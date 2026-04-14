Разход от едва 2 литра на 100 километра? Звучи почти като научна фантастика, но не е!

14 Април, 2026 12:10 455 3

Китайските автомобилни гиганти планират да „надминат“ хибридите на Toyota

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Toyota, която десетилетия наред изглеждаше непревземаема в света на хибридите, е подложена на масирана обсада. През 2026 година правилата на играта се променят драстично, тъй като китайските автомобилни титани решиха, че е време да детронират краля. Changan, Geely и Chery вече не се задоволяват с ролята на подгласници и хвърлят ръкавицата с амбицията да пренапишат законите на икономичността.

Разход от едва 2 литра на 100 километра? Звучи почти като научна фантастика, но източници от CarNewsChina потвърждават, че това е новата реалност, която Пекин готви за глобалния пазар. Докато японските инженери залагат на познатата плавност на своята планетарна предавка, китайските им колеги избраха коренно различна и доста по-агресивна технологична пътека. Те интегрират сложни, многостепенни хибридни трансмисии (DHT) и последователно-паралелни схеми, които издигат ефективността на пиедестал.

В този технологичен дуел китайците правят смел залог: приоритет на електрическото задвижване. Системата Blue Core HEV на Changan например е истински звяр, разчитащ на електромотори с мощност до 180 kW. Резултатът е автомобил, който ускорява с лекотата на чист електромобил, докато двигателят с вътрешно горене кротко работи на заден план като високотехнологичен генератор. Тази стратегия позволява постигането на рекордно ниска консумация в градска среда, оставяйки конкуренцията да диша праха им на бензиностанцията.

Но защо точно сега е този обрат към класическите HEV модели, които не се зареждат от контакта? Отговорът е прост и се крие в безмилостната битка за рентабилност. В свят на волатилни цени на лития, монтирането на огромни батерии е скъпо удоволствие. Един конвенционален хибрид се нуждае от скромна 1-2 kWh батерия, което сваля производствените разходи до нива, непосилни за plug-in моделите. Това е идеалният „златен баланс“ – достъпна цена за клиента и приличен марж за производителя.

Освен това, китайските марки имат очи за глобалните пазари, където зарядната инфраструктура все още е, меко казано, в зародиш. Гледайки как Toyota реализира над 4 милиона хибрида годишно, гигантите от Изтока разбраха, че светът все още не е готов да се раздели окончателно с пистолета за бензин. Промяната в субсидиите в самия Китай също налива масло в огъня, изравнявайки шансовете на всички видове хибридно задвижване.

Geely вече подгрява с обещания за системата i-HEV, ковната за твърд разход под 3 литра. Chery пък „размива“ границите, експериментирайки с по-големи батерии в класически хибриди, докато Changan буквално е залял пътищата с тестови мулета. Вече не говорим за копиране на японския опит – днес сме свидетели на нова китайска офанзива, която предлага повече мощ, по-ниски разходи и безкомпромисна технология. Битката за всеки милилитър гориво тепърва започва.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 демократ

    0 0 Отговор
    Не виждам как ще стане. Повече степени повече топлинни загуби довеждащи до по голям разход

    12:15 14.04.2026

  • 2 Ерудиран автор

    0 0 Отговор
    Старото ми Фолксваген Поло харчеше 3,2 на 100

    12:17 14.04.2026

  • 3 Зевс

    0 0 Отговор
    Може и 0 на 100 докато е заредена батерията, после отивате на 10 на 100 :)

    12:18 14.04.2026