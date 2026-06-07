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Цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас спаднаха

Цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас спаднаха

7 Юни, 2026 10:28, обновена 7 Юни, 2026 09:47 806 24

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Това показва индексът на тържищните цени

Цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас спаднаха - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си бюлетин, предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 3,14 на сто до 2,500 пункта спрямо 2,581 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките - с 37,54 на сто до 0,94 евро за килограм, следвани от зелето, което е надолу с 29,03 на сто до 0,55 евро за килограм, и краставиците - с 24,36 на сто до 1,25 евро за килограм. Цената на червените чушки спада с 21,15 на сто до 2,60 евро за килограм, а на зелените - с 9,15 на сто до 2,26 евро за килограм. Доматите се предлагат с 13,67 на сто по-малко - по 1,80 евро за килограм.

Зелената салата поевтинява с 5,06 на сто до 0,75 евро за килограм. През седмицата поскъпват зрелият лук кромид - с 14,55 на сто до 0,63 евро за килограм, и морковите - с 1,80 на сто до 0,85 евро за килограм.

При плодовете с 20,59 на сто се понижава цената на черешите и те се търгуват по 2,70 евро за килограм. Ягодите са с 12,46 на сто по-евтини и се предлагат по 2,46 евро за килограм. Спад има и в цената на ябълките - с 13,98 до 1,20 евро за килограм. Лимоните поскъпват с 4,52 на сто до 2,60 евро за килограм.

Цената на кравето сирене е надолу с 0,40 на сто до 6,19 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша“ - с 0,18 на сто до 9,62 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 0,69 на сто и се търгува по 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 0,65 на сто до 1,14 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 3,57 на сто до 1,45 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,81 на сто до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) са нагоре с 1,20 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Цената на ориза се покачва с 2,56 на сто до 1,70 евро за килограм, на зрелия фасул - с 8,01 на сто до 2,19 евро за килограм, на лещата - с 2,20 на сто до 2,09 евро за килограм. Брашното тип 500 поевтинява с 6,47 на сто до 0,65 евро за килограм. По-евтино е също олиото - с 0,58 на сто до 1,71 евро за литър. С 0,28 на сто поскъпва захарта и се търгува по 0,90 евро за килограм.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сиси ( монахиня )

    9 1 Отговор
    Аоо...... сега ще можем да си купуваме краставици и за ядене...!

    09:50 07.06.2026

  • 3 Ооо, чудо..

    11 1 Отговор
    Хахахахахахаха, ми то сезона им започна бе списвачи. И тая цена къде е в момента е нереално висока.. Само да ви кажа, не е от Еврото, не е от това, че нямаме земеделие

    09:50 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    8 0 Отговор
    така е през сезона, в двора имаме толкова много ягоди, че не можем да ги оберем, а на пазара са 6 евро

    Коментиран от #6

    09:54 07.06.2026

  • 6 Продавай

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    ягоди на пазара тогава, кой те е спрял?

    Коментиран от #14

    09:57 07.06.2026

  • 7 Гост

    5 1 Отговор
    Аз обрах черешата от село. Да си ги продават на колкото си щат - не ми дреме.

    09:57 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 потребител

    3 0 Отговор
    Късно е за спадане на цените ,вече намерихме как да се снабдяваме с плодове и зеленчуци. Намрехме чалъм и за хранителните стоки .Един пример , 10 литра бутилирана трапезна вода 80 цента ,розовия домат го вземам 1 евро , краставици 1 евро .Много здраве на веригите и спекулатните .

    Коментиран от #19

    10:04 07.06.2026

  • 10 1944

    5 0 Отговор
    Утре по телевизията ще излезнат от управляващите и ще ни убеждават ,че те са свалили цените на зеленчуците и плодовете .

    10:06 07.06.2026

  • 11 реалист

    6 0 Отговор
    Скъпите домати ги изхвърлиха с касетките , скъпите череши и ягоди също , защото никой не им ги купува .

    10:08 07.06.2026

  • 12 Гробар

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Пена !":

    Ако искаш може да върнем Жан Виденов и пенсията ти пак да е 2 долара?Ако не ти е добре сега само кажи...

    Коментиран от #15, #17, #24

    10:11 07.06.2026

  • 13 Българина

    2 3 Отговор
    обича праз и сланина важното е там да е ниска цената, а краставиците и доматите, че са 10лв. и ги намалят с 1 лв. не ни интересува .

    10:12 07.06.2026

  • 14 Розовочервени домати с колчетата

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Продавай":

    На тези цени, сделки няма.

    Коментиран от #18

    10:13 07.06.2026

  • 15 Даааа

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гробар":

    Той Жан Виденов се "прероди" в Румен Радев, така че може и това да се очаква съвсем скоро.....🤣

    10:15 07.06.2026

  • 16 коментатор

    4 0 Отговор
    Изгониха купувачите с високи цени .Просто хората спряха да пазаруват .Трудно ще се върнат клиентите .Същото става и с имотите в момента , всички бойкотират високите цени .

    10:18 07.06.2026

  • 17 Тъй ли

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гробар":

    На Жан Виденов му спретнаха инфлацията от световната банка, за това, че не искаше да подпише заробващите условия по договорът им.
    Бързо и лесно настроиха населението срещу него за това, че той не продаде България на запада.
    Тези, след него, я продадоха, и вече имаше евтини банани, и Ганчо беше щастливоотгледана кокошка.

    10:29 07.06.2026

  • 18 Ще ги пуснеш по-тънко

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Розовочервени домати с колчетата":

    Като вземете а се правите !

    10:29 07.06.2026

  • 19 Тъй ли

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "потребител":

    В парникът на вилата вече има едри зелени домати.
    Трябва им още седмица.

    10:30 07.06.2026

  • 20 Тото 1 и Тото 2

    3 0 Отговор
    Колко са паднали ? От 4,95 евро , на 4,94 евро ли ?

    10:42 07.06.2026

  • 21 Ровя В явоР

    3 0 Отговор
    Мислиш ли , че на юнаци като Бойко и Делян им пука за това намелие , щом като си имат стаи тъпкани с чекмеджета ?

    10:43 07.06.2026

  • 22 здраво мислещ

    3 0 Отговор
    Вече намерихме начин да се снабдяваме с евтини храни .Сега остана само да си намеря евтино гориво .Лекарства си поръчвам от Турция и Румъния има огромна разлика в цената .

    10:43 07.06.2026

  • 23 Някой

    1 0 Отговор
    Абе не знам как е със зеленчуците, но бирата много поскъпна . Тия ще ме накарат да се откажа от бирата, и без това си имам някои проблеми там -🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺!!!!!!?

    11:42 07.06.2026

  • 24 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гробар":

    Цените в България при Виденов се определяха изцяло от Вашингтон, който чрез тях си назначи удобно правителство и си осигури удобна външна и вътрешна политика на България.
    Механизмът на въздействие: американските банки отрязаха българските от евтини кредити.

    11:58 07.06.2026

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