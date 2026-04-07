Volkswagen „пенсионира“ 1.0-литровия трицилиндров двигател

7 Април, 2026 15:07 1 335 15

Компанията ще насочи усилията си към други задвижващи опции

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen потвърди, че до края на следващата година официално ще преустанови производството на трицилиндровия си 1,0-литров TSI двигател за цялата си европейска гама. Това решение, продиктувано предимно от предстоящите емисионни стандарти Евро 7, ще засегне милиони автомобили под марките Volkswagen, SEAT и Skoda. Към днешна дата, преходът вече е в ход, като производството се пренасочва към по-здравата 1,5-литрова четирицилиндрова архитектура, която дава приоритет на реалните експлоатационни характеристики и хибридната ефективност пред чистото намаляване на работен обем.

Изтеглянето на 1.0 TSI от пазара бележи промяна в инженерната философия, като се отклонява от трицилиндровия блок, който беше чудо на миналото десетилетие, но често се затрудняваше при тежки натоварвания в компактни модели като Golf, Leon и Octavia. Собствениците често съобщаваха за неравномерна производителност при изпреварване или при пълно натоварване с пътници. С преминаването към стандартизирана 1,5 TSI база Volkswagen възнамерява да предложи по-плавно и по-издръжливо шофиране, като същевременно отговаря на по-строгите екологични норми, които санкционират двигателите, които трябва да работят прекалено усилено, за да поддържат мощността.

В рамките на новата стратегия, насочена изцяло към напречни двигатели, Volkswagen ще ограничи гамата си от бензинови двигатели до два основни четирицилиндрови двигателя. 1.5 TSI MHEV ще се превърне в основния работен кон на групата, настроен да доставя между 100 и 150 к.с. и оборудван със стандартна 48-волтова мека хибридна технология. Тази конфигурация ефективно замества високопроизводителните 1.0 TSI агрегати, като предлага по-добър въртящ момент в ниските обороти и намалено механично натоварване. Междувременно, за моделите с висока производителност, 2,0-литровият двигател се адаптира за ерата на Euro 7, като се очаква обновеният блок, оборудван с MHEV, да дебютира в новото поколение T-Roc R с мощност над 333 к.с.

Очаква се ликвидацията на запасите от 1.0 TSI да приключи до края на 2026-та, след подобна стъпка от страна на Audi да изтегли от производство легендарния си 2,5-литров петцилиндров двигател.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той става само

    18 0 Отговор
    за скрап така че никога не е имал живот за да бъде пенсионирана.

    15:10 07.04.2026

  • 2 авто маниак

    22 0 Отговор
    Защо да е за скрап? Спокойно могат да го монтират на косачка за трева

    15:12 07.04.2026

  • 3 Попо

    16 1 Отговор
    VW потъва и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате. Поло аз 45 хиляди базов модел - ами да си потъват.

    15:13 07.04.2026

  • 4 СЗО

    18 2 Отговор
    Като прочетох че пенсионират 3 цилиндровия двигател, веднага ми мина през акъла че ще го заменят с двуцилиндров...

    Коментиран от #6, #9

    15:15 07.04.2026

  • 5 Хахаха

    8 1 Отговор
    И пуска 0,5 1 цилиндров

    15:19 07.04.2026

  • 6 Не бях

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЗО":

    се сетил. Ще стане едно чудо не вижда но......

    15:20 07.04.2026

  • 7 Име

    11 1 Отговор
    Сега остана да пенсионират и DSG--то!

    15:35 07.04.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Този двигател с тотал щета. Скапва се още преди колата да е излязла от магазина. Турбината дава фира почти веднага, а самият мотор е толкова изпилен и недъгаво конструиран, че дава фира веднага след като го понатиснеш да изпревариш две магарешки каручки.
    8 цилиндъра, бензин, 5.7 и нагоре. Това е моторът.

    Коментиран от #11, #14

    15:36 07.04.2026

  • 9 28 април 1965

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЗО":

    "Сега откриваме завод за полупроводници, догодина за цели”
    😉

    15:45 07.04.2026

  • 10 Зелена сделка

    6 2 Отговор
    ДВГ с нечетен брой цилиндри, винаги са нестабилни и имат доста излишни вибрации. Редовият четирицилиндров си е доста добър, ако е 1,5 или 2,0, но трицилиндров 1,0 си е недоразумение.

    15:58 07.04.2026

  • 11 Крейзифрог

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Осем цилиндъра 5,7 е за товарни камиони и влекачи или за малки корабчета.

    Коментиран от #15

    16:02 07.04.2026

  • 12 гост

    5 0 Отговор
    Китайците отдавна заложиха на 1.5 и пестят от масовото им производство

    16:21 07.04.2026

  • 13 Тити

    5 0 Отговор
    Разгеле дано Пежо Рено и Форд същи разберат че тези двигатели стават единствено за скрап.

    16:53 07.04.2026

  • 14 Галанти

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Ти, колко коли с такъв двигател си карал, защото аз карам трета с тоя двигател, първата я продадох на 250 000 км., втората беше над 300 000км. без никакви проблеми по двигателите.

    17:33 07.04.2026

  • 15 Чавдар войвода

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Крейзифрог":

    Да, затова 4,7. V8.

    19:12 07.04.2026