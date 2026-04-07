Кървава баня при китайските автомобилни производители

Златната ера на безметежния растеж за китайските производители на батерийни возила изглежда приключва, отстъпвайки място на брутален етап на „естествен подбор“. Първият човек в империята BYD, Уанг Чуанфу, отправи смразяващо предупреждение: пазарът навлиза в критична фаза на прочистване, от която само най-издръжливите и финансово стабилни играчи ще излязат живи.
Проблемът, пред който е изправен браншът, е колкото прост, толкова и разрушителен – на пазара има твърде много производители в един сравнително ограничен пазар. Благодарение на дългогодишните щедри държавни субсидии, в Китай изникнаха над сто марки за електрически автомобили. Днес обаче апетитът на потребителите вече не може да погълне това колосално предлагане. Секването на правителствените помощи през 2026 година, съчетано с охлаждането на икономиката, разпали безмилостна ценова война, която изсмуква жизнените сили дори на големите имена.
Дори титанът BYD, който свикна да диктува темпото в глобален мащаб, не е имунизиран срещу сътресенията. За да не изпусне лидерската си позиция, компанията е принудена да „реже от месото“, свивайки своите маржове на печалба до крайност. Данните от края на 2025 година и началото на 2026-а вече чертаят тревожна крива на спад в продажбите на родна земя – ясен сигнал, че вътрешният пазар е достигнал своята точка на насищане.
Прогнозите на Ван Чуанфу не оставят място за оптимизъм в краткосрочен план. Очакват ни фалити, затворени фабрики и сериозни трусове на пазара на труда. Експерти от индустрията предричат, че това голямо „пресяване“ ще продължи поне пет години, докато накрая останат едва шепа гиганти, способни да издържат на свирепата конкуренция и тежките инвестиции в иновации.
В опит да избяга от задушаващата хватка на вътрешната криза, BYD вади нов коз – агресивна глобална експанзия. Компанията вече не просто изнася коли, а гради собствена логистична екосистема с флот от товарни кораби, достигайки до над сто държави. Стратегията включва и масирано локално производство далеч от Китай. След Тайланд, Узбекистан и Бразилия, фокусът се измества към Европа с нови мощности в Унгария и Турция, търсейки спасение и нов растеж на международната сцена.
1 Глсуващ
11:36 07.04.2026
2 да ама не
11:36 07.04.2026
3 ЮРО ФОРЕВЪР
Коментиран от #4
11:44 07.04.2026
5 мани беги
Коментиран от #7
12:19 07.04.2026
6 МЪСК 🏆
Q1 2026 (януари-март):
BYD: 310,389 ЕА
TESLA: 358,023 (48 хил.отгоре)
Нетна печалба от производството и продажба на 1 бр. чист електромобил (BEV)
BYD: 0 USD
TESLA: 9500 USD
Тепърва има да гледате: тая работа не е като оная
Коментиран от #9
12:22 07.04.2026
7 Да б е,да,
До коментар #5 от "мани беги":"гроздето е кисело"!!!Говориш така,но истината е че 80%от българите не можем да си позволим нов електрически автомобил!
Коментиран от #8
13:17 07.04.2026
8 Ако не можеш
До коментар #7 от "Да б е,да,":Интересно щом електромобил 380 коня на BYD от тези които се зареждат с 800 kW мощност за 5 минути от 10% до 70% ти се струва скъп със своите 20 хиляди евро, каква ДВГ или хибридна алтернатива можеш да си позволиш?
Защото от изказването ти излиза, че само електромобил не можеш да си позволиш?
13:32 07.04.2026
9 Добър да е деня!
До коментар #6 от "МЪСК 🏆":Илон Мъск само приказва, но нищо не прави по въпроса.
BYD го слушат точно какво казва и правят точно това което е казал.
Спомняш ли си как Тесла щеше да работи на нула без печалба, за да завзема пазари през следващите няколко години от 2024 натам?
Прави ли го? Не. Прави точно обратното - Не само че не пусна нови модели, но и спря производството на два от старите, А вместо да намали цената на пикапа за който имаше 2 милиона поръчки, нарочно я вдигна два пъти над първоначалната, за да ограничи продажбите. Не са помръднали технологично от 2017 насам, откакто предложиха 250 kW зареждане и изградиха зарядна инфраструктура за такова зареждане
От друга страна BYD поддържа нулеви печалби за да свали цените до минимум и да печели пазари и само до края на тази година ще изгради 20 000 зарядни станции 1500 kW и цялата им гама електромобили ще може да зарежда за 5 минути, дори на електромобилите с два пъти по-ниска цена от на Тесла
Коментиран от #10, #16
13:37 07.04.2026
10 Слънчасалия
До коментар #9 от "Добър да е деня!":Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.
Коментиран от #14
14:44 07.04.2026
13 Васил
15:00 07.04.2026
15 БАЙД ИМАТ В БЪЛГАРИЯ
18:28 07.04.2026
16 МЪСК 🏆
До коментар #9 от "Добър да е деня!":Ти колко коли произведе? Колко ракети? Колко сателити? Колко батерийни клетки? Колко модули за съхранение на ток домашни PowerWall и индустриални MegaPack? Колко зарядни станции Supercharger? Колко хуманоидни робота?
Model X и Model S представляваха под 3% от глобалните доставки на TESLA Inc. за 2025.
Сега на тяхно място поточната линия във Fremont произвежда Optimus с първоначален капацитет 1 млн. бройки годишно на цена под 1 автомобил. 30 хил. долара. Най-продаваният продукт в цялата историята на човешкия род.
Във всяка компания и всяко хале се обучава само 1 единица от оператор, след което програмата автоматично се качва на останалите и директно целия персонал се заменя от съвършени изпълнители, работещи 24/7, без мрънкане, без скатаване, без отпуски, без болнични, без осигуровки и без заплати. И най-важното - без грешки.
Новата мисия на TESLA - Sustainable abundance (Устойчиво изобилие). Продуктите и услугите в 21 век са безплатни. Всичко тепърва започва.
18:56 07.04.2026