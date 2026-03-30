Бензин срещу АГУ: Струва ли си да преминете на "газ" при тези цени на горивата?

Дебатът между феновете на бензина и „газта“ (LPG) върлува в българската автомобилна култура от години, но взимайки икономическата обстановка през последните месеци, темата изглежда още по-наболяла, а феновете на LPG стават все повече. Макар че основните фактори при избора да не са се променили, колебанията в цените на горивата добавят нови аспекти към решението дали да останете на бензин или да монтирате бутилка в багажника.
Цените на горивата в България отбелязаха рязко покачване през последните няколко седмици, като средните цени на бензина А95 в големите вериги в момента е около 1,46 € за литър, докато цената на LPG също се е повишила, но до по-поносимите средно 0,71 € на литър.
За типичен автомобил от среден клас, който консумира 9 л/100 км бензин и около 10,5 л/100 км газ, разходите възлизат на около 13,14 € на 100 км за бензин срещу 7,46 € за LPG или с други думи казано, икономия от приблизително 5,68 € на всеки 100 изминати километра.
Макар икономиите на касата да се усещат веднага, все пак трябва да вземем предвид , началната цена за преминаване към LPG, която логично също се е повишила. Система с директно впръскване обикновено струва между 1100 € и 1500 €, в зависимост от сложността на двигателя ви и класа на системата . Освен това, допълнително може да похарчите между 50 и 100 € годишно за обслужване на газови филтри, по-честа смяна на свещите и настройка на системата. Важно е също да се помни, че всички съвременни LPG системи стартират на бензин, което означава, че ако през зимата карате предимно на кратки разстояния от 2–3 км, може да се окаже, че използвате изненадващо големи количества бензин, преди системата изобщо да превключи на газ.
Ако изминавате средния за България пробег от 12 000 км годишно, ще спестите около 680 € годишно от гориво. След като се вземат предвид допълнителните разходи за поддръжка, то ще ви трябват около две години, за да „изплатите“ газовата уредба. Това означава, че има смисъл да преминете на LPG, ако изминавате повече от 15 000 км годишно, планирате да задържите колата за поне три години и пътувате често между градовете. От друга страна, често е по-добре да останете на бензин, ако карате предимно на много къси разстояния, притежавате кола с чувствителна система за гориво или често ползвате по-стари подземни паркинги.
1 Горивата след 29.04.26
Бензина 2.35 евр
Дизела 2.60 евр
Коментиран от #6
14:44 30.03.2026
2 По точно
Коментиран от #3
14:47 30.03.2026
3 При нас LPG
До коментар #2 от "По точно":Е между 0.72 и 0.78 при големите вериги тип Шел и омв
Едно евро литър газ ще стане със сигирност
Тази война ще на изтощение като украинската възможно е да фалира запада поради липса на енергийни ресурси!!!
Коментиран от #5
14:51 30.03.2026
4 Ура,,Ура
14:52 30.03.2026
5 Ванга
До коментар #3 от "При нас LPG":Точно така ще стане. За да се спасиш ти препоръчвам да стягаш куфарите и отивай в Русия, Чечня, Беларус, там ще си живееш спокойно и няма да те мъчат подобни съждения
Коментиран от #13
14:57 30.03.2026
6 Ако се покачват
До коментар #1 от "Горивата след 29.04.26":С 0.04 цента на денонощието можи да излезеш прав
14:57 30.03.2026
13 Да мислиш
До коментар #5 от "Ванга":Че и в Русия няма да дигнат цените с 60% всичко е нечовешка алчност пример при наличие на такова търсене на запад ще изнасят за там от което ще се прояви недостиг в РФ всеки ще иска да си продаде на най високите цени кризата за горива ще е глобална края на двигателите ДВГ ще е.
15:01 30.03.2026
16 ТАС
Проверките на настройките специално за газ не са почести от на 20-30 000 км, ако не и по рядко.
На моята кола имам над 100 000 на газ. Свещите не са специални и карат колко на бензин.
Пробелмите ми не са били от газта, а от стареене на компоненти не свързани с газта. И общо взето болежки типични за годините и.
За минаване под 10 км на посока и спиране за дена колата и вечер.
Аз я карарх така и мога да кажа, че спестяването зимата е малко, основно ползата е лятото, при високи температури( Лятото) минава за минути на газ под 1 км. Зимата минава след около 4-5 км на газ ( при извънградското каране) както съм аз. Но аз пътувам около 20км на посока всеки ден сутрин и вечер и за мен си струва.
15:04 30.03.2026
18 Да не ги смятаме толкова
Коментиран от #19, #20
15:07 30.03.2026
19 Зависи
До коментар #18 от "Да не ги смятаме толкова":Ако я има😁
Че се задава и нямане на горива още помня опашките през 90те чаках с жигулката пак нали знаете живота е цикличен щом е ставало пак може да стане айде живи и здрави.
Коментиран от #21
15:12 30.03.2026
20 Зависи
До коментар #18 от "Да не ги смятаме толкова":Ако ще си купуваш чисто нов автомобил и изминаваш повече километри, които можеш да заредиш в гаража, може да се окаже, че е най-евтино да караш на ток.
За 20-годишен автомобил, газта е по-доброто решение.
Така че няма универсален отговор
15:15 30.03.2026
21 Случайност!
До коментар #19 от "Зависи":Не съм искал да пиша умишлено с твоя Ник. Извинявай! Написах го като заглавие спрямо контекста на самия коментар, докато сме писали заедно!
15:17 30.03.2026