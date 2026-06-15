Край на войната? САЩ и Иран са сключили споразумение за мир

Постигнато е споразумение за прекратяване на войната в Иран. Това обяви премиерът на Пакистан, който действаше като медиатор в преговорите. Потвърждение дойде и от Доналд Тръмп.

Постигнато е споразумение между САЩ и Иран, съобщи Шахбаз Шариф, министър-председател на Пакистан. Страната изпълняваше ролята на посредник."След интензивни преговори имаме удоволствието да обявим, че е постигнато мирното споразумение между Съединените американски щати и Ислямска република Иран", написа Шариф в профила си в X.

"И двете страни обявиха незабавното и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан." Официалната церемония по подписването на мирния договор трябва да се състои на 19 юни в Швейцария, съобщава пакистанският премиер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди информацията, че САЩ и Иран са постигнали споразумение. "Споразумението с Ислямската република Иран вече е сключено", написа той в профила си в социалната мрежа Truth Social. "Давам пълно разрешение за безпрепятствено отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разрешавам незабавното премахване на военноморската блокада на Съединените щати", написа Доналд Тръмп. "Кораби от целия свят, запалете двигателите си. Нека петролът да тече!"

От Иран все още няма официално потвърждение.

Проблеми в последния момент

По-рано в неделя сделката изглеждаше несигурна за пореден път, след като Израел извърши удар по ливанската столица Бейрут, в който загинаха най-малко трима души, а други 15 бяха ранени. Израелската армия заяви, че е ударен команден център на Хизбула, след като групировката е атакувала северната част на Израел по-рано.

Главният преговарящ от иранска страна предупреди, че ударите показват, че САЩ не изпълняват ангажиментите си и че "няма смисъл" да се говори за продължаване "по този път". Тръмп по-късно заяви, че ударите "не е трябвало да се случат", особено в "този специален ден, когато сме толкова близо до сключването на мирно споразумение с Иран".