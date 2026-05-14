Докато Volkswagen бяга от трите цилиндъра, Chery ги прегръща за новите OMODA

14 Май, 2026 15:20 1 216 20

Изглежда, че това, което за едни е главоболие, за други е златна възможност

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният свят е свидетел на любопитен парадокс, който разцепва индустрията на две. Докато европейските гиганти, начело с Volkswagen, официално вдигнаха бялото знаме пред прословутия „даунсайзинг“, китайският конгломерат Chery реши да тръгне точно в обратната посока. Докато Волфсбург изпраща в историята своя 1.0-литров трицилиндров агрегат, заменяйки го с по-ефективния 1.5-литров четирицилиндров мотор, китайците разработват чисто нов „литров“ турбо двигател за бъдещите си хитове OMODA 2 и OMODA 4.

Изглежда, че това, което за едни е главоболие, за други е златна възможност! Отне години на европейските производители да признаят, че липсата на един цилиндър често се компенсира от прекомерно натоварване на турбокомпресора, което води до по-кратък живот и неочаквано висок разход в реални условия. Volkswagen вече пренасочва фокуса си към 1.5-литровия мотор със 115 к.с., който се доказа като по-балансиран и надежден. Дори SEAT подготвя MHEV версии на своите бестселъри Ibiza и Arona, за да изстиска максимума от четирите цилиндъра.

Chery обаче не е новак в играта и очевидно има други планове

Техният нов 1.0-литров трицилиндров блок е в напреднала фаза на разработка и обещава мощност до 135 к.с. – цифра, която доскоро беше запазена за много по-големи двигатели. Китайският гигант планира да предложи и вариант, работещ с етанол, както и електрифицирана хибридна версия. Този агрегат ще бъде „сърцето“ на предстоящия OMODA 2, който се очаква да стъпи на световните пазари през 2028 година.

Интересно е да се отбележи, че докато марки като Mazda винаги са се съпротивлявали на манията по трите цилиндъра (и времето доказа, че са били прави), Chery вижда в тях идеален вариант за компактните си SUV модели. Те вече имат опит с подобен мотор в Tiggo 3X, познат на пазарите в Русия и Южна Америка, но новата разработка ще бъде на съвсем друго технологично ниво – с директно впръскване и усъвършенствано управление на турбото.

В крайна сметка, предстои да видим кой ще спечели този задочен дуел. Дали европейската стратегия за завръщане към по-големите обеми ще се окаже по-далновидна, или китайската агресия с малки, но високотехнологични двигатели ще успее да убеди потребителите? Едно е сигурно – OMODA и JAECOO напредват с гигантски крачки в Испания и останалата част от Европа, а новият им трицилиндров коз може да се окаже решаващ за ценовата им политика в най-малките сегменти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 6 друго е някой шестак 2х3

    9 0 Отговор
    живота на тия 3 цилиндъра е до края на гаранцията и после отива за скраб

    15:39 14.05.2026

    • 16 Бос и лек

Някога имаше едни малки корейски колички "Тико",които ползваха и за таксита.Три цилиндърчета,към 800 куб.(не помня колко) без турбина.Имах познат,който се хвалеше,че неговото "Тико" било на 450 000 км.!И да е поизлъгал малко това е много сериозен пробег.Впрочем имаше трицилиндрови дизели "Перкинс" монтирани на българските мотокари-чудесно работеха с години!

  • 17 Скритото предимство на трите цилиндъра

    3 2 Отговор
    Трите цилиндъра изискват 25% по-нисък въртящ момент на разпределителните валове. Оттам веригата става по-лека, загубите по-ниски и работата по-тиха. Трицилиндровата глава се охлажда по0ефективно. Голяма част от трицилиндровите турбодвигатели работят по цикъла на Милър, което дава по-ниски вибрации от втори порядък.

    17:25 14.05.2026

