Потушиха 52 пожара за изминалото денонощие

Общо 52 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, като при инцидентите няма загинали и пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 6 юни звената на пожарната са реагирали на 123 сигнала за произшествия.

От всички потушени пожари 12 са били с преки материални щети. Три от тях са възникнали в жилищни сгради, един – в спомагателна, временна или паянтова постройка, шест – в транспортни средства. Без материални щети са възникнали 40 пожара, от които 12 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 27 – в отпадъци, и един – в готварски уред или комин.

През денонощието са извършени и 60 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са били свързани с катастрофи на транспортни средства, една – с инцидент с опасни вещества, а 51 са технически помощи. Сред тях са оказване на съдействие на структури на Министерството на вътрешните работи, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, помощ на граждани, отводняване. Регистрирани са и 11 лъжливи повиквания.

Вчера в 13:59 часа в Бургас в оперативния център на регионалната дирекция е постъпил сигнал за пожар на камион на територията на зеленчукова борса. На място са изпратени три противопожарни автомобила с девет служители. При пристигането си огнеборците са установили, че горят палети, като огънят е обхванал и намиращ се в близост камион. При пожара са унищожени камион, мотокар, дървени палети, външно тяло на климатик и пет квадратни метра дограма.