Върховният лукс: Зaпознайте се с новия Maybach S-Class

Само два месеца след обновяването на стандартната S-Class, Mercedes насочи вниманието си към ултралуксозния флагман Maybach. От марката настояват, че новостите излъчват „тиха авторитетност“, като най-забележимата от тях е във външния вид и радиаторната решетка, която е нараснала с 20 процента, разполага с осветен контур и осветено лого „Maybach“. За да гарантират, че никой няма да го сбърка със стандартен „Бенц“, дизайнерите са добавили множество лога с двойно „М“ към предните въздухозаборници и осветена емблема на С-колоната. Дори емблематичният тризвезден орнамент на капака сега свети, допълнен от нови дизайни на предните и задните светлини, които включват мотива на звездата, видени и при стандартния модел.

Програмата за персонализация е разширена под функциите на Manufaktur, предлагайки над 150 цвята за екстериора и повече от 400 комбинации за интериора. Въведени са нови дизайни на 20- и 21-цоловите джанти, включително изискан комплект със самонивелираща се централна капачка, която поддържа звездата на Mercedes в изправено положение по време на движение. За тези, които търсят по-тъмна естетика, новият пакет Night Series добавя акценти от тъмен хром и затъмнени ковани джанти. Под луксозната обвивка прекалибрираното въздушно окачване Airmatic вече използва данни за пътя в реално време, споделяни чрез облак, за да регулира окачването превантивно, гарантирайки, че пътуването остава гладко, независимо от качеството на настилката.

Вътре, интериорът е доминиран от MBUX Superscreen. Тази стъклена повърхност приютява 14,4-инчов централен сензорен екран, заедно със специални 12,3-инчови дисплеи както за водача, така и за предния пътник. Системата MBUX от четвърто поколение се захранва от новия суперкомпютър MB.OS, който интегрира генеративен виртуален асистент с изкуствен интелект, способен да използва ChatGPT, Bing и Gemini, за да обработва сложни заявки на естествен език. Пътниците на задните седалки също не са пренебрегнати, като получават два 13,1-инчови таблета и чифт дистанционни управления в стил смартфон, с които да контролират всичко – от седалките с наклон до 43 градуса до 10-литровото хладилно отделение, отварянето и затварянето на вратите и дори характерните сребърни чаши за шампанско.

Гамата от задвижващи агрегати за европейския пазар претърпява значителна промяна в йерархията си. Макар емблемата S680 да остава на върха, тя вече обозначава версия с висока мощност на 4,0-литровия V8 „M177 Evo“, произвеждащ 604 конски сили – което съответства на мощността на предишния V12 в този регион. Моделът от среден клас S580 също се възползва от този нов V8 двигател, който сега развива 530 конски сили, позволявайки ускорение от 0 до 100 км/ч за само 4,3 секунди. За тези, които дават приоритет на ефективността, S580e plug-in hybrid е подобрен до обща мощност от 577 конски сили, предлагайки усъвършенстван пробег само на електроенергия до 98 километра по цикъла WLTP. Версията с V12 остава, но само за избрани клиенти в САЩ и други пазари, като за съжаление няма изгледи тя да пристигне в Европа към този момент. Поръчките за обновената Maybach S-Class официално се приемат в цяла Европа от днес.