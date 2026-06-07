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Русия съобщи, че е свалила 95 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Русия съобщи, че е свалила 95 украински дрона през нощта

7 Юни, 2026 09:38 902 34

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Руските ПВО сили са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона

Русия съобщи, че е свалила 95 украински дрона през нощта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През нощта руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от руското министерство на отбраната, предаде ТАСС, съобщи БТА.

"През нощта в периода от 20:00 ч. до 07:00 ч. (московско време) дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 95 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужска, Курска, Новгородска, Ростовска, Смоленска, Тулска, Ярославска области, Краснодарския край, Московския регион, Република Крим и над акваторията на Черно море“, гласи информацията на руското отбранително ведомство.

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Междувременно стана ясно, че британският премиер Киър Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на „Даунинг стрийт“ 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА.

Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украйна. Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща, припомня агенцията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    12 8 Отговор
    „Трябва да продължим СВО до пълното унищожаване на терористичната организация, наречена „Украйна“, . „Нямаме друг избор. Принципно е невъзможно да преговаряме с терористи за каквото и да е друго, освен да решим кои от тях искат да умрат незабавно и кои все още се надяват да стигнат до съд.“

    „Трябва напълно да елиминираме цялата тази терористична организация“, . „Това означава да достигнем границите с Полша, Словакия, Унгария и Румъния.

    09:40 07.06.2026

  • 2 Пич

    14 9 Отговор
    Що не пишете колко още украинска територия даде фира ?! "Демокрацията" много се прецака с интернета...!!!

    09:41 07.06.2026

  • 3 Българин

    6 16 Отговор
    А защо ни занимавате със съобщения на официалната пропаганда на руските нацисти?!? Нима не знаете, че преди 80 години, така и сте ни информирали за Хитлеровата пропаганда и това не е свършило добре!

    Коментиран от #6, #9

    09:41 07.06.2026

  • 4 Наблюдател

    11 5 Отговор
    Зеления Клоун трябва да го прекарат с раирани дрехи и в желязна клетка през червения площат, за да могат всички руснаци и украинци да го замярат с развалени яйца.

    Коментиран от #16

    09:42 07.06.2026

  • 5 Без име

    10 4 Отговор
    "Работайте, братья!" беше позивната, която руската армия чакаше.

    09:42 07.06.2026

  • 6 Ти си типичен принмер

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    за фашистката пропаганда с денонощното тролене!

    09:43 07.06.2026

  • 7 Сбъркана Русия

    4 12 Отговор
    От колко изстреляни са тези 94? Руснаците свялят един от 3 дроба. Същото е като с руските коли. Вървят някак си ама не съвсем. Не мига да се сетя едно нещо от света на техниката, създадени от руснаци и да не е крадена технология.

    Коментиран от #10

    09:49 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Явно фашистите добре са промили мозъка на родителите ти за да се пръкнеш такъв.

    09:50 07.06.2026

  • 10 Каквото имат, си е тяхно

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сбъркана Русия":

    Също като при тролея. Глупак е и го ползват за такъв.

    09:51 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Добро утро бакшиши и милиционери

    5 6 Отговор
    Здравейте невменяеми копейки

    09:56 07.06.2026

  • 15 осраински

    6 3 Отговор
    И на края Русия винаги побеждава

    09:56 07.06.2026

  • 16 Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Не можем, бавн 0 ра3 виващи сме

    09:57 07.06.2026

  • 17 Пич

    5 6 Отговор
    90 свалила, а над 300 в НПЗтата, гори лениград и и московията от всички страни, а бакшиша с ботокса вика, че па план!

    09:58 07.06.2026

  • 18 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Замина втарая при мочата и крайцера .

    Коментиран от #30

    09:59 07.06.2026

  • 19 Пи.зда Иванич- крепостен

    4 4 Отговор
    А колко дрона не свалихте не казвате . По запалените рафинерии и депа за гориво трябва да гадаем и по огромните стълбове дим над градовете.

    10:01 07.06.2026

  • 20 Гост

    3 3 Отговор
    Не знам, но при бомбенето на Киив целия град, вкл. Кличко и депутатите се крие в метрото и други подземни укрития до обявяване на "край" на тревогата!
    Никой до момента в Москва, Петербург или друг руски град не се е крил в метро или бомбоубежище при атаки от Укрия!
    Толкова за "перемогата" на укритата!

    Коментиран от #23

    10:07 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Рашка свърши

    2 5 Отговор
    Бункерният гризач още не осъзнава,че няма никакъв шанс срещу моща и превъзходството на Западът в технологиите, ИИ и финансите!НУЛЕВ!!
    Рашка се срива по-тежко от СССР.

    10:11 07.06.2026

  • 23 Ол1гофрен,

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Путин колко бункера има?

    Коментиран от #27

    10:12 07.06.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":

    Цена на литър бензин в Крим -0,00😁😁

    Коментиран от #28

    10:13 07.06.2026

  • 25 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор
    В ерата на интернет радиото мога да слушам новини от Русия на всеки час без заглушаване и урко пропагандата не върви. Всичко е ОК в Русия. Да му мислят бандерите.

    10:21 07.06.2026

  • 26 Кобзон рекърдс

    0 4 Отговор
    Украинците трябва да спрат да се лигавят, удряйки само военни цели. С оглед на това, че руZия удря изключително и само цивилни обекти и хора, тя трябва да получи по зъбите и на един убит украинец, да се отвръща с минимум по 100 руснаци. Невинни руснаци няма. Щом 30 години избират Путин и го подкрепят във фашизма му, значи те носят солидарно отговорност. Няма как да спазваш конвенциите до последната запетайка, когато срещу теб имаш див фашист и болшевик, който няма и понятие от международно право.

    10:22 07.06.2026

  • 27 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ол1гофрен,":

    Не знам, ти кажи ол1гофрене!?
    Вероятно си "запознат" с "бункерите" на Путин, щото си бил там....

    10:25 07.06.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гресирана ватенка":

    Свободните продажби на бензин бяха възобновени на сутринта на 3 юни на повечето бензиностанции в Крим.

    10:28 07.06.2026

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор
    В Украйна бензин за частни коли НЯМА. Който кара кола го спира полицията и на следващия ден е на фронта. Има филмчета във Фейсбук как ги вадят от колите.

    10:31 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Артилерист

    3 2 Отговор
    На западняците дроновете изглежда им останаха последното оръжие, с което масово снабдяват укрохунтата. Те разбира се не са безобидни, но Русия отговаря подобаващо. Укропевеото се претоварва с евтини руски дронове, а високоточните и свръхзвукови Искандери, Калибри, Циркони, Х101, както и тежките авиобомби громят заводите на укровепекато, складове с готова военна продукция, енергийни подстанции, жп възли и прочие инфраструктура за връзка с фронта. Укрохунтата има дронове, но те не могат да компенсират липсата на войници на фронта, нито да помогнат на мобилизаторите да ловят криещите се, но и без това прогресивно намаляващите украинци...

    Коментиран от #33

    10:38 07.06.2026

  • 32 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Украински рекорд за удар с се н.1700 км от границата.

    10:40 07.06.2026

  • 33 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Артилерист":

    Поне да не се бе писал артилерист.подобни щуротии писани от военен девалвират професията.

    Коментиран от #34

    10:41 07.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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