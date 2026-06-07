Русия съобщи, че е свалила 95 украински дрона през нощта

През нощта руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от руското министерство на отбраната, предаде ТАСС, съобщи БТА.
"През нощта в периода от 20:00 ч. до 07:00 ч. (московско време) дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 95 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужска, Курска, Новгородска, Ростовска, Смоленска, Тулска, Ярославска области, Краснодарския край, Московския регион, Република Крим и над акваторията на Черно море“, гласи информацията на руското отбранително ведомство.
Междувременно стана ясно, че британският премиер Киър Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на „Даунинг стрийт“ 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА.
Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украйна. Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща, припомня агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
„Трябва напълно да елиминираме цялата тази терористична организация“, . „Това означава да достигнем границите с Полша, Словакия, Унгария и Румъния.
09:40 07.06.2026
2 Пич
09:41 07.06.2026
3 Българин
Коментиран от #6, #9
09:41 07.06.2026
4 Наблюдател
Коментиран от #16
09:42 07.06.2026
5 Без име
09:42 07.06.2026
6 Ти си типичен принмер
До коментар #3 от "Българин":за фашистката пропаганда с денонощното тролене!
09:43 07.06.2026
7 Сбъркана Русия
Коментиран от #10
09:49 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха ха
До коментар #3 от "Българин":Явно фашистите добре са промили мозъка на родителите ти за да се пръкнеш такъв.
09:50 07.06.2026
10 Каквото имат, си е тяхно
До коментар #7 от "Сбъркана Русия":Също като при тролея. Глупак е и го ползват за такъв.
09:51 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Добро утро бакшиши и милиционери
09:56 07.06.2026
15 осраински
09:56 07.06.2026
16 Путин
До коментар #4 от "Наблюдател":Не можем, бавн 0 ра3 виващи сме
09:57 07.06.2026
17 Пич
09:58 07.06.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #30
09:59 07.06.2026
19 Пи.зда Иванич- крепостен
10:01 07.06.2026
20 Гост
Никой до момента в Москва, Петербург или друг руски град не се е крил в метро или бомбоубежище при атаки от Укрия!
Толкова за "перемогата" на укритата!
Коментиран от #23
10:07 07.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Рашка свърши
Рашка се срива по-тежко от СССР.
10:11 07.06.2026
23 Ол1гофрен,
До коментар #20 от "Гост":Путин колко бункера има?
Коментиран от #27
10:12 07.06.2026
24 Гресирана ватенка
До коментар #8 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":Цена на литър бензин в Крим -0,00😁😁
Коментиран от #28
10:13 07.06.2026
25 Хахаха!🎺🥳😀
10:21 07.06.2026
26 Кобзон рекърдс
10:22 07.06.2026
27 Гост
До коментар #23 от "Ол1гофрен,":Не знам, ти кажи ол1гофрене!?
Вероятно си "запознат" с "бункерите" на Путин, щото си бил там....
10:25 07.06.2026
28 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #24 от "Гресирана ватенка":Свободните продажби на бензин бяха възобновени на сутринта на 3 юни на повечето бензиностанции в Крим.
10:28 07.06.2026
29 Хахаха!🎺🥳😀
10:31 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Артилерист
Коментиран от #33
10:38 07.06.2026
32 стоян георгиев
10:40 07.06.2026
33 стоян георгиев
До коментар #31 от "Артилерист":Поне да не се бе писал артилерист.подобни щуротии писани от военен девалвират професията.
Коментиран от #34
10:41 07.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.