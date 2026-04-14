Новини
Авто »
Alpina ще промени BMW след интеграцията си в компанията

14 Април, 2026 12:46 614 1

  • bmw-
  • alpina-
  • x6

Alpina се готви да прекрачи собствените си граници и да посегне на модел, който досега упорито избягваше

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Интеграцията на Alpina в структурата на BMW започва да дава своите първи и доста любопитни плодове. След повече от половин век като независим тунинг майстор, легендарната марка от Бухлое вече чертае нови хоризонти под крилото на баварския гигант. Най-горещата новина в автомобилните среди е регистрацията на търговската марка XB6 – индекс, който подсказва, че Alpina се готви да прекрачи собствените си граници и да посегне на модел, който досега упорито избягваше.

Всички знаци сочат към BMW X6. До момента Alpina стоеше далеч от „бащата“ на SUV-купетата, за да не навлиза в територията на агресивните M-дивизии. Новите пазарни реалности обаче променят правилата. Според номенклатурата на марката, буквата „B“ в името XB6 не оставя място за съмнение – под капака ще боботи сериозен бензинов агрегат. Това е интересна рокада, предвид факта, че при по-малкия X4 компанията заложи на дизела, за да избегне директен дуел с X4 M.

С превръщането на Alpina в официално подразделение на BMW, стратегията изглежда все по-ясна: докато M-автомобилите ще продължат да гонят екстремни пистови постижения и безкомпромисна твърдост, Alpina ще заеме нишата на „ултрабързите ежедневни джентълмени“. Това са коли, които предлагат съкрушителна мощ, но опакована в изключителен комфорт и рафинираност – нещо, което клиентите на X6 отдавна търсят.

Технически погледнато, пътят пред XB6 е вече утъпкан от по-големия брат XB7. Тъй като X6 и X7 споделят голяма част от своята архитектура, инженерите вероятно ще използват познатия 4,4-литров V8 с две турбини. Очаква се мощността да бъде в порядъка на внушителните 631 к.с., което ще превърне бъдещия кросоувър в истинска ракета за магистрални преходи.

Регистрацията на патента все още не означава, че ще видим колата в шоурумите утре, но е ясен сигнал за посоката, в която поема съюзът между Мюнхен и Бухлое. BMW X6 е сред най-популярните модели на марката, а версия от Alpina би била перфектният завършек на гамата за онези, които искат скорост без излишен състезателен драматизъм. Бавария се готви за нова ера, в която луксът и мощта ще говорят на един и същ език.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    0 0 Отговор
    Най-сетне! Целия свят тръпне в очакване! Никой не се интересува от войната и петрола!?! Нъл тъй майка ...

    13:32 14.04.2026