Най-продаваната Kia получи освежен външен вид

След значителното обновяване, което въведе по-конвенционално вертикално LED осветление и опростено табло, Kia иска да запази доминиращата позиция на Sportage в сегмента на C-SUV с нова специална версия. Kia Sportage Black Edition официално се присъедини към гамата, предлагайки промяна в дизайна, която заменя хромираните елементи с по-агресивен, монохромен вид. Тази версия се позиционира като най-ексклузивният вариант в гамата, насочен към купувачи, които искат високотехнологичните функции на GT-Line, но с по-дискретно, премиум покритие.

Екстериорът на Black Edition се определя от всеобхватния пакет „dark mode“. Характерната решетка „Tiger Nose“, предните и задните елементи, релсите на покрива и рамките на прозорците са изцяло в черен гланц. Дори емблемите на Kia и Sportage са в черно, а радиаторната решетка е със специална вложка от тъмен метал. За да допълни профила, специалното издание се предлага с избор от 17-, 18- или 19-цолови алуминиеви джанти – всички с гланцово черно покритие – контрастиращи с матово черните арки на калниците. За тези, които търсят още по-голяма визуална отличителност, Kia предлага опция за двуцветна каросерия, позволяваща много от десетте налични външни цвята да бъдат съчетани с контрастиращ черен покрив.

Таблото разполага с най-новата конфигурация с два 12,3-инчови панорамни дисплея, осигуряващи 24 инча екранно пространство за водача. Това се подкрепя от нова система за удостоверяване чрез пръстови отпечатъци и подобрената система Highway Driving Assist 2, която вече включва възможност за полуавтономна смяна на лентата. Купувачите могат да избират между две основни интериорни облицовки: Misty Grey или Black Leather. Вариантът Misty Grey използва комбинация от синтетична кожа и велур, докато пакетът Black Leather осигурява по-традиционно усещане за лукс. И двата варианта са оградени от нова черна тапицерия на тавана, ексклузивна за тази специална серия.

Механичното предложение за Black Edition е сред най-разнообразните в сегмента, като обхваща всичко – от традиционните двигатели с вътрешно горене до пълноценни plug-in хибриди. За любителите на бензиновите двигатели 1,6-литровият T-GDI двигател се предлага в конфигурации със 150 к.с. и 180 к.с., съчетан с шестстепенна ръчна или седемстепенна трансмисия с двоен съединител. Дизелът остава в играта с 1,6-литров CRDi агрегат с 136 к.с., разполагащ с 48-волтова мека хибридна технология. Въпреки това, акцентите в представянето са електрифицираните флагмани: самозареждащ се хибрид (HEV) с 239 к.с. и плъг-ин хибрид (PHEV) с 288 к.с., като и двата се предлагат със задвижване на четирите колела като стандарт.