Kia XCeed дебютира с изцяло нова визия

След като представи наследник на Ceed и допълни гамата си със Seltos, сега Kia обърна внимание на повдигнатата версия на популярния хечбек, като представи обновения XCeed. Вместо да разхищава огромни средства за изцяло нова архитектура, корейският автомобилен производител стратегически е избрал да приложи дълбока и значителна ревизия на най-успешния си хибриден кросоувър. Производството трябва да започне в завода в Жилина, Словакия, до края на май, като обновеният модел се очаква да пристигне в европейските дилърски центрове през втората половина на годината.

Отвън автомобилът заимства много от съвременната дизайнерска философия на марката и стила на своите електрифицирани събратя. Предната част се отличава с напълно преработен външен вид, включващ вертикално ориентирани фарове и обтекаема черна лента, заменяща традиционната решетка „Tiger Nose“, допълнена от по-квадратен централен въздухозаборник. Преминавайки към задната част, естетиката отразява елегантния дизайн на по-младия му събрат, представяйки ултратънки задни светлини, свързани с осветена LED лента, която обхваща цялата задна врата.

В интериора центърът за управление е напълно дигитализиран, за да отговори на високотехнологичните изисквания на конкурентите, с конфигурация с два екрана и 12,3-инчови дисплеи. Единият екран служи като цифров приборен панел зад преработения мултифункционален волан, докато вторият екран управлява мултимедията и навигацията от централната конзола. Kia също така е подобрила цялостната елегантност на интериора, като е интегрирала вентилационните отвори за предния пътник директно в таблото, запазвайки физическите контроли за климатичната система и модулите за силата на звука.

Под капака гамата двигатели ще запази познатата си структура, въпреки строгите изисквания на предстоящите емисионни норми Euro 7 и GTR21. Купувачите могат да очакват избор от бензинови задвижващи агрегати с мек хибрид, включително 1,0-литров трицилиндров T-GDI двигател с мощност 115 конски сили, който ще се предлага както с шестстепенна ръчна, така и с автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Освен това, 1,6-литрова хибридна конфигурация – подобна на тази, използвана в новия Seltos – може да предлага предно задвижване като стандарт, като опцията за задвижване на всички колела вероятно няма да има. Дали ще има вариант с плъг-ин хибрид остава строго пазена тайна, но цените и пълните технически спецификации се очаква да бъдат разкрити с наближаването на пускането на пазара.