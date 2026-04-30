Още подробности за новото Audi Q4

В Инголщад не губят време и след премиерата на големия Q6 e-tron, бързо насочиха вниманието си към своя „бестселър“ в компактния сегмент. Актуализираното Audi Q4 e-tron за моделната 2026 година вече е факт, носейки със себе си не просто козметични промени, а сериозен технологичен ъпгрейд. С начална цена от 47 500 евро за SUV версията, електрическият атлет се изправя срещу конкуренцията с по-модерна визия, по-бързо зареждане и интериор, който най-накрая го дистанцира осезаемо от масовия Volkswagen ID.4.

Отвън промените са дискретни, но ефективни. Дизайнерите са преработили броните и предната част, придавайки на колата по-атлетично излъчване. Истинската новост обаче са светлините – за пръв път в този модел се появява OLED оптика отзад с четири различни дигитални подписа, които водачът може да сменя според настроението си. Матричните LED фарове остават в списъка с опции, но вече са по-прецизни от всякога, осигурявайки перфектна видимост без заслепяване.

Влезте в купето и веднага ще забележите „дигиталния бум“. Audi са инсталирали нов, впечатляващ 12,8-инчов централен екран, който е обединен в един панел с 11,9-инчовия дигитален приборен панел. За тези, които не обичат да се скучаят на предната седалка, вече се предлага и опционален 12-инчов дисплей за пътника – екстра, която доскоро беше запазена само за флагманите на марката. Освен това инженерите са послушали феновете и са върнали част от физическите бутони на волана, заменяйки капризните сензорни повърхности.

Под капака (или по-точно между осите) нещата стават още по-интересни. Благодарение на новия заден електромотор APP350, ефективността е скочила значително. Базовата версия с 204 к.с. и батерия с капацитет 59 кВтч вече изминава до 450 км, докато върховото изпълнение със задно предаване (286 к.с. и 77 кВтч батерия) достига впечатляващия пробег от 592 км по WLTP. За любителите на скоростта е предвидена quattro версия с 340 к.с., която ускорява до 100 км/ч за едва 5,4 секунди.

Зареждането също е претърпяло метаморфоза. С пикова мощност от 185 kW (при големия пакет батерии), Q4 e-tron се нуждае от само 27 минути, за да запълни батерията си от 10 до 80%. Една от най-практичните новости обаче е режимът „Power Bank“ (V2L) – автомобилът вече може да захранва външни електрически уреди, превръщайки се в мобилен източник на енергия за вашия къмпинг или градинско парти. Първите бройки от обновения модел ще се появят по европейските пътища още това лято, обещавайки да превърнат електрическата мобилност в още по-стилно и безпроблемно преживяване.