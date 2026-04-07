Volkswagen „пенсионира“ 1.0-литровия трицилиндров двигател

Volkswagen потвърди, че до края на следващата година официално ще преустанови производството на трицилиндровия си 1,0-литров TSI двигател за цялата си европейска гама. Това решение, продиктувано предимно от предстоящите емисионни стандарти Евро 7, ще засегне милиони автомобили под марките Volkswagen, SEAT и Skoda. Към днешна дата, преходът вече е в ход, като производството се пренасочва към по-здравата 1,5-литрова четирицилиндрова архитектура, която дава приоритет на реалните експлоатационни характеристики и хибридната ефективност пред чистото намаляване на работен обем.

Изтеглянето на 1.0 TSI от пазара бележи промяна в инженерната философия, като се отклонява от трицилиндровия блок, който беше чудо на миналото десетилетие, но често се затрудняваше при тежки натоварвания в компактни модели като Golf, Leon и Octavia. Собствениците често съобщаваха за неравномерна производителност при изпреварване или при пълно натоварване с пътници. С преминаването към стандартизирана 1,5 TSI база Volkswagen възнамерява да предложи по-плавно и по-издръжливо шофиране, като същевременно отговаря на по-строгите екологични норми, които санкционират двигателите, които трябва да работят прекалено усилено, за да поддържат мощността.

В рамките на новата стратегия, насочена изцяло към напречни двигатели, Volkswagen ще ограничи гамата си от бензинови двигатели до два основни четирицилиндрови двигателя. 1.5 TSI MHEV ще се превърне в основния работен кон на групата, настроен да доставя между 100 и 150 к.с. и оборудван със стандартна 48-волтова мека хибридна технология. Тази конфигурация ефективно замества високопроизводителните 1.0 TSI агрегати, като предлага по-добър въртящ момент в ниските обороти и намалено механично натоварване. Междувременно, за моделите с висока производителност, 2,0-литровият двигател се адаптира за ерата на Euro 7, като се очаква обновеният блок, оборудван с MHEV, да дебютира в новото поколение T-Roc R с мощност над 333 к.с.

Очаква се ликвидацията на запасите от 1.0 TSI да приключи до края на 2026-та, след подобна стъпка от страна на Audi да изтегли от производство легендарния си 2,5-литров петцилиндров двигател.