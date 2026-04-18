Audi търси вариант, за да запази петцилиндровия си двигател в Европа

Характерният ред на запалване 1-2-4-5-3 на емблематичния редови петцилиндров двигател на Audi се изправя пред най-голямото си предизвикателство досега, след като легендарният 2,5-литров TFSI двигател EA855 официално беше изтеглен от европейските автосалони в очакване на влизането в сила през ноември тази година на строгите емисионни норми „Евро 7“. Въпреки слуховете за незабавното му изчезване обаче, управляващият директор на Audi Sport Ролф Михл даде сигнал, че двигателят може да получи втори шанс чрез електрификация. В интервю за Autocar Михл потвърди, че компанията проучва „различни технологични възможности“, за да преодолее различията между класическия двигател с вътрешно горене и целта на марката за нулеви емисии до 2035 година.

За да запази петцилиндровия двигател в Европа, на Audi няма да е достатъчен един обикновен софтуерен пач. Според информациите инженерите проучват конфигурация на високопроизводителен плъг-ин хибрид (PHEV), подобна на тази, която дебютира в Audi RS5 2027. Тази система съчетава двигател с вътрешно горене със 130-kW електромотор, за да осигури безшумно шофиране в градски условия, както и значително увеличение на въртящия момент. Докато Михл остана мълчалив по отношение на подробностите, анализатори от бранша предполагат, че хибридният RS3 ще се нуждае от съществена хардуерна преработка – включително катализатори с по-висока плътност на клетките и по-чувствителни NOx сензори – за да отговори на правно обвързващите ограничения на Euro 7.

Икономическата обосновка за такава скъпа преработка е основният казус. Двигателят EA855 в момента е „бутиков“ агрегат, който задвижва само два модела с малък обем на производство: Audi RS3 и Cupra Formentor VZ5. Изпълнителният директор на Audi, Гернот Дьолнер, по-рано постави под въпрос дали компанията може да „рефинансира инвестицията“, необходима за Euro 7, особено като се има предвид, че бюджетите за научноизследователска и развойна дейност се насочват към предстоящите програми за електромобили A3 e-tron и RS6 e-tron. За да запълни празнината междувременно, Audi наскоро пусна RS3 Competition Limited, последна серия от 750 бройки, която служи като високооктаново празнуване на 50-годишната история на двигателя.

Докато европейските ентусиасти са изправени пред бъдеще от типа „хибрид или нищо“, новините за пазарите в Северна Америка и Австралия са далеч по-позитивни. Audi потвърди, че производството на RS3 ще продължи за пазари извън обхвата на регулациите на Европейския съюз. Това означава, че в обозримо бъдеще „най-странният двигател в серийно производство“ ще остане наличен в САЩ и други региони с по-малко строги изисквания. Ако Audi успее да хибридизира задвижващия агрегат за Европа, се очаква, че допълнителната електрическа мощност в крайна сметка ще намери място в глобалните модели, за да повиши още повече показателите за производителност над настоящите 400 к.с.