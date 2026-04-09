BMW представи ново поколение водородна система за X5

BMW продължава да развива най-новите технологии и ще предлага широк спектър от задвижващи системеи за следващото поколение на X5. По-рано днес автомобилният производител от Мюнхен вдигна завесата над следващото поколение iX5 Hydrogen, представяйки система от резервоари „Flat Storage“, която ефективно решава проблема с разположението на компонентите, типичен за водородните автомобили. Чрез използването на седем успоредни резервоара от въглеродни влакна, вградени в един тънък модул, BMW е успяла да съчетае размерите с тези на своята високоволтова батерия от 6-то поколение. Това инженерно решение в стил „Тетрис“ позволява на BMW да произвежда водородни, електрически и бензинови X5 на една и съща сглобяваща линия, без да жертва нито един сантиметър от пространството в интериора или багажника.

Техническите спецификации на този нов резервоар представляват значителен скок в сравнение с предишния пилотен автопарк. Системата може да съхранява най-малко 7 кг водород, което увеличава пробега по WLTP до впечатляващите 750 км (около 385 мили). По-важно за пътуващите на дълги разстояния е, че пълното зареждане от празен резервоар отнема по-малко от пет минути – постижение, което понастоящем оставя дори най-бързите електромобили с DC бързо зареждане в огледалото за обратно виждане. Тази скорост, съчетана с изключителната устойчивост на горивните клетки към климатичните условия, позиционира iX5 Hydrogen като най-добрата „безкомпромисна“ алтернатива за онези, които все още не са убедени в логистиката на изцяло електрическия начин на живот.

Под капака iX5 Hydrogen ще служи като подвижна витрина за архитектурата Neue Klasse на BMW. Докато хардуерът на горивните клетки се разработва съвместно с Toyota, цифровата душа на автомобила принадлежи на новия софтуерен пакет „Heart of Joy“ на BMW. Този централизиран „супермозък“ управлява всичко – от подаването на мощност на горивната клетка от трето поколение до динамиката на шасито.

Когато преработеното семейство X5 официално излезе на пазара през 2028 година, то ще предложи едно от най-разнообразните менюта за задвижващи системи в историята на автомобилостроенето. Клиентите ще могат да избират между традиционни бензинови и дизелови двигатели, усъвършенстван plug-in хибрид, изцяло електрически „iX5“ и този вариант на водород с голям пробег.