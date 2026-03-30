Новини
Авто »
Бензин срещу АГУ: Струва ли си да преминете на "газ" при тези цени на горивата?

30 Март, 2026 14:38 1 248 21

  • бензин-
  • газ-
  • цени-
  • горива

Отговорът е и "да" и "не"

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дебатът между феновете на бензина и „газта“ (LPG) върлува в българската автомобилна култура от години, но взимайки икономическата обстановка през последните месеци, темата изглежда още по-наболяла, а феновете на LPG стават все повече. Макар че основните фактори при избора да не са се променили, колебанията в цените на горивата добавят нови аспекти към решението дали да останете на бензин или да монтирате бутилка в багажника.

Цените на горивата в България отбелязаха рязко покачване през последните няколко седмици, като средните цени на бензина А95 в големите вериги в момента е около 1,46 € за литър, докато цената на LPG също се е повишила, но до по-поносимите средно 0,71 € на литър.

За типичен автомобил от среден клас, който консумира 9 л/100 км бензин и около 10,5 л/100 км газ, разходите възлизат на около 13,14 € на 100 км за бензин срещу 7,46 € за LPG или с други думи казано, икономия от приблизително 5,68 € на всеки 100 изминати километра.

Макар икономиите на касата да се усещат веднага, все пак трябва да вземем предвид , началната цена за преминаване към LPG, която логично също се е повишила. Система с директно впръскване обикновено струва между 1100 € и 1500 €, в зависимост от сложността на двигателя ви и класа на системата . Освен това, допълнително може да похарчите между 50 и 100 € годишно за обслужване на газови филтри, по-честа смяна на свещите и настройка на системата. Важно е също да се помни, че всички съвременни LPG системи стартират на бензин, което означава, че ако през зимата карате предимно на кратки разстояния от 2–3 км, може да се окаже, че използвате изненадващо големи количества бензин, преди системата изобщо да превключи на газ.

Ако изминавате средния за България пробег от 12 000 км годишно, ще спестите около 680 € годишно от гориво. След като се вземат предвид допълнителните разходи за поддръжка, то ще ви трябват около две години, за да „изплатите“ газовата уредба. Това означава, че има смисъл да преминете на LPG, ако изминавате повече от 15 000 км годишно, планирате да задържите колата за поне три години и пътувате често между градовете. От друга страна, често е по-добре да останете на бензин, ако карате предимно на много къси разстояния, притежавате кола с чувствителна система за гориво или често ползвате по-стари подземни паркинги.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горивата след 29.04.26

    5 3 Отговор
    След месец е 1.30 евр газта
    Бензина 2.35 евр
    Дизела 2.60 евр

    Коментиран от #6

    14:44 30.03.2026

  • 2 По точно

    1 2 Отговор
    Сутринта заредих газ на 0,58 € на литър

    Коментиран от #3

    14:47 30.03.2026

  • 3 При нас LPG

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "По точно":

    Е между 0.72 и 0.78 при големите вериги тип Шел и омв
    Едно евро литър газ ще стане със сигирност
    Тази война ще на изтощение като украинската възможно е да фалира запада поради липса на енергийни ресурси!!!

    Коментиран от #5

    14:51 30.03.2026

  • 4 Ура,,Ура

    8 8 Отговор
    Бомба в колата ми не ми трябва.

    14:52 30.03.2026

  • 5 Ванга

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "При нас LPG":

    Точно така ще стане. За да се спасиш ти препоръчвам да стягаш куфарите и отивай в Русия, Чечня, Беларус, там ще си живееш спокойно и няма да те мъчат подобни съждения

    Коментиран от #13

    14:57 30.03.2026

  • 6 Ако се покачват

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Горивата след 29.04.26":

    С 0.04 цента на денонощието можи да излезеш прав

    14:57 30.03.2026

  • 7 гост

    5 2 Отговор
    10.5/100км газ градско е доста нисък разход по скоро е за някоя малолитражка до 1.4 реално нормален автомобил градско по скоро 15-16 газ

    14:57 30.03.2026

  • 8 Газта

    5 1 Отговор
    винаги е била много изгодно гориво . Аз не искам да плащам по скъпо гориво само за да се правя на “гъзар” ,предпочитам парите да ги харча за по привлекателни неща от бензина . Карал съм на газ и киа рио и бмв—та сега съм на дизел ,но разликата в цената се усеща . За справка преди няколко години бмв 525i e60 със £55 газ и £55 бензин, газ 200+ мили бензин 75мили вие си правете изводи кое е по добре .

    14:58 30.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 прасе

    0 1 Отговор
    че те дерем

    15:00 30.03.2026

  • 12 мръшите от лукойл

    0 1 Отговор
    да мрия

    15:01 30.03.2026

  • 13 Да мислиш

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ванга":

    Че и в Русия няма да дигнат цените с 60% всичко е нечовешка алчност пример при наличие на такова търсене на запад ще изнасят за там от което ще се прояви недостиг в РФ всеки ще иска да си продаде на най високите цени кризата за горива ще е глобална края на двигателите ДВГ ще е.

    15:01 30.03.2026

  • 14 ега

    0 1 Отговор
    се задаваа с газ

    15:02 30.03.2026

  • 15 Селянин

    4 5 Отговор
    Имам дипломна работа на тема газови уредби. Съдебно технически експерт съм и имам много практически опит с ГАЗ, дори и течна такава. И да ви кажа. Бомба в колата не ви трябва. Супер компромис, ако някой кара страшно много и е по стар автомобилът, НО задължително бутилката извън купето или автомобил с фабрична газ, слагана в завода. Риска и последващите ремонти не се избиват от икономията на гориво в повечето случай в дългосрочен период от време.

    15:03 30.03.2026

  • 16 ТАС

    3 0 Отговор
    Ако смятате да карате повече от 20 000 км примерно повече от 2 години си струва. Филтрите за които говорите не струват повече от 10 евро, и грамотен човек може да си ги смени сам.
    Проверките на настройките специално за газ не са почести от на 20-30 000 км, ако не и по рядко.
    На моята кола имам над 100 000 на газ. Свещите не са специални и карат колко на бензин.
    Пробелмите ми не са били от газта, а от стареене на компоненти не свързани с газта. И общо взето болежки типични за годините и.

    За минаване под 10 км на посока и спиране за дена колата и вечер.
    Аз я карарх така и мога да кажа, че спестяването зимата е малко, основно ползата е лятото, при високи температури( Лятото) минава за минути на газ под 1 км. Зимата минава след около 4-5 км на газ ( при извънградското каране) както съм аз. Но аз пътувам около 20км на посока всеки ден сутрин и вечер и за мен си струва.

    15:04 30.03.2026

  • 17 Бравос, Ганьо!

    1 1 Отговор
    Добре,че "специалистите" като автора, които са слаби в сметките са все още повече, че да си караме спокойно и изгодно на газ, вместо да плащаме почти двойно за бензин!За баш "капацитетите" на дизел, с подобно икономическо и техническо "ниво", пък въобще не ми се говори!

    15:05 30.03.2026

  • 18 Да не ги смятаме толкова

    2 0 Отговор
    На Газ е най-евтино.

    Коментиран от #19, #20

    15:07 30.03.2026

  • 19 Зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да не ги смятаме толкова":

    Ако я има😁
    Че се задава и нямане на горива още помня опашките през 90те чаках с жигулката пак нали знаете живота е цикличен щом е ставало пак може да стане айде живи и здрави.

    Коментиран от #21

    15:12 30.03.2026

  • 20 Зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да не ги смятаме толкова":

    Ако ще си купуваш чисто нов автомобил и изминаваш повече километри, които можеш да заредиш в гаража, може да се окаже, че е най-евтино да караш на ток.


    За 20-годишен автомобил, газта е по-доброто решение.


    Така че няма универсален отговор

    15:15 30.03.2026

  • 21 Случайност!

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зависи":

    Не съм искал да пиша умишлено с твоя Ник. Извинявай! Написах го като заглавие спрямо контекста на самия коментар, докато сме писали заедно!

    15:17 30.03.2026