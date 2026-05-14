Докато Volkswagen бяга от трите цилиндъра, Chery ги прегръща за новите OMODA

Автомобилният свят е свидетел на любопитен парадокс, който разцепва индустрията на две. Докато европейските гиганти, начело с Volkswagen, официално вдигнаха бялото знаме пред прословутия „даунсайзинг“, китайският конгломерат Chery реши да тръгне точно в обратната посока. Докато Волфсбург изпраща в историята своя 1.0-литров трицилиндров агрегат, заменяйки го с по-ефективния 1.5-литров четирицилиндров мотор, китайците разработват чисто нов „литров“ турбо двигател за бъдещите си хитове OMODA 2 и OMODA 4.

Изглежда, че това, което за едни е главоболие, за други е златна възможност! Отне години на европейските производители да признаят, че липсата на един цилиндър често се компенсира от прекомерно натоварване на турбокомпресора, което води до по-кратък живот и неочаквано висок разход в реални условия. Volkswagen вече пренасочва фокуса си към 1.5-литровия мотор със 115 к.с., който се доказа като по-балансиран и надежден. Дори SEAT подготвя MHEV версии на своите бестселъри Ibiza и Arona, за да изстиска максимума от четирите цилиндъра.

Chery обаче не е новак в играта и очевидно има други планове

Техният нов 1.0-литров трицилиндров блок е в напреднала фаза на разработка и обещава мощност до 135 к.с. – цифра, която доскоро беше запазена за много по-големи двигатели. Китайският гигант планира да предложи и вариант, работещ с етанол, както и електрифицирана хибридна версия. Този агрегат ще бъде „сърцето“ на предстоящия OMODA 2, който се очаква да стъпи на световните пазари през 2028 година.

Интересно е да се отбележи, че докато марки като Mazda винаги са се съпротивлявали на манията по трите цилиндъра (и времето доказа, че са били прави), Chery вижда в тях идеален вариант за компактните си SUV модели. Те вече имат опит с подобен мотор в Tiggo 3X, познат на пазарите в Русия и Южна Америка, но новата разработка ще бъде на съвсем друго технологично ниво – с директно впръскване и усъвършенствано управление на турбото.

В крайна сметка, предстои да видим кой ще спечели този задочен дуел. Дали европейската стратегия за завръщане към по-големите обеми ще се окаже по-далновидна, или китайската агресия с малки, но високотехнологични двигатели ще успее да убеди потребителите? Едно е сигурно – OMODA и JAECOO напредват с гигантски крачки в Испания и останалата част от Европа, а новият им трицилиндров коз може да се окаже решаващ за ценовата им политика в най-малките сегменти.