Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Тъмната страна на елегантността: KIA Sportage дебютира в ексклузивна серия Black Edition

12 Април, 2026 13:30 723 1

Корейският бестселър залага на „нощна“ естетика, премиум интериор и мощни хибридни системи

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

KIA реши да придаде на своя абсолютен фаворит Sportage една по-зряла и загадъчна визия. Новата специална версия Black Edition е истинско упражнение по стил, което загърбва хромираните детайли, за да прегърне дълбокия черен цвят. Резултатът е кросоувър, който излъчва сдържана мощ и премиум присъствие, без да бъде натрапчив.

Външният вид на модела е преобразен чрез деликатна, но категорична намеса. Радиаторната решетка, корпусите на огледалата, релсите на покрива и дори защитните елементи по праговете са потопени в тъмен лак. Тъмната тема се завършва от алуминиеви джанти, предлагани в размери от 17 до 19 инча, които в комбинация със силно затъмнените стъкла и опцията за контрастен черен покрив, придават на колата напълно нов силует.

Влизайки в купето, веднага се усеща стремежът към технологичен лукс. Черният таван обгръща интериора, създавайки уютна, почти камерна обстановка. Вниманието обаче се приковава от огромния панорамен дисплей, който обединява два 12,3-инчови екрана – един за инструменталното табло и един за инфотейнмънт системата. Изборът на материали е въпрос на личен вкус, като клиентите могат да избират между изискан велур или висококачествена кожа, подчертавайки модерния характер на модела.

Под капака на Black Edition KIA предлага изключително богат избор от задвижващи агрегати, като фокусът е върху ефективността. Традиционалистите могат да заложат на 1.6-литровия турбобензинов мотор (150 или 180 к.с.) или на икономичния дизел със 136 к.с., подкрепен от мека хибридна система. За тези обаче, които търсят сериозна динамика, са подготвени истинските „атлети“ в гамата – пълен хибрид (HEV) с 239 к.с. и флагманът PHEV (Plug-in Hybrid), генериращ внушителните 288 к.с. И двата варианта предлагат гъвкавостта на задвижването 4x4.

Очаква се KIA Sportage Black Edition да се появи в шоурумите през втората половина на 2026 г. Макар финалните ценови листи все още да са в процес на подготовка, можем да очакваме стартовата точка да бъде малко над настоящите 35 400 евро, които са базов стандарт за модела на европейския пазар. Това е предложение за шофьорите, които искат да се откроят в градския трафик, избирайки класиката на черното в една модерна опаковка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюфтията

    1 1 Отговор
    Все същия кьотук.

    13:53 12.04.2026