Докато Volkswagen бяга от трите цилиндъра, Chery ги прегръща за новите OMODA

Автомобилният свят е свидетел на любопитен парадокс, който разцепва индустрията на две. Докато европейските гиганти, начело с Volkswagen, официално вдигнаха бялото знаме пред прословутия „даунсайзинг“, китайският конгломерат Chery реши да тръгне точно в обратната посока. Докато Волфсбург изпраща в историята своя 1.0-литров трицилиндров агрегат, заменяйки го с по-ефективния 1.5-литров четирицилиндров мотор, китайците разработват чисто нов „литров“ турбо двигател за бъдещите си хитове OMODA 2 и OMODA 4.
Изглежда, че това, което за едни е главоболие, за други е златна възможност! Отне години на европейските производители да признаят, че липсата на един цилиндър често се компенсира от прекомерно натоварване на турбокомпресора, което води до по-кратък живот и неочаквано висок разход в реални условия. Volkswagen вече пренасочва фокуса си към 1.5-литровия мотор със 115 к.с., който се доказа като по-балансиран и надежден. Дори SEAT подготвя MHEV версии на своите бестселъри Ibiza и Arona, за да изстиска максимума от четирите цилиндъра.
Chery обаче не е новак в играта и очевидно има други планове
Техният нов 1.0-литров трицилиндров блок е в напреднала фаза на разработка и обещава мощност до 135 к.с. – цифра, която доскоро беше запазена за много по-големи двигатели. Китайският гигант планира да предложи и вариант, работещ с етанол, както и електрифицирана хибридна версия. Този агрегат ще бъде „сърцето“ на предстоящия OMODA 2, който се очаква да стъпи на световните пазари през 2028 година.
Интересно е да се отбележи, че докато марки като Mazda винаги са се съпротивлявали на манията по трите цилиндъра (и времето доказа, че са били прави), Chery вижда в тях идеален вариант за компактните си SUV модели. Те вече имат опит с подобен мотор в Tiggo 3X, познат на пазарите в Русия и Южна Америка, но новата разработка ще бъде на съвсем друго технологично ниво – с директно впръскване и усъвършенствано управление на турбото.
В крайна сметка, предстои да видим кой ще спечели този задочен дуел. Дали европейската стратегия за завръщане към по-големите обеми ще се окаже по-далновидна, или китайската агресия с малки, но високотехнологични двигатели ще успее да убеди потребителите? Едно е сигурно – OMODA и JAECOO напредват с гигантски крачки в Испания и останалата част от Европа, а новият им трицилиндров коз може да се окаже решаващ за ценовата им политика в най-малките сегменти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4, #5, #18
15:30 14.05.2026
2 Съгласен
15:32 14.05.2026
3 мдаааа
15:34 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 голям смях
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":това е като да имаш куц кон и отиваш да се надбягваш с останалите където не са куци
15:38 14.05.2026
6 друго е някой шестак 2х3
15:39 14.05.2026
7 сментали саго инж. че със 3 не става
па ако ще да е със три турбини на всеки цилиндър
сега предпочитам тия със над 4 бутала щото така ги правят и камионите които изминават милиони км
15:41 14.05.2026
8 Машинен инженер
Кратък живот и проблеми...
15:41 14.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мунчо
Не се учудвайте, това чака света след телефоните! Всяко зло за добро на хората!
15:48 14.05.2026
11 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз също съм сериозен . Питаш - отговарям , дедо Поть0.
Коментиран от #14
15:51 14.05.2026
17 Скритото предимство на трите цилиндъра
17:25 14.05.2026
