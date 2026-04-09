BMW представи ново поколение водородна система за X5

BMW продължава да развива най-новите технологии и ще предлага широк спектър от задвижващи системеи за следващото поколение на X5. По-рано днес автомобилният производител от Мюнхен вдигна завесата над следващото поколение iX5 Hydrogen, представяйки система от резервоари „Flat Storage“, която ефективно решава проблема с разположението на компонентите, типичен за водородните автомобили. Чрез използването на седем успоредни резервоара от въглеродни влакна, вградени в един тънък модул, BMW е успяла да съчетае размерите с тези на своята високоволтова батерия от 6-то поколение. Това инженерно решение в стил „Тетрис“ позволява на BMW да произвежда водородни, електрически и бензинови X5 на една и съща сглобяваща линия, без да жертва нито един сантиметър от пространството в интериора или багажника.
Техническите спецификации на този нов резервоар представляват значителен скок в сравнение с предишния пилотен автопарк. Системата може да съхранява най-малко 7 кг водород, което увеличава пробега по WLTP до впечатляващите 750 км (около 385 мили). По-важно за пътуващите на дълги разстояния е, че пълното зареждане от празен резервоар отнема по-малко от пет минути – постижение, което понастоящем оставя дори най-бързите електромобили с DC бързо зареждане в огледалото за обратно виждане. Тази скорост, съчетана с изключителната устойчивост на горивните клетки към климатичните условия, позиционира iX5 Hydrogen като най-добрата „безкомпромисна“ алтернатива за онези, които все още не са убедени в логистиката на изцяло електрическия начин на живот.
Под капака iX5 Hydrogen ще служи като подвижна витрина за архитектурата Neue Klasse на BMW. Докато хардуерът на горивните клетки се разработва съвместно с Toyota, цифровата душа на автомобила принадлежи на новия софтуерен пакет „Heart of Joy“ на BMW. Този централизиран „супермозък“ управлява всичко – от подаването на мощност на горивната клетка от трето поколение до динамиката на шасито.
Когато преработеното семейство X5 официално излезе на пазара през 2028 година, то ще предложи едно от най-разнообразните менюта за задвижващи системи в историята на автомобилостроенето. Клиентите ще могат да избират между традиционни бензинови и дизелови двигатели, усъвършенстван plug-in хибрид, изцяло електрически „iX5“ и този вариант на водород с голям пробег.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въздушното съпротивление
16:03 09.04.2026
2 Миналия век?
Ще заредиш водород за 5 минути, Но преди това трябва да отделиш две денонощия и да изминеш 1000 км до най-близката водородна зарядна станция, което означава 2000 километра пътуване с платформа за зареждане на 750 км пробег, защото с една бутилка не можеш да се прибереш дори до България.
Докато на съществуващите 800 kW зарядни станции по магистрала Тракия, за 6 минути зареждаш 80kWh които са достатъчни за 400 км магистрално шофиране по магистрала дълга 370 км
Ако зареждаш от два конектора едновременно , времето за зареждане на 400 км пада на 3 минути
16:20 09.04.2026
3 Граничи с абсурд
От днешна гледна точка положението е станало толкова зле с цените на горивата, че 25 евро на 100 км не могат да стигнат за бензиново BMW x5 което трябва да гори само 10 на 100 за да докара толкова нисък разход от 25 евро на 100 км.
Коментиран от #4
16:42 09.04.2026
4 Граничи с абсурд
До коментар #3 от "Граничи с абсурд":Като гледам цената на водорода даже е паднала под 20 евро за килограм , което означава че ако колата ти харчи над 8 на 100 в Европа, където цената на горивата гони 2,50 за литър, може да се окаже че на водород е по-евтино!
16:45 09.04.2026