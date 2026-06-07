Русия съобщи, че е свалила 95 украински дрона през нощта

През нощта руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от руското министерство на отбраната, предаде ТАСС, съобщи БТА.

"През нощта в периода от 20:00 ч. до 07:00 ч. (московско време) дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 95 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужска, Курска, Новгородска, Ростовска, Смоленска, Тулска, Ярославска области, Краснодарския край, Московския регион, Република Крим и над акваторията на Черно море“, гласи информацията на руското отбранително ведомство.

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Междувременно стана ясно, че британският премиер Киър Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на „Даунинг стрийт“ 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА.

Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украйна. Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща, припомня агенцията.