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Край на войната? САЩ и Иран са сключили споразумение за мир

Край на войната? САЩ и Иран са сключили споразумение за мир

15 Юни, 2026 08:25 2 266 35

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

По-рано в неделя сделката изглеждаше несигурна за пореден път, след като Израел извърши удар по ливанската столица Бейрут, в който загинаха най-малко трима души, а други 15 бяха ранени

Край на войната? САЩ и Иран са сключили споразумение за мир - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Постигнато е споразумение за прекратяване на войната в Иран. Това обяви премиерът на Пакистан, който действаше като медиатор в преговорите. Потвърждение дойде и от Доналд Тръмп.

Постигнато е споразумение между САЩ и Иран, съобщи Шахбаз Шариф, министър-председател на Пакистан. Страната изпълняваше ролята на посредник."След интензивни преговори имаме удоволствието да обявим, че е постигнато мирното споразумение между Съединените американски щати и Ислямска република Иран", написа Шариф в профила си в X.

"И двете страни обявиха незабавното и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан." Официалната церемония по подписването на мирния договор трябва да се състои на 19 юни в Швейцария, съобщава пакистанският премиер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди информацията, че САЩ и Иран са постигнали споразумение. "Споразумението с Ислямската република Иран вече е сключено", написа той в профила си в социалната мрежа Truth Social. "Давам пълно разрешение за безпрепятствено отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разрешавам незабавното премахване на военноморската блокада на Съединените щати", написа Доналд Тръмп. "Кораби от целия свят, запалете двигателите си. Нека петролът да тече!"

От Иран все още няма официално потвърждение.

Проблеми в последния момент

По-рано в неделя сделката изглеждаше несигурна за пореден път, след като Израел извърши удар по ливанската столица Бейрут, в който загинаха най-малко трима души, а други 15 бяха ранени. Израелската армия заяви, че е ударен команден център на Хизбула, след като групировката е атакувала северната част на Израел по-рано.

Главният преговарящ от иранска страна предупреди, че ударите показват, че САЩ не изпълняват ангажиментите си и че "няма смисъл" да се говори за продължаване "по този път". Тръмп по-късно заяви, че ударите "не е трябвало да се случат", особено в "този специален ден, когато сме толкова близо до сключването на мирно споразумение с Иран".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САНДОКАН

    23 6 Отговор
    Сега когато цените започнат да" падат" , гледайте да не ви ударят

    Коментиран от #6

    08:28 15.06.2026

  • 4 Путин милиционерчето

    9 12 Отговор
    Нас бавн0 ра3 виващите милиционери НИКОЙ не ни пита за нищо

    08:30 15.06.2026

  • 5 Хело

    12 17 Отговор
    Здравейте неописуемо пр 0 сти копейки

    Коментиран от #20

    08:30 15.06.2026

  • 6 не така

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "САНДОКАН":

    В кочината нещо вдигне ли се надолу не пада.

    08:32 15.06.2026

  • 7 Дюран, Дюран

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Направо е смешен":

    Каквото и да е посланието на този повтарящ се коментар. Всъшност, човека печели симпатии с каузата си.

    08:33 15.06.2026

  • 8 в киев е топло

    7 4 Отговор
    кривият пейтриът запали манастира

    08:34 15.06.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    15 4 Отговор
    …."Давам пълно разрешение за безпрепятствено отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разрешавам незабавното премахване на военноморската блокада на Съединените щати"… ха ха ха ха.

    08:34 15.06.2026

  • 10 Това споразумение

    25 4 Отговор
    Едва ли ще изтрае дълго, може и да няма официално подписване на 19.06 ако евреите продължават да бомбят Ливан . Ясно е че тръмпанара не може да ги контролира и ония ще правят каквото си искат докато някой не ги спре със сила.

    08:35 15.06.2026

  • 11 Бла бла бла

    12 7 Отговор
    Примирие няма а какво казва рижия старец е без значение. Персите няма да подпишат мир докато Исраел диша.

    08:36 15.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор
    САШтинците искаха урана, искаха и петрола ❗

    Коментиран от #13

    08:37 15.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 5 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НЕ получиха нито урана, нито петрола, ама били победили Иран🤔

    08:38 15.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възраждане

    11 5 Отговор
    Победа!!!! Пълна и безусловна капитулация на Оранжевия режим

    08:47 15.06.2026

  • 18 Тръмпон

    16 3 Отговор
    неистово се нуждае от някакъв повод, за да се омете от Арабско море и Иран, където всеки ден му носи ново поражение и разходи!
    Пък бил той и някакъв меморандум за мир, изсмукан от пръстите и неясно какъв резултат ще има от него.
    Меморандум означава паметна бележка. Двете страни си отбелязват, че трябва да свършат нещо.
    Този меморандум по никакъв начин не задължава Израел, нито пък израелската армия. Ако е необходимо Израел ще продължи да удря Хамас и Хизбула.
    Тръмпон по никакъв начин не може да преговаря и сключва меморндуми от името на Израел.
    Ако се наложи Израел ще удари и Иран.

    Никога САЩ не са падали толкова ниско и не са били такъв обект на осмиване в цял свят!

    08:47 15.06.2026

  • 19 Чуй Куме

    16 6 Отговор
    Троомбата пак се изкара победител. Докато не се приемат исканията на Иран, няма да има примирие. А това включва всички бази на ООбора във Персийския залив да се закрият, еврееите да напуснат Ливан и прекратят военните действия в палестинските земи. Парично обещетение от ООбора и премахване на всички икономически санкции от последните тридесет години. Това означава капитулация на ООбора а не победа. Иран е победител, ясно да се знае.

    08:49 15.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Объркано Атлантиче

    11 5 Отговор
    Това е исторически момент, какво всъщност стана:

    Иран удържа победа над Ъпщайн-Дълбоката държава, не си даде властта, народа, урана, парите и Ормуз. Принуди САЩ да отстъпят и де факто да ПЛАЩАТ РЕПАРАЦИИ. Натри носа на Тръмп и изпрати Биби Нетаняху в кошчето за политически боклук. Нетаняху е най-големият губещ от войната с Иран и отива в историята. Тръмп хвана буквално последния влак, преди и той да бъде изхвърлен.

    Формално Тръмп се разграничава от Нетаняху и въпреки напълно основателните подозрения, че мирното споразумение е фиктивно за хищничеството и злобата на тези двамата, САЩ просто нямат повече интерес да подкрепят по толкова плътен начин Израел в Близкия Изток..

    08:54 15.06.2026

  • 22 Да,бе

    8 5 Отговор
    Значи следва подписване на капитулацията и изнасяне на американците от близкия изток...Остава само преместването на Израел в една далечна,далечна галактика и света ще стане едно по-добро място...

    Коментиран от #25

    08:59 15.06.2026

  • 23 В крайна сметка

    18 4 Отговор
    САЩ тръгнаха като аслани и се връщат като наср@ни !
    Ама не им и за пръв път !
    До тук "победите" са им само с предателства от вътре !

    09:01 15.06.2026

  • 24 то ние какво печелим от това . нищо

    3 3 Отговор
    но как се хвали само . отворен е ормуза . толкова глупава идея . интересно . като нашия шенгенски златен път . то се вдигнаха цените . цветан лйжеше как зоната , как шенген . кат швейцария, кат фрг бил щял да е . ами сега .

    09:05 15.06.2026

  • 25 Абе само

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да,бе":

    да не ги изместят в една територия с продажни политици, граничеща с Черно море и с площ 111 000 кв.км. 😀
    Тя отдавна се продава на чужденци водещи войни на собствените им земи. Цели градове направиха ! 😀

    09:06 15.06.2026

  • 26 Факти

    3 5 Отговор
    Още в първия ден на войната бяха убити Али Хаменей и Мохамад Пакпур - върховния лидер и командира на корпуса на гвардейците (сърцето на армията). Това бяха двете най-важни фигури в Иран. Хаменей беше заменен със сина му, но него оттогава никой не го е виждал, дори и на запис. Беше ясно, че той не управлява Иран и вероятно също е мъртъв. За командир на корпуса беше назначен Ахмад Вахиди. Той реално управляваше Иран. Той повтаряше, че никога няма да се предадат. Той отказваше да сключи сделка. Преди 8 дни Израел удари Иран и тръгнаха постове, че Вахиди е убит. Оттогава никой не го е виждал. Той беше много активен в публичното пространство и ако беше жив щеше веднага да се покаже и да опровергае слуховете. Без Вахиди изведнъж беше обявена сделка. Изводите оставям за вас. В диктатурите е така - отрязваш главата на змията и всичко рухва. Наивните си мислеха, че Иран можел да си сменя лидерите до безкрай. Цялата власт е концентрирана в лидера и той не може да бъде сменян безкрай. Ето, че като думнаха втория Иран клекна

    09:09 15.06.2026

  • 27 Позицията на Израел за меморандума:

    3 2 Отговор
    Израел изразява дълбоко разочарование и определя документа като „колосален провал“ на външната си политика и сериозна грешка. Премиерът Бенямин Нетаняху официално обяви, че Израел не е страна по този меморандум и няма да бъде обвързан с него.Основните критики на Йерусалим към сделката включват:
    Иранските проксита са пренебрегнати: Документът не съдържа конкретен механизъм, който да принуди Иран да спре финансирането и въоръжаването на групировки като „Хизбула“ в Ливан и Хутите в Йемен.
    Липса на ядрени гаранции: Израелските лидери смятат, че меморандумът разчита твърде много на „добрата воля“ на Иран и му позволява да запази обогатения уран. През тези 60 дни Иран ще получи свеж финансов ресурс, с който според Израел може да възстанови ракетните си програми.
    Обвързването на фронтовете: Иран настоява примирието да спре военните действия и в Ливан. Израел обаче иска пълна свобода на действие срещу „Хизбула“ на границата си и се противопоставя на това двете теми да се слагат под общ знаменател.
    Право на самозащита: Нетаняху подчерта, че Израел запазва правото си на независими военни действия за гарантиране на сигурността си, независимо от споразумението между Вашингтон и Техеран.

    Инак казано- меморандумът по никакъв начин не задължава Израел и той ще се ръководи единствено от съображенията за националната си сигурност!

    Коментиран от #29

    09:19 15.06.2026

  • 28 Реакцията на арабските държави в Залива:

    6 0 Отговор
    Те посрещат меморандума със смесени чувства.
    От една страна се разват, че военните действия спират, макар и временно за 60 дни, в които трябва да се договорят съществени теми и най- вече въпросът за иранския обогатен уран.
    Неясен остава и статутът на самия Ормузки проток.

    От друга страна са притеснени, понеже меморандумът твърде много прилича на поражение за САЩ в Близкия Изток. А САЩ бяха основен гарант за тяхната сигурност. Сега в БИ се появвява една суперсила- Иран, нещо. което никак не радва Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн и Оман.

    Не радва и иранската опозиция, понеже меморандумът просто бетонира властта на Гвардията и на аятоласите в Иран.

    09:31 15.06.2026

  • 29 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Позицията на Израел за меморандума:":

    Споко. Войната ще продължи догодина. Тая сделка е за да паднат цените на горивата и ноември на изборите републиканците да задържат Конгреса. Догодина ще кажат, че Иран не изпълнява ангажиментите и ще го доразбомбят. Това е последният мандат на Тръмп по конституция и той ще клати борсите нагоре надолу за да направи възможно най много пари. За година и 5 месеца богатството му се увеличило от 3 на 7 милиарда долара. Това е само неговото, а на цялата фамилия Тръмп кой знае колко е станало. Той осигури бъдещето на поколения Тръмп. Смейте му се после, че бил зле 😉

    Коментиран от #33

    09:37 15.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 оня с коня

    3 0 Отговор
    Не става ясно Кой е победителят във войната и какво е спечелил.Да се започва и спира Война без да се изясняват тия Основни неща ей-така - "от любов към спорта"си е живо престъпление спрямо Паметта на загиналите.

    Коментиран от #34

    09:50 15.06.2026

  • 33 Съмнява ме

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    от гледна точка на Израел остават нерешени ключови въпроси.

    Най- важният от тях е въпросът с иранската ядрена програма.
    Иранците запазват обогатения уран на собатвена територия, запазват мощностите, с които могат за кратко време да го превърнат във военен уран.

    Хамас и Хисбула- никой не говори, че те не са засегнати в споразумението. Тепърва щяло да се урежда тяхното финансирене от Иран. Хамас и Хисбула остават свободни да обстрелват Северен Израел.
    Същото се отнася за хусите в Йемен.

    Хисбула в Сирия също не е субект в споразумението. запазва военните си способноси да обстрелва както Голаните, така и Северен Израел.

    Както казах- Тръмп бърза да се измъкне по терлици, но Израел остава и няма да прави компромиси.

    09:55 15.06.2026

  • 34 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    За съжаление никога на никой от кукловодите не му е пукало за паметта на загиналите.......в техните очи жертвите на конфликтите които разпалват са просто пешки предвидени за пушечно месо докато те самите се обогатяват. Е, понякога и кукловодите дават фира, такива са вселенските закони - всичко се връща по един или друг начин, рано или късно.

    10:10 15.06.2026

  • 35 До кога, до утре ли!?

    0 1 Отговор
    Та те всеки ден сключват споразумения, но еднодневки, докато има евреи, споразуменията са блъф!

    10:17 15.06.2026