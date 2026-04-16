Най-малкият "джип" на Toyota в Европа заприлича на по-луксозните модели

Toyota не лежи на лаврите си след рекордната 2025 година, през която Yaris Cross отбеляза продажби от 200 000 бройки и се превърна в най-успешния модел на марката в Европа. По-рано днес, японският гигант официално представи обновена версия на субкомпактния SUV, привеждайки неговия дизайн в съответствие с естетиката „Hammerhead“, която се наблюдава при най-новите Camry, RAV-4, Prius и C-HR. Докато актуализацията от 2023-та се фокусираше върху задвижващия агрегат, обновлението от тази година представлява козметична и материална промяна, предназначена да се справи с все по-сложната конкуренция в сегмента на B-SUV.

Най-забележимата промяна е преработената предна част, която се отказва от донякъде претрупания преден край в полза на по-изчистен вид. Новата решетка с пчелна пита вече е в цвета на каросерията – премиум акцент, заимстван от по-големия Corolla Cross – докато предната броня опростява пластмасовото си облицоване и добавя дискретна предна броня в алуминиев стил. Фаровете запазват оригиналните си корпуси, но са преработени, за да включват нови характерни LED графики, които обединяват дневните светлини в един-единствен, изчистен елемент. За да допълни екстериора, Toyota въвежда двуцветното покритие „Precious Bronze“ и нов нюанс „Persian Salt“, който замества остаряващото „Shimmering Silver“.

Вътре, интериора запазва функционалния си 12,3-инчов цифров комбиниран инструментален панел и 10,5-инчовия инфоразвлекателен екран, но според компанията внася нови по-меки материали. Облицовка с платинен ефект сега подчертава таблото и вратите, докато средната версия „Design“ получава подобрени спортни седалки с трицветни шевове. За тези, които дават приоритет на устойчивостта, висококачествената версия „Excel“ въвежда тапицерия „SakuraTouch“ комбинация от PVC на растителна основа, отпадъчен корк и рециклирани PET бутилки. Флагманският модел GR Sport продължава да води гамата със своя интериор в стил велур, вложки в цвят „gunmetal silver“ и специално настроено окачване, което според Toyota предлага забележимо по-остро завиване за динамично шофиране.

От механична гледна точка Yaris Cross остава строго хибриден модел на пазарите във Великобритания и Европа. Гамата продължава да се основава на системата „Hybrid 130“, която развива 130 к.с. и 185 Нм въртящ момент, и на базовия вариант „Hybrid 115“ със 115 к.с. И двете версии се възползват от подобренията по отношение на шума, вибрациите и работата на скоростната кутия, въведени миналата година, включително по-дебело акустично стъкло. По отношение на безопасността, пакетът Toyota Safety Sense е подсилен със стандартна система за подпомагане при паркиране за моделите от среден клас и нагоре, докато Excel и GR Sport вече включват стандартно система за следене на мъртвата зона.