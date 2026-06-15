Край на войната? САЩ и Иран са сключили споразумение за мир

Постигнато е споразумение за прекратяване на войната в Иран. Това обяви премиерът на Пакистан, който действаше като медиатор в преговорите. Потвърждение дойде и от Доналд Тръмп.
Постигнато е споразумение между САЩ и Иран, съобщи Шахбаз Шариф, министър-председател на Пакистан. Страната изпълняваше ролята на посредник."След интензивни преговори имаме удоволствието да обявим, че е постигнато мирното споразумение между Съединените американски щати и Ислямска република Иран", написа Шариф в профила си в X.
"И двете страни обявиха незабавното и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан." Официалната церемония по подписването на мирния договор трябва да се състои на 19 юни в Швейцария, съобщава пакистанският премиер.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди информацията, че САЩ и Иран са постигнали споразумение. "Споразумението с Ислямската република Иран вече е сключено", написа той в профила си в социалната мрежа Truth Social. "Давам пълно разрешение за безпрепятствено отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разрешавам незабавното премахване на военноморската блокада на Съединените щати", написа Доналд Тръмп. "Кораби от целия свят, запалете двигателите си. Нека петролът да тече!"
От Иран все още няма официално потвърждение.
Проблеми в последния момент
По-рано в неделя сделката изглеждаше несигурна за пореден път, след като Израел извърши удар по ливанската столица Бейрут, в който загинаха най-малко трима души, а други 15 бяха ранени. Израелската армия заяви, че е ударен команден център на Хизбула, след като групировката е атакувала северната част на Израел по-рано.
Главният преговарящ от иранска страна предупреди, че ударите показват, че САЩ не изпълняват ангажиментите си и че "няма смисъл" да се говори за продължаване "по този път". Тръмп по-късно заяви, че ударите "не е трябвало да се случат", особено в "този специален ден, когато сме толкова близо до сключването на мирно споразумение с Иран".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 САНДОКАН
Коментиран от #6
08:28 15.06.2026
4 Путин милиционерчето
08:30 15.06.2026
5 Хело
Коментиран от #20
08:30 15.06.2026
6 не така
До коментар #3 от "САНДОКАН":В кочината нещо вдигне ли се надолу не пада.
08:32 15.06.2026
7 Дюран, Дюран
До коментар #2 от "Направо е смешен":Каквото и да е посланието на този повтарящ се коментар. Всъшност, човека печели симпатии с каузата си.
08:33 15.06.2026
8 в киев е топло
08:34 15.06.2026
9 Ха ха ха ха
08:34 15.06.2026
10 Това споразумение
08:35 15.06.2026
11 Бла бла бла
08:36 15.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #13
08:37 15.06.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НЕ получиха нито урана, нито петрола, ама били победили Иран🤔
08:38 15.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Възраждане
08:47 15.06.2026
18 Тръмпон
Пък бил той и някакъв меморандум за мир, изсмукан от пръстите и неясно какъв резултат ще има от него.
Меморандум означава паметна бележка. Двете страни си отбелязват, че трябва да свършат нещо.
Този меморандум по никакъв начин не задължава Израел, нито пък израелската армия. Ако е необходимо Израел ще продължи да удря Хамас и Хизбула.
Тръмпон по никакъв начин не може да преговаря и сключва меморндуми от името на Израел.
Ако се наложи Израел ще удари и Иран.
Никога САЩ не са падали толкова ниско и не са били такъв обект на осмиване в цял свят!
08:47 15.06.2026
19 Чуй Куме
08:49 15.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Объркано Атлантиче
Иран удържа победа над Ъпщайн-Дълбоката държава, не си даде властта, народа, урана, парите и Ормуз. Принуди САЩ да отстъпят и де факто да ПЛАЩАТ РЕПАРАЦИИ. Натри носа на Тръмп и изпрати Биби Нетаняху в кошчето за политически боклук. Нетаняху е най-големият губещ от войната с Иран и отива в историята. Тръмп хвана буквално последния влак, преди и той да бъде изхвърлен.
Формално Тръмп се разграничава от Нетаняху и въпреки напълно основателните подозрения, че мирното споразумение е фиктивно за хищничеството и злобата на тези двамата, САЩ просто нямат повече интерес да подкрепят по толкова плътен начин Израел в Близкия Изток..
08:54 15.06.2026
22 Да,бе
Коментиран от #25
08:59 15.06.2026
23 В крайна сметка
Ама не им и за пръв път !
До тук "победите" са им само с предателства от вътре !
09:01 15.06.2026
24 то ние какво печелим от това . нищо
09:05 15.06.2026
25 Абе само
До коментар #22 от "Да,бе":да не ги изместят в една територия с продажни политици, граничеща с Черно море и с площ 111 000 кв.км. 😀
Тя отдавна се продава на чужденци водещи войни на собствените им земи. Цели градове направиха ! 😀
09:06 15.06.2026
26 Факти
09:09 15.06.2026
27 Позицията на Израел за меморандума:
Иранските проксита са пренебрегнати: Документът не съдържа конкретен механизъм, който да принуди Иран да спре финансирането и въоръжаването на групировки като „Хизбула“ в Ливан и Хутите в Йемен.
Липса на ядрени гаранции: Израелските лидери смятат, че меморандумът разчита твърде много на „добрата воля“ на Иран и му позволява да запази обогатения уран. През тези 60 дни Иран ще получи свеж финансов ресурс, с който според Израел може да възстанови ракетните си програми.
Обвързването на фронтовете: Иран настоява примирието да спре военните действия и в Ливан. Израел обаче иска пълна свобода на действие срещу „Хизбула“ на границата си и се противопоставя на това двете теми да се слагат под общ знаменател.
Право на самозащита: Нетаняху подчерта, че Израел запазва правото си на независими военни действия за гарантиране на сигурността си, независимо от споразумението между Вашингтон и Техеран.
Инак казано- меморандумът по никакъв начин не задължава Израел и той ще се ръководи единствено от съображенията за националната си сигурност!
Коментиран от #29
09:19 15.06.2026
28 Реакцията на арабските държави в Залива:
От една страна се разват, че военните действия спират, макар и временно за 60 дни, в които трябва да се договорят съществени теми и най- вече въпросът за иранския обогатен уран.
Неясен остава и статутът на самия Ормузки проток.
От друга страна са притеснени, понеже меморандумът твърде много прилича на поражение за САЩ в Близкия Изток. А САЩ бяха основен гарант за тяхната сигурност. Сега в БИ се появвява една суперсила- Иран, нещо. което никак не радва Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн и Оман.
Не радва и иранската опозиция, понеже меморандумът просто бетонира властта на Гвардията и на аятоласите в Иран.
09:31 15.06.2026
29 Факти
До коментар #27 от "Позицията на Израел за меморандума:":Споко. Войната ще продължи догодина. Тая сделка е за да паднат цените на горивата и ноември на изборите републиканците да задържат Конгреса. Догодина ще кажат, че Иран не изпълнява ангажиментите и ще го доразбомбят. Това е последният мандат на Тръмп по конституция и той ще клати борсите нагоре надолу за да направи възможно най много пари. За година и 5 месеца богатството му се увеличило от 3 на 7 милиарда долара. Това е само неговото, а на цялата фамилия Тръмп кой знае колко е станало. Той осигури бъдещето на поколения Тръмп. Смейте му се после, че бил зле 😉
Коментиран от #33
09:37 15.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 оня с коня
Коментиран от #34
09:50 15.06.2026
33 Съмнява ме
До коментар #29 от "Факти":от гледна точка на Израел остават нерешени ключови въпроси.
Най- важният от тях е въпросът с иранската ядрена програма.
Иранците запазват обогатения уран на собатвена територия, запазват мощностите, с които могат за кратко време да го превърнат във военен уран.
Хамас и Хисбула- никой не говори, че те не са засегнати в споразумението. Тепърва щяло да се урежда тяхното финансирене от Иран. Хамас и Хисбула остават свободни да обстрелват Северен Израел.
Същото се отнася за хусите в Йемен.
Хисбула в Сирия също не е субект в споразумението. запазва военните си способноси да обстрелва както Голаните, така и Северен Израел.
Както казах- Тръмп бърза да се измъкне по терлици, но Израел остава и няма да прави компромиси.
09:55 15.06.2026
34 Ами
До коментар #32 от "оня с коня":За съжаление никога на никой от кукловодите не му е пукало за паметта на загиналите.......в техните очи жертвите на конфликтите които разпалват са просто пешки предвидени за пушечно месо докато те самите се обогатяват. Е, понякога и кукловодите дават фира, такива са вселенските закони - всичко се връща по един или друг начин, рано или късно.
10:10 15.06.2026
35 До кога, до утре ли!?
10:17 15.06.2026