по боташ да се платят и повече алъш вериш с Турция да не се прави. Това ще бъде най малкото зло.

    13:23 12.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Слагачество в излишък

    0 1 Отговор
    Написах, че носът на Фатмака върви два метра прлед него и ме изтриха! Слагачество в излишък!

    Коментиран от #115

    13:26 12.06.2026

  • 112 Г- н Радев,

    0 1 Отговор
    Нещо не ви вярвам с тия самолети.
    Но да попитам: Възнамерявате ли да предприемете някакви действия за изясняване на доставките на самолетите Ф16? Най- позорно първият беше втора употреба, едвам долетял до тук и така ще си остане. Вторият и той като първия- музеен експонат. Другите кога?
    Нещо да мислите за прекратяване на договора и да ни върнат парите?
    Кой носи отговорност за тази неизгодна сделка?
    Министъра на МО да даде обяснение, прави ли се изобщо нещо. Като ревизия, например?
    Или и за това ще искате да отпаднат визите? Голям смях.

    13:27 12.06.2026

  • 113 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    А сега де... ще предоговаряме договора Боташ. Защо, нали е "страхотен" според Мунчо и Сл. Василев?
    И като знаем "експертизата" на Мунчовите експерти във всяка една сфера..... Бог да ни пази от техните решения.

    Коментиран от #118

    13:30 12.06.2026

  • 114 Не стига че цените са високи

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Самомаркирането на касите":

    Не стига че веригите толкова много спечелиха от приемането на еврото , не стига че си натоварват изключително тежко персонала , ами на всичкото отгоре въвеждат самомаркиране и забележете пак за българите.

    13:30 12.06.2026

  • 115 Правилно са те изтрили

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Слагачество в излишък":

    Даже трябва да те блокират. Какво те интересува, или пречи носът на Радев?
    Проявяваш неуважение не към човека, а към институцията, която представлява!

    13:31 12.06.2026

  • 116 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Урycпиятa Чaмова":

    Че кой е Баце да потвърждава най големия олигарх в държавата който заедно с Шиши и Данчо Ментата са за затвора

    Коментиран от #119

    13:31 12.06.2026

  • 117 Потрес

    0 0 Отговор
    Като оправдание за потресаващата му "външна министърка", Фатмакът изтъква факта ,че не се интересува от дамски тоалети! Може, фатмако от село Славяново, но пък си длъжен да се интересуваш от хората, които назначаваш за министри, ясно ли ти е? Защото те са не само твои министир, фатмако, те са и български министри! И тази толкова смешна и жалка кабаретна дама, чалгарката с разголените рамене и баджаци, да си я хванеш за ръчичика и да я заведеш там, където си я намерил! В най-близкото кабаре или в най-близкия "салон за масажи"! Или на най-близкото Околовръстно!

    13:32 12.06.2026

  • 118 Бог високо цар далеко

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Ти да видиш":

    Надежда всяка тука оставете.

    13:33 12.06.2026

  • 119 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Смешник":

    Баце е мизерник спрямо нас.

    13:40 12.06.2026

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