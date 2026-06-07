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Потушиха 52 пожара за изминалото денонощие

Потушиха 52 пожара за изминалото денонощие

7 Юни, 2026 10:14, обновена 7 Юни, 2026 09:41 575 4

  • пожари-
  • огнеборци-
  • потушаване

При инцидентите няма пострадали

Потушиха 52 пожара за изминалото денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Общо 52 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, като при инцидентите няма загинали и пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 6 юни звената на пожарната са реагирали на 123 сигнала за произшествия.

От всички потушени пожари 12 са били с преки материални щети. Три от тях са възникнали в жилищни сгради, един – в спомагателна, временна или паянтова постройка, шест – в транспортни средства. Без материални щети са възникнали 40 пожара, от които 12 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 27 – в отпадъци, и един – в готварски уред или комин.

През денонощието са извършени и 60 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са били свързани с катастрофи на транспортни средства, една – с инцидент с опасни вещества, а 51 са технически помощи. Сред тях са оказване на съдействие на структури на Министерството на вътрешните работи, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, помощ на граждани, отводняване. Регистрирани са и 11 лъжливи повиквания.

Вчера в 13:59 часа в Бургас в оперативния център на регионалната дирекция е постъпил сигнал за пожар на камион на територията на зеленчукова борса. На място са изпратени три противопожарни автомобила с девет служители. При пристигането си огнеборците са установили, че горят палети, като огънят е обхванал и намиращ се в близост камион. При пожара са унищожени камион, мотокар, дървени палети, външно тяло на климатик и пет квадратни метра дограма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз лично

    2 1 Отговор
    Се изфикак верху един фас в тревата! Другите 51 пожара не знам кой ги е потушил! Е..... вярно, върху фаса имаше една красавица.......но потуших пожара, който трябва!

    09:44 07.06.2026

  • 2 Факт

    3 0 Отговор
    Бг изгорее без война а познайте кой и как и защо пали тия пожари и кой му плаща у колонията затова??????Чакам отговор.

    Коментиран от #3, #4

    10:31 07.06.2026

  • 3 Олигарските

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    разчистват терени за фотоволтаичните си паркове.

    11:41 07.06.2026

  • 4 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Са! Най видимите са дървената мафия, и зелените енергии. А всъщност - глад, страх, контрол, вируси, претакаме на целеви пари за крадене...

    11:46 07.06.2026

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