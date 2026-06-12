Румен Радев: US самолетите-цистерни остават до края на месеца, предоговаряме "Боташ" и готвим избора на нов ВСС ВИДЕО

Разговарях по широк кръг въпроси с външния министър на Турция, включително за нашата енергийна система и „Боташ“. Турската страна има интерес да задълбочим двустранните отношения, както и да се увеличи транспортният поток през България. И ние също имаме такъв интерес, затова ще работим в тази посока. Това заяви в кулоарите на Народно събрание премиерът Румен Радев.

По думите му е било дадено достатъчно време на американската страна, като военни самолети на САЩ, свързани с операциите в Иран, се намират на военни летища. Българската страна е отговорила на нотата на САЩ и те ще останат на летищата у нас до края на месеца, обясни Радев.

Радев заяви още, че турската страна има интерес от задълбочаване на сътрудничеството не само в газовия сектор, но и в електроенергийните връзки и транспортната инфраструктура. „Турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия“, каза той.

Министър-председателят акцентира и върху плановете за развитие на транспортните коридори между двете държави, включително железопътни проекти. „Има също нови железопътни коридори, които планираме и това е наистина да тръгне на нова ЖП линия“, заяви Радев.

Румен Радев заяви, че няма конкретни договорености, които да бъдат представени публично по отношение на разговорите с турската страна, включително и в контекста на енергийното сътрудничество и „Боташ“. Той посочи, че в момента работят експертни групи и от двете страни и едва след приключването на тяхната работа могат да се очакват конкретни резултати.

Той подчерта, че темата не се изчерпва единствено с договора с „Боташ“, а включва по-широка стратегическа рамка, свързана с транспортните и енергийни връзки между България и Турция.

Американските самолети

На въпрос за американските самолети, разположени на летището в София, в контекста на напрежението в Ормузкия проток и конфликта между САЩ и Иран, Радев заяви, че България е дала достатъчно време за преместване и е откликнала на искане на американската страна.

„Ние наистина дадохме едно достатъчно време, американската страна, да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация“, каза той, като уточни, че подобни самолети в Европа обичайно са базирани на военни летища.

По отношение на въпроса кога ще бъдат преместени, Радев посочи: „Ние се сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Отговорили сме и сме дали съгласие до край на този възможност“.

Запитан дали е обсъждано преместване на самолетите на летище Безмер, Радев отговори, че България предоставя възможности за това, но има и ограничения в капацитета. „И Безмер, и Граф Игнатиево, но там засега има по-ограничен капацитет и възможности за управление“, каза той.

Попитан за оставката на Георги Кандев, Радев заяви, че са разговаряли и той е посочил лични причини. Допълни, че е бил доволен от работата си с министър Иван Демерджиев, а публикацията му във Facebook е била изненада.

„Нашето желание е да има нов ВСС и да се избере нов главен прокурор“,

каза още премиерът.

Относно реформите в съдебната власт и реформите, Радев заяви, че става дума за необходимост от приемане на законодателни промени. Той подчерта, че приоритет е законът за съдебната власт да бъде приет възможно най-бързо. „Разбира се, той трябва да бъде добре обмислен, защото това е един изключително важен закон“, заяви той.

По думите му след приемането на закона парламентът трябва да определи правилата и критериите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), като целта е процесът да се ускори, за да бъде избран нов главен прокурор.

По повод въпрос за управителя на корпорацията КУБ,

която стои зад незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна - Олег Невзоров, Радев заяви, че всички обстоятелства се проверяват и не може да се правят окончателни изводи към момента. Той беше попитан и за твърдения за натиск от украинска страна, но отказа да потвърди подобна информация.

„В момента се проверяват всички обстоятелства по този случай“, заяви той, като допълни, че е факт, че по-рано същото лице е било изгонено от България с принудителна административна мярка, а по-късно заповедта е била отменена.