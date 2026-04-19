Новини
Авто »
Bentley Barnato ще е компактен кросоувър с мощ от... 1 100 коня

19 Април, 2026 10:30 1 885 11

  • bentley-
  • barnato

Британците подготвят кола с по-компактна форма, обещавайки невиждана динамика на по-достъпна цена

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Британската икона Bentley се готви да наелектризира автомобилния свят по начин, който малцина са очаквали. Докато легендарният Bentley Bentayga уверено навлиза във втората си декада, инженерите в Крю вадят от ръкава си неочакван коз – напълно нов, компактен и дързък кросоувър, който обещава да пренареди картите в луксозния сегмент.

Шпионските кадри от суровите зимни тестове вече разпалват въображението, а според запознати новият модел ще възроди името Bentley Barnato. Това е директен поклон към Улф Барнато – емблематичният финансист и трикратен победител в "24-те часа на Льо Ман", който е олицетворение на златната ера на марката. Името вече бе спрягано преди години за концептуалния EXP 10 Speed 6, но днес то се завръща върху каросерия, която съчетава аристократичен финес с модерна агресия.

Дизайнът ще е истинско визуално пиршество, заимстващо смели линии от миналогодишния прототип Bentley EXP 15. Предната част доминира с внушителна решетка, обгърната от елегантни фарове с форма на сълза, които сякаш прорязват въздуха. Но под тази изящна обвивка не тупти конвенционално сърце. Bentley Barnato ще бъде изцяло електрическо чудовище, стъпило върху високотехнологичната платформа PPE (Premium Platform Electric), споделена с елитни атлети като Porsche Macan Electric и Porsche Cayenne Electric.

Цифрите зад проекта са меко казано стряскащи и биха накарали всеки скептик да затаи дъх. Топ версията на кросоувъра се цели в космическите 1100 к.с. и зашеметяващ въртящ момент от 1500 Нм. Резултатът? Ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 2,5 секунди – територия, запазена доскоро само за най-ексклузивните хиперколи. Батерията с капацитет 113 кВтч пък ще гарантира спокоен пробег от около 600 км, превръщайки всяко пътуване в безшумна серенада.

Въпреки че ще бъде позициониран под Bentley Bentayga, интериорът на Bentley Barnato няма да прави никакви компромиси с лукса. Очаква се кабината да бъде истински храм на занаятчийското майсторство, изпълнена с най-фините материали, които индустрията познава. С очаквана стартова цена около 200 000 долара и официална премиера до края на 2026 г., този модел е заявка за доминация. Малко по-късно се очаква и "по-скромна" базова версия с 408 к.с., която да отвори вратите на марката за една нова, по-динамична аудитория.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    Голем смех !!! Аз не съм чувал, на Льо Ман някой да е бръмчал с електрокар !? Ще устиска ли поне два часа ?! А пък какъв е грозник, горкия...

    Коментиран от #7, #8

    10:34 19.04.2026

  • 2 ево

    11 1 Отговор
    И аз моя Голф като го "барна" става така.

    10:51 19.04.2026

  • 3 Абе

    7 0 Отговор
    И кой го е барал?

    11:03 19.04.2026

  • 4 Опорка

    9 1 Отговор
    Всички коли за богаташи имат строг и изчистен дизайн. Колите за раята са като излезли от японски комикс.

    11:04 19.04.2026

  • 5 Анджо

    9 0 Отговор
    За какво са ми 1000 коня , това вече е излишно, все едно ще излита. Нека направят колите супер безопасни и при двеста да се удари некой да остане жив. Ама всички коли не само луксозните.

    11:18 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Демократ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сега се състезават с гибриди всъщност от едно 10 години и Феррари бие всичко за 5-та година подред.

    11:49 19.04.2026

  • 8 Ще чуваш

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Досега не си чувал за 24 часа Льо Ман защото нямаше нито батерии които да се зареждат за пет минути, нито 1500 kW зарядни станции с два конектора, които споделят 2000 киловата мощност

    13:52 19.04.2026

  • 9 Моряка

    3 0 Отговор
    1100 коня,1500 н/м.Колкото два средни танка.Ще му трябва специална магистрала.Ако прекарат асфалтов път до Еверест,ще го изкачи като младо конче.Вкраен случай до Монтблан.Да не говорим за Мусала.

    15:10 19.04.2026

  • 10 КОБРАБГ

    2 0 Отговор
    ЗА КАКВО МУ СА 1500 КОНЯ НА ДЖИП КОИТО Е СЪЗДАДЕН ЗА ДА ВОЗИ В КОНФОРТ.ПОРЕДНАТА РЕКЛАМНА ГЛУПОСТ.сЪЩАТА РАБОТА С ТОВА УСКОРЕНИЕ ОТ 2,5 СЕКУНДИ НА ЕЛЕКТРОКАРИТЕ ЩЕ ИЗЛИТАТ ЛИ А
    каДЕ ЩЕ РЕАЛИЗИРА ТАЗИ МОЩНОСТ А ИЛИ УСКОРЕНИЕ.
    Xiaomi SU7 Ultra E СЪЩАТА МОЩНОСТ АМА ЗА ПО МАЛКО ПАРИ СМЕШКА
    КОЛА ЗА КОМПЛЕКСАРИ И ЗА ПОКАЗНОСТ

    Коментиран от #11

    16:43 19.04.2026

  • 11 Инженер

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "КОБРАБГ":

    Защото електромотор с големината на диня развива 900 коня, обаче може да те вози тихо с 50, докато ДВГ с големината на чувал с картофи развива 90 коня, но само в пикови обороти.
    Тези 1000+ ги благославяш по нашите двулентови пътища с камиони. Вече не е изпреварване, а телепортация. За 1.5 секунди си се прибрал в лентата.

    20:13 19.04.2026