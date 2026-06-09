Ето как би изглеждало следващото комби BMW M3 Touring под знака на „Новата класа“

Амбициите за лидерство в премиум сегмента се превърнаха в истинска арена на гладиаторски битки, където германските автомобилни гиганти не подбират средства, за да привлекат вниманието на публиката. На фона на екстравагантните, но силно противоречиви дизайнерски ходове от страна на конкурентите – като електрическия наследник на луксозното чудовище Mercedes-AMG GT 4-Door или задаващите се триредови SUV бастиони на Audi в лицето на Q9 – в Мюнхен също не спят. Докато централата на BMW запълва пазарните ниши с по-достъпни версии на електрическото BMW iX3 и обновява тежката артилерия на Серия 7, в публичното пространство избухна една виртуална бомба, която развълнува традиционалистите.

Става дума за независим визуален експеримент на дигиталния артист kelsonik, който реши да надникне в утрешния ден и да материализира една от най-желаните, но обвити в мистерия машини на баварците: следващото поколение на бруталното спортно комби BMW M3 Touring. Основното предизвикателство пред пикселния майстор е било да намери перфектната симбиоза между радикалния, изчистен език на бъдещата фамилия Neue Klasse и специфичните изисквания на архитектура, която – според предварителните заявки на марката – ще трябва да приюти както изцяло електрическо задвижване, така и класически двигател с вътрешно горене или хибридна конфигурация.

Резултатът от това виртуално упражнение е меко казано впечатляващ. Предната част на хипотетичното комби заимства характерния по-нисък профил на наскоро показания седан BMW i3 Neue Klasse, където радиаторната решетка и светлините се сляха в едно цяло. Тук обаче всичко е пречупено през призмата на бруталната естетика на M дивизията. Предната броня е получила агресивен характер благодарение на масивен централен въздухозаборник и огромни странични отвори за охлаждане на спирачките и интеркулерите.

Аеродинамичният пакет изглежда готов за спортно шофиране, изобилствайки от открити детайли от въглеродни влакна. В задната част на комбито виждаме изцяло преобразена графика на LED светлините, която придава на машината технологично излъчване, увенчано от емблематичната за М-моделите четирицевна изпускателна система, интегрирана в карбонов дифузьор. За да бъде провокацията пълна, дигиталната концепция е боядисана в крещящо ярко жълт цвят, контрастиращ с модерни алуминиеви джанти със сложна Y-образна спица в благороден златист нюанс. Дали баварските дизайнери ще съберат смелост да пренесат тези смели линии върху реалния асфалт, предстои да разберем, но посоката определено обещава да бъде вълнуваща.