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Ето как би изглеждало следващото комби BMW M3 Touring под знака на „Новата класа“

Ето как би изглеждало следващото комби BMW M3 Touring под знака на „Новата класа“

9 Юни, 2026 11:33 855 5

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Дигитален творец обедини футуристичния език на Neue Klasse с бруталната ДНК на спортното комби от Мюнхен

Ето как би изглеждало следващото комби BMW M3 Touring под знака на „Новата класа“ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Амбициите за лидерство в премиум сегмента се превърнаха в истинска арена на гладиаторски битки, където германските автомобилни гиганти не подбират средства, за да привлекат вниманието на публиката. На фона на екстравагантните, но силно противоречиви дизайнерски ходове от страна на конкурентите – като електрическия наследник на луксозното чудовище Mercedes-AMG GT 4-Door или задаващите се триредови SUV бастиони на Audi в лицето на Q9 – в Мюнхен също не спят. Докато централата на BMW запълва пазарните ниши с по-достъпни версии на електрическото BMW iX3 и обновява тежката артилерия на Серия 7, в публичното пространство избухна една виртуална бомба, която развълнува традиционалистите.

Става дума за независим визуален експеримент на дигиталния артист kelsonik, който реши да надникне в утрешния ден и да материализира една от най-желаните, но обвити в мистерия машини на баварците: следващото поколение на бруталното спортно комби BMW M3 Touring. Основното предизвикателство пред пикселния майстор е било да намери перфектната симбиоза между радикалния, изчистен език на бъдещата фамилия Neue Klasse и специфичните изисквания на архитектура, която – според предварителните заявки на марката – ще трябва да приюти както изцяло електрическо задвижване, така и класически двигател с вътрешно горене или хибридна конфигурация.

Ето как би изглеждало следващото комби BMW M3 Touring под знака на „Новата класа“

Резултатът от това виртуално упражнение е меко казано впечатляващ. Предната част на хипотетичното комби заимства характерния по-нисък профил на наскоро показания седан BMW i3 Neue Klasse, където радиаторната решетка и светлините се сляха в едно цяло. Тук обаче всичко е пречупено през призмата на бруталната естетика на M дивизията. Предната броня е получила агресивен характер благодарение на масивен централен въздухозаборник и огромни странични отвори за охлаждане на спирачките и интеркулерите.

Аеродинамичният пакет изглежда готов за спортно шофиране, изобилствайки от открити детайли от въглеродни влакна. В задната част на комбито виждаме изцяло преобразена графика на LED светлините, която придава на машината технологично излъчване, увенчано от емблематичната за М-моделите четирицевна изпускателна система, интегрирана в карбонов дифузьор. За да бъде провокацията пълна, дигиталната концепция е боядисана в крещящо ярко жълт цвят, контрастиращ с модерни алуминиеви джанти със сложна Y-образна спица в благороден златист нюанс. Дали баварските дизайнери ще съберат смелост да пренесат тези смели линии върху реалния асфалт, предстои да разберем, но посоката определено обещава да бъде вълнуваща.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Не мерси! Хубаво е, че най-накрая зарязаха огромните идиотските радиатори и минават пак на по-деликатни "бъбреци" но това не променя много... единствената причина БМВ да дърпа напред е, че Мерцедес тотално се сринаха

    Коментиран от #5

    11:40 09.06.2026

  • 2 Този

    2 0 Отговор
    е по-грозен и от китаец ...

    11:45 09.06.2026

  • 3 МАЙ

    1 0 Отговор
    Първоначално ми заприлича на Шкода ..

    Коментиран от #4

    12:08 09.06.2026

  • 4 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "МАЙ":

    е, че глания дизайнерна БМВ премна в Шкода и оттогава, Шкодите определено приличат на БМВ.
    Иначе като гледам картинката, е нищп повече от "фейслифт" на сегашната М3..

    12:56 09.06.2026

  • 5 Мерцедес

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    се сринаха по ред причини, но не това е защо БМВ дърпа напред. Като цяло са 2 различни целеви групи за 2-те марки. МБ са малко "по-скучни" наблегнали на комфорта (не говоря за АМГ), докато БМВ се водят малко "по-хулигани / спортисти" - по-твръди, но по спортно поведение. Отделно БМВ запазиха 2.0 мотори, доакто не съм убеден, че МБ май се подхлъзнха а малолитражки (от Рено).

    13:00 09.06.2026