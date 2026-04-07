Кървава баня при китайските автомобилни производители

Златната ера на безметежния растеж за китайските производители на батерийни возила изглежда приключва, отстъпвайки място на брутален етап на „естествен подбор“. Първият човек в империята BYD, Уанг Чуанфу, отправи смразяващо предупреждение: пазарът навлиза в критична фаза на прочистване, от която само най-издръжливите и финансово стабилни играчи ще излязат живи.

Проблемът, пред който е изправен браншът, е колкото прост, толкова и разрушителен – на пазара има твърде много производители в един сравнително ограничен пазар. Благодарение на дългогодишните щедри държавни субсидии, в Китай изникнаха над сто марки за електрически автомобили. Днес обаче апетитът на потребителите вече не може да погълне това колосално предлагане. Секването на правителствените помощи през 2026 година, съчетано с охлаждането на икономиката, разпали безмилостна ценова война, която изсмуква жизнените сили дори на големите имена.

Дори титанът BYD, който свикна да диктува темпото в глобален мащаб, не е имунизиран срещу сътресенията. За да не изпусне лидерската си позиция, компанията е принудена да „реже от месото“, свивайки своите маржове на печалба до крайност. Данните от края на 2025 година и началото на 2026-а вече чертаят тревожна крива на спад в продажбите на родна земя – ясен сигнал, че вътрешният пазар е достигнал своята точка на насищане.

Прогнозите на Ван Чуанфу не оставят място за оптимизъм в краткосрочен план. Очакват ни фалити, затворени фабрики и сериозни трусове на пазара на труда. Експерти от индустрията предричат, че това голямо „пресяване“ ще продължи поне пет години, докато накрая останат едва шепа гиганти, способни да издържат на свирепата конкуренция и тежките инвестиции в иновации.

В опит да избяга от задушаващата хватка на вътрешната криза, BYD вади нов коз – агресивна глобална експанзия. Компанията вече не просто изнася коли, а гради собствена логистична екосистема с флот от товарни кораби, достигайки до над сто държави. Стратегията включва и масирано локално производство далеч от Китай. След Тайланд, Узбекистан и Бразилия, фокусът се измества към Европа с нови мощности в Унгария и Турция, търсейки спасение и нов растеж на международната сцена.