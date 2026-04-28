Новини
Авто »
KIA сваля цените на електромобилите си

28 Април, 2026 17:00 805 7

  • kia-
  • електромобили-
  • цени-
  • европа

Поевтиняване на моделите е ключов елемент от по-мащабната стратегия на марката за съхраняване на пазарния им дял в Европа

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На пазара на електрически возила ветровете сменят посоката си, а корейският гигант KIA изглежда е готов да пренастрои платната си, за да не загуби инерция. Изправени пред новата реалност на динамичния сектор, стратезите от Сеул сериозно обмислят мащабна ревизия на ценовата си политика. Този ход, продиктуван от все по-агресивната конкуренция и охлаждането на потребителския ентусиазъм към премиум електромобилите, може да пренареди картите както на Стария континент, така и в глобален мащаб.

В центъра на този аналитичен водовъртеж попадат най-вече популярните електрически кросоувъри на бранда. Търсенето на скъпи технологични играчки леко буксува, което принуждава производителите да търсят по-прагматични подходи. KIA не е изключение – компанията внимателно претегля възможностите за ценови корекции, които да вдигнат оборотите на продажбите и да задържат интереса на купувачите в един пренаситен пазар.

Ситуацията в сектора през последните месеци наподобява истинско бойно поле. От една страна, китайските марки настъпват със стряскащо конкурентни оферти, а от друга – държавните субсидии в редица държави започнаха да се топят като мартенски сняг. Резултатът е ясен: ценови натиск, който не оставя място за пасивност. За да оцелеят и да доминират, големите играчи са принудени или да режат от цената, или да „захаросват“ сделките с атрактивни бонуси и допълнителни екстри.

Според пазарните наблюдатели, евентуалното поевтиняване на моделите е ключов елемент от по-мащабната стратегия на KIA за съхраняване на пазарния им дял в Европа. След години на главозамайващ растеж, търсенето на ток започва да се стабилизира, което превръща битката за всеки клиент в истинско предизвикателство. В такава среда гъвкавостта е най-силното оръжие.

Засега от централата на компанията запазват дискретно мълчание относно конкретните цифри и срокове на бъдещата ревизия. Въпреки липсата на официални параметри, едно е сигурно – KIA няма намерение да стои безучастно, докато пазарната тектоника се измества. Предстои да видим дали тези стъпки ще превърнат техните електрически предложения в още по-изкусителна хапка за масовия потребител.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Гориил

    Отговор
    Тези коли не са полезни за никого в студените северни страни.KIA не е взела предвид климата на Канада, Финландия и Русия.

    Коментиран от #3

    17:07 28.04.2026

  2 Джаба

    Отговор
    Досега не се вижда никакво поевтиняване..... Всичко е в главите на мисирките...

    17:11 28.04.2026

  3 Хахахаха

    Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Интересно! Защо ли само електрички се продават в Норвегия?

    Коментиран от #5

    17:20 28.04.2026

  4 Българин

    Отговор
    За всички вече е ясно, че "електромобилите" се оказаха едн апълна измама. Няма тол да се зарежда, ако се намери е в пъти по-скъп от бензина.
    На никой не му трябват! Това се доказа!

    17:20 28.04.2026

  5 Минск-16

    Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Бившата "норвегия" е витрината на цифровото робство! Там хората са напълно безправни, дори им вземат децата, без въобще да ги питат. Всичките им пари са цифрови, всеки който много пита остава в миг без нищо!
    Всичко е построено по каноните на сорос!

    17:23 28.04.2026

  6 Практичноста е главното

    Отговор
    По книжка 500 км минава, на - 15реални 300, че и надолу, понякога ми се налагат 500-600 км каране, за да съм спокоен трябва да заредя минимум 2 пъти, та кое му е практичното!?

    17:36 28.04.2026

  7 Практичноста е главното

    Отговор
    Колата не е лукс, а необходимост и свобода, когато електричките станат достатъчно практични, безопасни и с живот около поне 15-20 години може и да се наложат сред ноемалните хора. И разбира се цената- минимум наполовина от сегашните, а и дори по-евтини!

    17:40 28.04.2026