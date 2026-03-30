Бензин срещу АГУ: Струва ли си да преминете на "газ" при тези цени на горивата?

Дебатът между феновете на бензина и „газта“ (LPG) върлува в българската автомобилна култура от години, но взимайки икономическата обстановка през последните месеци, темата изглежда още по-наболяла, а феновете на LPG стават все повече. Макар че основните фактори при избора да не са се променили, колебанията в цените на горивата добавят нови аспекти към решението дали да останете на бензин или да монтирате бутилка в багажника.

Цените на горивата в България отбелязаха рязко покачване през последните няколко седмици, като средните цени на бензина А95 в големите вериги в момента е около 1,46 € за литър, докато цената на LPG също се е повишила, но до по-поносимите средно 0,71 € на литър.

За типичен автомобил от среден клас, който консумира 9 л/100 км бензин и около 10,5 л/100 км газ, разходите възлизат на около 13,14 € на 100 км за бензин срещу 7,46 € за LPG или с други думи казано, икономия от приблизително 5,68 € на всеки 100 изминати километра.

Макар икономиите на касата да се усещат веднага, все пак трябва да вземем предвид , началната цена за преминаване към LPG, която логично също се е повишила. Система с директно впръскване обикновено струва между 1100 € и 1500 €, в зависимост от сложността на двигателя ви и класа на системата . Освен това, допълнително може да похарчите между 50 и 100 € годишно за обслужване на газови филтри, по-честа смяна на свещите и настройка на системата. Важно е също да се помни, че всички съвременни LPG системи стартират на бензин, което означава, че ако през зимата карате предимно на кратки разстояния от 2–3 км, може да се окаже, че използвате изненадващо големи количества бензин, преди системата изобщо да превключи на газ.

Ако изминавате средния за България пробег от 12 000 км годишно, ще спестите около 680 € годишно от гориво. След като се вземат предвид допълнителните разходи за поддръжка, то ще ви трябват около две години, за да „изплатите“ газовата уредба. Това означава, че има смисъл да преминете на LPG, ако изминавате повече от 15 000 км годишно, планирате да задържите колата за поне три години и пътувате често между градовете. От друга страна, често е по-добре да останете на бензин, ако карате предимно на много къси разстояния, притежавате кола с чувствителна система за гориво или често ползвате по-стари подземни паркинги.