Bentley Barnato ще е компактен кросоувър с мощ от... 1 100 коня

Британската икона Bentley се готви да наелектризира автомобилния свят по начин, който малцина са очаквали. Докато легендарният Bentley Bentayga уверено навлиза във втората си декада, инженерите в Крю вадят от ръкава си неочакван коз – напълно нов, компактен и дързък кросоувър, който обещава да пренареди картите в луксозния сегмент.

Шпионските кадри от суровите зимни тестове вече разпалват въображението, а според запознати новият модел ще възроди името Bentley Barnato. Това е директен поклон към Улф Барнато – емблематичният финансист и трикратен победител в "24-те часа на Льо Ман", който е олицетворение на златната ера на марката. Името вече бе спрягано преди години за концептуалния EXP 10 Speed 6, но днес то се завръща върху каросерия, която съчетава аристократичен финес с модерна агресия.

Дизайнът ще е истинско визуално пиршество, заимстващо смели линии от миналогодишния прототип Bentley EXP 15. Предната част доминира с внушителна решетка, обгърната от елегантни фарове с форма на сълза, които сякаш прорязват въздуха. Но под тази изящна обвивка не тупти конвенционално сърце. Bentley Barnato ще бъде изцяло електрическо чудовище, стъпило върху високотехнологичната платформа PPE (Premium Platform Electric), споделена с елитни атлети като Porsche Macan Electric и Porsche Cayenne Electric.

Цифрите зад проекта са меко казано стряскащи и биха накарали всеки скептик да затаи дъх. Топ версията на кросоувъра се цели в космическите 1100 к.с. и зашеметяващ въртящ момент от 1500 Нм. Резултатът? Ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 2,5 секунди – територия, запазена доскоро само за най-ексклузивните хиперколи. Батерията с капацитет 113 кВтч пък ще гарантира спокоен пробег от около 600 км, превръщайки всяко пътуване в безшумна серенада.

Въпреки че ще бъде позициониран под Bentley Bentayga, интериорът на Bentley Barnato няма да прави никакви компромиси с лукса. Очаква се кабината да бъде истински храм на занаятчийското майсторство, изпълнена с най-фините материали, които индустрията познава. С очаквана стартова цена около 200 000 долара и официална премиера до края на 2026 г., този модел е заявка за доминация. Малко по-късно се очаква и "по-скромна" базова версия с 408 к.с., която да отвори вратите на марката за една нова, по-динамична аудитория.