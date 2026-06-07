Цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас спаднаха

Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си бюлетин, предаде БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 3,14 на сто до 2,500 пункта спрямо 2,581 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.
При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките - с 37,54 на сто до 0,94 евро за килограм, следвани от зелето, което е надолу с 29,03 на сто до 0,55 евро за килограм, и краставиците - с 24,36 на сто до 1,25 евро за килограм. Цената на червените чушки спада с 21,15 на сто до 2,60 евро за килограм, а на зелените - с 9,15 на сто до 2,26 евро за килограм. Доматите се предлагат с 13,67 на сто по-малко - по 1,80 евро за килограм.
Зелената салата поевтинява с 5,06 на сто до 0,75 евро за килограм. През седмицата поскъпват зрелият лук кромид - с 14,55 на сто до 0,63 евро за килограм, и морковите - с 1,80 на сто до 0,85 евро за килограм.
При плодовете с 20,59 на сто се понижава цената на черешите и те се търгуват по 2,70 евро за килограм. Ягодите са с 12,46 на сто по-евтини и се предлагат по 2,46 евро за килограм. Спад има и в цената на ябълките - с 13,98 до 1,20 евро за килограм. Лимоните поскъпват с 4,52 на сто до 2,60 евро за килограм.
Цената на кравето сирене е надолу с 0,40 на сто до 6,19 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша“ - с 0,18 на сто до 9,62 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 0,69 на сто и се търгува по 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 0,65 на сто до 1,14 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 3,57 на сто до 1,45 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,81 на сто до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) са нагоре с 1,20 на сто до 0,21 евро за брой на едро.
Цената на ориза се покачва с 2,56 на сто до 1,70 евро за килограм, на зрелия фасул - с 8,01 на сто до 2,19 евро за килограм, на лещата - с 2,20 на сто до 2,09 евро за килограм. Брашното тип 500 поевтинява с 6,47 на сто до 0,65 евро за килограм. По-евтино е също олиото - с 0,58 на сто до 1,71 евро за литър. С 0,28 на сто поскъпва захарта и се търгува по 0,90 евро за килограм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сиси ( монахиня )
09:50 07.06.2026
3 Ооо, чудо..
09:50 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
Коментиран от #6
09:54 07.06.2026
6 Продавай
До коментар #5 от "Хмм":ягоди на пазара тогава, кой те е спрял?
Коментиран от #14
09:57 07.06.2026
7 Гост
09:57 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 потребител
Коментиран от #19
10:04 07.06.2026
10 1944
10:06 07.06.2026
11 реалист
10:08 07.06.2026
12 Гробар
До коментар #4 от "Баба Пена !":Ако искаш може да върнем Жан Виденов и пенсията ти пак да е 2 долара?Ако не ти е добре сега само кажи...
Коментиран от #15, #17, #24
10:11 07.06.2026
13 Българина
10:12 07.06.2026
14 Розовочервени домати с колчетата
До коментар #6 от "Продавай":На тези цени, сделки няма.
Коментиран от #18
10:13 07.06.2026
15 Даааа
До коментар #12 от "Гробар":Той Жан Виденов се "прероди" в Румен Радев, така че може и това да се очаква съвсем скоро.....🤣
10:15 07.06.2026
16 коментатор
10:18 07.06.2026
17 Тъй ли
До коментар #12 от "Гробар":На Жан Виденов му спретнаха инфлацията от световната банка, за това, че не искаше да подпише заробващите условия по договорът им.
Бързо и лесно настроиха населението срещу него за това, че той не продаде България на запада.
Тези, след него, я продадоха, и вече имаше евтини банани, и Ганчо беше щастливоотгледана кокошка.
10:29 07.06.2026
18 Ще ги пуснеш по-тънко
До коментар #14 от "Розовочервени домати с колчетата":Като вземете а се правите !
10:29 07.06.2026
19 Тъй ли
До коментар #9 от "потребител":В парникът на вилата вече има едри зелени домати.
Трябва им още седмица.
10:30 07.06.2026
20 Тото 1 и Тото 2
10:42 07.06.2026
21 Ровя В явоР
10:43 07.06.2026
22 здраво мислещ
10:43 07.06.2026
23 Някой
11:42 07.06.2026
24 Мишел
До коментар #12 от "Гробар":Цените в България при Виденов се определяха изцяло от Вашингтон, който чрез тях си назначи удобно правителство и си осигури удобна външна и вътрешна политика на България.
Механизмът на въздействие: американските банки отрязаха българските от евтини кредити.
11:58 07.06.2026