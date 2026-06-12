Румен Радев: US самолетите-цистерни остават до края на месеца, предоговаряме "Боташ" и готвим избора на нов ВСС ВИДЕО

Разговарях по широк кръг въпроси с външния министър на Турция, включително за нашата енергийна система и „Боташ“. Турската страна има интерес да задълбочим двустранните отношения, както и да се увеличи транспортният поток през България. И ние също имаме такъв интерес, затова ще работим в тази посока. Това заяви в кулоарите на Народно събрание премиерът Румен Радев.
По думите му е било дадено достатъчно време на американската страна, като военни самолети на САЩ, свързани с операциите в Иран, се намират на военни летища. Българската страна е отговорила на нотата на САЩ и те ще останат на летищата у нас до края на месеца, обясни Радев.
Радев заяви още, че турската страна има интерес от задълбочаване на сътрудничеството не само в газовия сектор, но и в електроенергийните връзки и транспортната инфраструктура. „Турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия“, каза той.
Министър-председателят акцентира и върху плановете за развитие на транспортните коридори между двете държави, включително железопътни проекти. „Има също нови железопътни коридори, които планираме и това е наистина да тръгне на нова ЖП линия“, заяви Радев.
Румен Радев заяви, че няма конкретни договорености, които да бъдат представени публично по отношение на разговорите с турската страна, включително и в контекста на енергийното сътрудничество и „Боташ“. Той посочи, че в момента работят експертни групи и от двете страни и едва след приключването на тяхната работа могат да се очакват конкретни резултати.
Той подчерта, че темата не се изчерпва единствено с договора с „Боташ“, а включва по-широка стратегическа рамка, свързана с транспортните и енергийни връзки между България и Турция.
Американските самолети
На въпрос за американските самолети, разположени на летището в София, в контекста на напрежението в Ормузкия проток и конфликта между САЩ и Иран, Радев заяви, че България е дала достатъчно време за преместване и е откликнала на искане на американската страна.
„Ние наистина дадохме едно достатъчно време, американската страна, да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация“, каза той, като уточни, че подобни самолети в Европа обичайно са базирани на военни летища.
По отношение на въпроса кога ще бъдат преместени, Радев посочи: „Ние се сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Отговорили сме и сме дали съгласие до край на този възможност“.
Запитан дали е обсъждано преместване на самолетите на летище Безмер, Радев отговори, че България предоставя възможности за това, но има и ограничения в капацитета. „И Безмер, и Граф Игнатиево, но там засега има по-ограничен капацитет и възможности за управление“, каза той.
Попитан за оставката на Георги Кандев, Радев заяви, че са разговаряли и той е посочил лични причини. Допълни, че е бил доволен от работата си с министър Иван Демерджиев, а публикацията му във Facebook е била изненада.
„Нашето желание е да има нов ВСС и да се избере нов главен прокурор“,
каза още премиерът.
Относно реформите в съдебната власт и реформите, Радев заяви, че става дума за необходимост от приемане на законодателни промени. Той подчерта, че приоритет е законът за съдебната власт да бъде приет възможно най-бързо. „Разбира се, той трябва да бъде добре обмислен, защото това е един изключително важен закон“, заяви той.
По думите му след приемането на закона парламентът трябва да определи правилата и критериите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), като целта е процесът да се ускори, за да бъде избран нов главен прокурор.
По повод въпрос за управителя на корпорацията КУБ,
която стои зад незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна - Олег Невзоров, Радев заяви, че всички обстоятелства се проверяват и не може да се правят окончателни изводи към момента. Той беше попитан и за твърдения за натиск от украинска страна, но отказа да потвърди подобна информация.
„В момента се проверяват всички обстоятелства по този случай“, заяви той, като допълни, че е факт, че по-рано същото лице е било изгонено от България с принудителна административна мярка, а по-късно заповедта е била отменена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да се увеличи транспортният поток през
А пътната инфраструктура на България може ли да поеме този увеличен транспортен поток?
12:09 12.06.2026
2 честен ционист
12:09 12.06.2026
3 Мунчо мундира
Коментиран от #5, #17, #62, #102
12:09 12.06.2026
4 Само питам
12:12 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
Коментиран от #9
12:12 12.06.2026
7 Прогресивно ли ви е 🤣😅🤠🤯
12:14 12.06.2026
8 Прогресивно ли ви е 😅😆🤡👹
12:14 12.06.2026
9 404
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Само тогава жълто паветните ще спят спокойно
12:14 12.06.2026
10 Внимание
12:15 12.06.2026
11 Защо предоговарят Боташа
Коментиран от #27, #28
12:15 12.06.2026
12 Само питам
12:15 12.06.2026
13 Даа
12:15 12.06.2026
14 Позорно изказване на Радев
Обвини Възраждане , че са гласували за 20 милиарда дълг през последните години
Няма такъв малоумник
Няма!
Ти, колко ще вземеш сега- 8 милиарда!
А Боташ?
Аз ли не съм разбрал, че Възраждане са управлявали последните години!
Удари дъното!
12:16 12.06.2026
15 Без име
12:16 12.06.2026
16 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
То няма и как с такива npoфани около него. Връща всички корумпирани служите от времето на тройната коалиция и кадри на бойко борисов и делян пеевски и трябва да очакваме, че нещо ще се промени. Ще продължат да си управляват 200-300 БКП-ДС комунистически фамилии назначени за улусбеци от московията
12:16 12.06.2026
17 Окооо
До коментар #3 от "Мунчо мундира":Идва Радев на хоризонта брат
Всичките , май много ви е страх
Като взема пълният мандат
Стана шах и мат
А Борисов се строява за последен път
Пеевски се уволнява
И предатели ревът!
12:17 12.06.2026
18 Генерале Президенте Премиере
Ако само се хвърля прах в очите
И махнете само ограда а другото се потули
И забрави
И народът бързо ще те забрави
Не е заплаха това е тест
12:17 12.06.2026
19 Факти
12:18 12.06.2026
20 Боя бля
Какви са тези ..проблеми!
Другите са важни.
Какво прави този фатмак за българите?
Нищо!
А, каквото е удобно за Брюксел
12:18 12.06.2026
21 Само питам
12:19 12.06.2026
22 Прав е радко че предоговаря
Коментиран от #29, #72
12:19 12.06.2026
23 Анонимен
12:19 12.06.2026
24 Атака
12:19 12.06.2026
25 Енергетик
До коментар #5 от "Ти чел ли си го тоя тоговор":Договора го има в мрежата и всеки с малко усилия може да го прочете. Има го като суров документ, написан от Владимир Малинов, има го и сканиран - подписан и подпечатан .
12:21 12.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Евроатлантик
До коментар #11 от "Защо предоговарят Боташа":Напротив, не е лош договора, за момента е бил единствено форсмажорно решение и спасение, след като нямаше алтернатива след спирането на руския газ. А иначе, договора има потенциал да бъде много печеливш за нас, когато минава газта за Европа през тръбата, особено след очертаваща се световна криза за гориво....
12:21 12.06.2026
28 Госあ
До коментар #11 от "Защо предоговарят Боташа":Въпросът е защо се подписа ! Аз ше ти кажа - защото педроханците от пп/дб оставиха резко България без газ, докато Франция, Германия, Италия, Гърция, Австрия, Унгария си отвориха сметки в Газпром банк ! Са, разбра ли ?! М ?
Коментиран от #34, #35, #36
12:22 12.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гумен кРадев Решетников 💩
Ама то овце много, за това и лъже
12:24 12.06.2026
32 Ник "Последния Софиянец" се оказа прав
12:24 12.06.2026
33 Феникс
12:26 12.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ГРУ гайтанджиева
До коментар #28 от "Госあ":Тава са фейкове, разпространявани от полезни ... и д и о т и !!!
Коментиран от #39
12:27 12.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Госあ
Коментиран от #42
12:29 12.06.2026
38 Копейка с IQ на xлебарка!🪳
Как ще предоговарят "Боташ"?!
Нали беше много изгоден за нас?! 🤪😆
12:29 12.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Анджо
12:30 12.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Зрител
12:31 12.06.2026
44 Дориана
Коментиран от #63, #74, #78
12:31 12.06.2026
45 Госあ
До коментар #36 от "Айде стига дрънка":ИИ чек: Да, точно така. Европейските енергийни компании (доставчиците на газ в споменатите страни) откриха специални двойни сметки в „Газпромбанк“ (Gazprombank), за да могат да продължат да купуват руски газ.Тази схема беше създадена през пролетта на 2022 г. с указ на Владимир Путин („газ срещу рубли“) и функционираше по следния начин:Двете сметки: Всеки европейски купувач откриваше две сметки в „Газпромбанк“ – една в чуждестранна валута (евро или щатски долари) и една в руски рубли.Процесът на плащане: Европейската компания превеждаше договорената сума в евро или долари по първата сметка. След това „Газпромбанк“ автоматично обменяше тези пари на Московската борса и ги превеждаше в рубли по втората сметка. Едва тогава Русия считаше плащането за успешно.Вратичката в санкциите: Европейската комисия издаде официални насоки, според които тази процедура не нарушаваше санкциите на ЕС, стига плащането от страна на европейската компания да се считаше за завършено в момента, в който те внесат еврото или доларите в банката (преди превалутирането в рубли).Големи държавни и частни доставчици като френската Engie, италианската Eni, австрийската OMV, унгарската MVM и гръцката DEPA се съобразиха с този механизъм, за да не бъдат спрени доставките им, както се случи тогава с България („Булгаргаз“) и Полша („PGNiG“), които отказаха да открият такива сметки.
12:32 12.06.2026
46 Това
12:34 12.06.2026
47 Факти
До коментар #5 от "Ти чел ли си го тоя тоговор":Параметрите по договора с Боташ бяха публикувани на сайта на Народното събрание още преди 3 години. Ти къде спа? Пускаш в търсачката и отваряш първия линк: Проект на решение по Доклада за дейността на Временната комисия към 49-ото Народно събрание по повод Споразумение между "Булгаргаз" ЕАД и турска енергийна компания "Боташ"
12:34 12.06.2026
48 Госあ
До коментар #42 от "ГРУ гайтанджиева":Са кажи, защо сините скакалци наизскачали иззад щандовете на плодзенчуците от провинцията, прекъснаха едностранно договора ?
Коментиран от #54
12:34 12.06.2026
49 кой му дреме
Коментиран от #87
12:35 12.06.2026
50 Хаха
Ясно, че е изпълнявал поръчка, ще разкатават човека по дела, щото има повдигнато обвинение, а на баш виновника - нищо!
Друга възможна причина е бездействието му по отношение на случая "Петрохан", вкл. уволнение и отстраняване на главните разследващи случая!
Абе един ден ще стане ясно, но не сега!
12:36 12.06.2026
51 Радев, я кажи
Коментиран от #58
12:36 12.06.2026
52 Миме
12:37 12.06.2026
53 Пламен
12:38 12.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Гориил
Коментиран от #79
12:41 12.06.2026
56 Авторът на мазалото
Ма то, нищо не се разбира. И пълно с грешки!
12:43 12.06.2026
57 ЧИЧО РУМЕН
12:46 12.06.2026
58 И аз да питам
До коментар #51 от "Радев, я кажи":Хипотетично. Ако САЩ премахнат визите, какво става със самолетите? Остават ли за вечни времена?
Радев, за едната ти неориентираст, заложи на катра стотици човешки животи, а за материалните щети да не говорим. Дано Иран не ни думне!
Коментиран от #61
12:47 12.06.2026
59 Урycпиятa Чaмова
Коментиран от #116
12:47 12.06.2026
60 Пламен
Та нали договорът беше идеален. :)
Коментиран от #101
12:48 12.06.2026
61 Моше Боташ Кредев
До коментар #58 от "И аз да питам":Никакви визи няма да отпдат, и самолетите остават доакто Израел разпореди!
12:49 12.06.2026
62 Тралала
До коментар #3 от "Мунчо мундира":Прекратяване и предоговаряне са различни неща.
12:49 12.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Радко Спасителя
Колко милиона похарчихме до тук, Радко?
12:53 12.06.2026
65 Румен Радев е майстор използвач,
0.ВЪЗРАЖДАНЕ
1.БСП Корнелия Нинова
2.Калоян Методиев
3.Асен Василев
4.Кирил Петков
5.Георги Кандев
6.Емил Дечев
Последните двама осигуриха Мнозинство на ПБ и си получиха заслуженото, шут и аут.
Нещата които Радев не е направил нищо Цени, Богатството на Пеевски и Борисов, ДС Мафията в България.
Очаквайте повече от същото.
12:54 12.06.2026
66 БРАВО РАДЕВ МАКАР
12:54 12.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Конспиратор
12:56 12.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 до 5 - и ваксаджия на фатмашки ботуши
Коментиран от #92
12:57 12.06.2026
71 По добре платете за боташ и край
12:58 12.06.2026
72 Чамовата ГАВИ ваксинаторка съм
До коментар #22 от "Прав е радко че предоговаря":И нощта, дето прекарах с бах Хакан не помога за по-изгодени комисионни с нашите бо(га)таш копринки! Язък, дадах му за дребни евра!
12:59 12.06.2026
73 1488
отделно печели от всичко продадено с етикет
"Кошница с грижа" в Кауфланд, Лидл и т.н.
както и от уж спрените доставки на оръжие за 404
просто скри веригата като работи с посредници
13:00 12.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #77, #80, #82
13:00 12.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #75 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
Коментиран от #81
13:01 12.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #75 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
13:02 12.06.2026
81 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #77 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
Коментиран от #91
13:02 12.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Масона Моше Боташ Крадев
13:04 12.06.2026
84 Бай Араб
13:04 12.06.2026
85 АГАТ а Кристи
БО таш /акоf/ мноого БАДЖАНАЦИ храни
13:05 12.06.2026
86 хмммм
13:05 12.06.2026
87 Самомаркирането на касите
До коментар #49 от "кой му дреме":Грижа за хората ли го наричат , защото това си е едно поробване от тези които представляват инвеститорите.
Коментиран от #114
13:08 12.06.2026
88 Абе, фатмако!
Коментиран от #90, #99
13:08 12.06.2026
89 Хмм
Коментиран от #103
13:09 12.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Водопада ли да духаме бедните
До коментар #81 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Или да ви издухаме цялата групичка.
13:11 12.06.2026
92 МНОГО ТЪПО
До коментар #70 от "до 5 - и ваксаджия на фатмашки ботуши":И не доказани приказки. ПЪРВО ЗА БОТАШ. ТАМ ВСИЧКО ЛОШО ДОЙДЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ТУУУЛУПИ ШИШКО ЖЕЛЯСКО ФОНТАНА. ТЕ НЕ ДАВАХА ЧРЕЗ ТОЗИ БОТАШ И ПИЛЕ ДА ПРЕХВРЪКНЕ КАМО ЛИ ГАЗ. И СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ ЧУЕТЕ ЗА ЩО ИДЕ РЕЧ И РЕКИ ОТ ГАЗ ЗА ЕВРОПА. ЗА МРАЗЕН И ПРЕЗИРАН ПАК ОЛИГОФРЕН АКО ПРИКАЗКИ. 131 ДЕПУТАТИ И ПЪЛНО МНОЗИНСТВО ОТ НАРОДА МУ ДАДЕНО. И НЕ ЗНАЯ ЩО СИ!??!? НО СЕ ЧУДЯ ТИЯ ОТ ФАКТУРНИЦИТЕ КАТ НЕ ВИЖДАТ ОБИДИТЕ ТИ. МЕН ЗА НАПИСАНО ТУЛУП МЕ ТРИЯТ.
13:12 12.06.2026
93 ЧУДЕСНО Е!
13:12 12.06.2026
94 Наистина
13:13 12.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Срам и позор!
13:15 12.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 604
13:16 12.06.2026
99 Ами
До коментар #88 от "Абе, фатмако!":само той можеше да ни отърве от пеевски и борисов, всички останали, включително БСП казаха, че пеевски - борисов нямат алтернатива, сега говорят друго - какво толкова направил Радев, свалянето на охраната било работа за 10 минути, защо не го направиха тогава, Сарафов подаде оставка, дори Коцев осветли случая с украинския комплекс не веднага след победата на Радев, а когато видя че новото правителство ще стигне до нарушенията, а Невзоров койтонаправил невъзможното за да остане в България, сега сам напусна страната
Коментиран от #105
13:16 12.06.2026
100 Някой
13:17 12.06.2026
101 604
До коментар #60 от "Пламен":Идиялен мъ тръбътъ празнъ, питъй кики де съ танкерити!
13:17 12.06.2026
102 Някой
До коментар #3 от "Мунчо мундира":Как удобно пропускате, че това стана заради ЕС и наложените от тях ограничения! И панически търсеха варианти.
Коментиран от #106
13:19 12.06.2026
103 Дрехите как да е , едно на ръка
До коментар #89 от "Хмм":Само те ли са проблем какво мислиш.
13:20 12.06.2026
104 92 - и фатмашки "матросовец"
13:23 12.06.2026
105 Анджо
До коментар #99 от "Ами":Те работят заедно много отдавна
13:23 12.06.2026
106 Ми аз вече предложих по надолу
До коментар #102 от "Някой":Парите по боташ да се платят и повече алъш вериш с Турция да не се прави. Това ще бъде най малкото зло.
13:23 12.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Слагачество в излишък
Коментиран от #115
13:26 12.06.2026
112 Г- н Радев,
Но да попитам: Възнамерявате ли да предприемете някакви действия за изясняване на доставките на самолетите Ф16? Най- позорно първият беше втора употреба, едвам долетял до тук и така ще си остане. Вторият и той като първия- музеен експонат. Другите кога?
Нещо да мислите за прекратяване на договора и да ни върнат парите?
Кой носи отговорност за тази неизгодна сделка?
Министъра на МО да даде обяснение, прави ли се изобщо нещо. Като ревизия, например?
Или и за това ще искате да отпаднат визите? Голям смях.
13:27 12.06.2026
113 Ти да видиш
И като знаем "експертизата" на Мунчовите експерти във всяка една сфера..... Бог да ни пази от техните решения.
Коментиран от #118
13:30 12.06.2026
114 Не стига че цените са високи
До коментар #87 от "Самомаркирането на касите":Не стига че веригите толкова много спечелиха от приемането на еврото , не стига че си натоварват изключително тежко персонала , ами на всичкото отгоре въвеждат самомаркиране и забележете пак за българите.
13:30 12.06.2026
115 Правилно са те изтрили
До коментар #111 от "Слагачество в излишък":Даже трябва да те блокират. Какво те интересува, или пречи носът на Радев?
Проявяваш неуважение не към човека, а към институцията, която представлява!
13:31 12.06.2026
116 Смешник
До коментар #59 от "Урycпиятa Чaмова":Че кой е Баце да потвърждава най големия олигарх в държавата който заедно с Шиши и Данчо Ментата са за затвора
Коментиран от #119
13:31 12.06.2026
117 Потрес
13:32 12.06.2026
118 Бог високо цар далеко
До коментар #113 от "Ти да видиш":Надежда всяка тука оставете.
13:33 12.06.2026
119 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #116 от "Смешник":Баце е мизерник спрямо нас.
13:40 12.06.2026