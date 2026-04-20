Новини
Авто »
Разкриха кой е собственикът на първата „нова волга“

Разкриха кой е собственикът на първата „нова волга“

20 Април, 2026 11:49 4 743 35

  • волга-
  • китай-
  • русия-
  • автомобили

Очаква се доставките към широка публика да започнат по-късно тази година

Разкриха кой е собственикът на първата „нова волга“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както вече ви разкрихме, Volga официално се завръща на руските пътища и започва новия си живот на най-високото ниво в регионалната администрация. Сега, вече стана ясно и кое първия собственик на колата, след като губернаторът на Нижни Новгород Глеб Никитин публикува в канала си в Telegram снимки на първия серийно произведен модел „Волга К50“, като потвърди, че лично е закупил такъв автомобил още преди официалното му представяне през лятото.

Макар емблемата да носи десетилетия на съветска носталгия, хардуерът под капака е изцяло модерен. Volga K50 е стратегическо преосмисляне на Geely Monjaro, адаптирано за вътрешния пазар от групата „Производство на леки автомобили“ (PLA). Като флагман в D-сегмента, той се предлага с 2,0-литров турбо двигател с мощност 238 к.с., съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия и система за задвижване на четирите колела. Той ефективно запълва празнината, оставена от Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq, като използва същия завод в Нижни Новгород, където някога се сглобяваха тези европейски модели.

Гамата за 2026 година ще включва седана C50 (базиран на Geely Preface) и компактния кросоувър K40 (брат на новия Geely Atlas). Всички модели разполагат с набор от „електронни асистенти“, включително адаптивен круиз контрол и усъвършенствани сензори за безопасност, специално калибрирани за регионалните пътни условия. Губернатор Никитин подчерта, че този проект е ключов стълб за автомобилния сегмент в Нижни Новгород, като целта е да се достигне производствен капацитет от 110 000 автомобила годишно и да се създадат хиляди нови работни места в сектора за производство на компоненти.

Докато колата на губернатора е първата на пътя, официалните доставки от дилърите се очаква да започнат през третото тримесечие на 2026 година. Цените все още не са окончателно определени, но анализаторите очакват K50 да се позиционира конкурентно спрямо своите преки китайски конкуренти, за да възвърне репутацията на „символ на статус“, която марката някога е имала.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кольо вица

    31 3 Отговор
    Да не е Волгин...

    Коментиран от #16

    11:52 20.04.2026

  • 2 Валерко

    27 2 Отговор
    Това е колата на новия министър председател

    11:54 20.04.2026

  • 3 Хората...

    13 8 Отговор
    Продават стотици коли още преди да са произведени,тия се чудят кой е купил първата кола.

    Коментиран от #5

    11:56 20.04.2026

  • 4 Волволини

    19 14 Отговор
    Хахахаха руско гийли.

    11:56 20.04.2026

  • 5 Някой .....

    10 15 Отговор

    До коментар #3 от "Хората...":

    На който му е омръзнал живота.

    11:57 20.04.2026

  • 6 Живо бемве х3 2019 г модел....

    14 4 Отговор
    Нищо ени копират ракети други леки коли

    12:01 20.04.2026

  • 7 Радев?

    14 10 Отговор
    Да не е Радев? Да свикват депутатите, че сага Волга ще осигуряват служебните автомобили. Тежко им на шофьорите.

    12:02 20.04.2026

  • 8 лама Кифла

    18 6 Отговор
    арна е колата , ще сменя дъртия чуплив опел с тази красавица

    12:05 20.04.2026

  • 9 Те поне

    37 6 Отговор
    Почват от някъде...
    Преди 20г. се смеехме на китайците, обаче се научиха.
    Само ние рушим без план за бъдещето.

    12:05 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пръдлякис

    8 3 Отговор
    Бай Румбата ще да е

    12:28 20.04.2026

  • 12 Ей тея рашки нищо не могат да измислят

    17 9 Отговор
    Тоя път Китай им спасява задника

    Коментиран от #21

    12:31 20.04.2026

  • 13 Радко

    5 7 Отговор
    Сменям Шкодата с Волга

    12:33 20.04.2026

  • 14 Между Тигуан и Кодиак

    9 10 Отговор
    Между Тигуан и Кодиак няма място за китайската Волга.

    12:40 20.04.2026

  • 15 Тити

    16 2 Отговор
    А защо Волга като това си е 100% китайска бричка

    12:49 20.04.2026

  • 16 това щях да напиша

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кольо вица":

    волгин морука...

    12:53 20.04.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦

    10 10 Отговор
    Така като гледам,90% е краден дизайна на Мерцедес

    Коментиран от #20

    12:58 20.04.2026

  • 18 поне

    6 0 Отговор
    неква хибридка да изтупат, не е важно кой е първия....

    12:59 20.04.2026

  • 19 явер

    13 11 Отговор
    Руснаците не могат да правят нищо, освен водка. Ще си хвърлиш парите и после по сервизите и те ще те прехвърлят от един надруг.

    Коментиран от #22, #23

    13:01 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ей тея рашки нищо не могат да измислят":

    Ти какво измисли, не можеш въже за простор да направиш Га..о

    13:09 20.04.2026

  • 22 Кубрат

    13 8 Отговор

    До коментар #19 от "явер":

    Всичко около теб са направили руснаците, дори и ти си направен от тях.

    Коментиран от #27

    13:11 20.04.2026

  • 23 Пилот на Ферари

    11 7 Отговор

    До коментар #19 от "явер":

    Брат , карай си 20 годишните трошляци премиум , и не ги мисли руснаците !

    13:22 20.04.2026

  • 24 Бг производител

    9 4 Отговор
    А ние произвеждаме чушкопек за три чушки .

    Коментиран от #25

    13:23 20.04.2026

  • 25 Температурен Темерут

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "Бг производител":

    Ти точно произвеждаш само кафявото тесто. Като всеки путлероид

    Коментиран от #30

    13:37 20.04.2026

  • 26 Фарфалюлю

    7 6 Отговор
    Всеки путлероид е роден в кафявото тесто изходено о т шопар

    13:38 20.04.2026

  • 27 ганю

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кубрат":

    Ванга казва:
    "Ще дойде името Волга ,тя ще величае над планетата"
    преди 50 г е казано

    14:07 20.04.2026

  • 28 бАХАРИ зАХАРОВ

    6 6 Отговор
    Само ние българите не можем да произвеждаме автомобили, иначе се смеем на другите. Така се смеехме и на румънците и на китайците, а сега как е? На руснаците им стига само вътрешния пазар, тях не ги мислете.

    Коментиран от #29, #32

    14:53 20.04.2026

  • 29 Ко речи?

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "бАХАРИ зАХАРОВ":

    Мдадаааааа, 100% китайска сглобка, даже надписът ѝ не е на кирилица.

    15:14 20.04.2026

  • 30 Бг производител

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Температурен Темерут":

    А ти ще ми ядеш тестото , козляк .

    16:31 20.04.2026

  • 31 Автомонтьор коко

    1 3 Отговор
    Купена е от български копейковец и сега я пали с бутане....

    16:56 20.04.2026

  • 32 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "бАХАРИ зАХАРОВ":

    Точно заради рускопитеците не произвеждаме. Още навремето Другаря ти Брежнев ликвидира българското производство. Първо на автомобили малко след това и на мотопеди и мотоциклети. Вземи прочети има много писано по въпроса. За нас от СИВ са останали торове киселини и електрокари и мотокари. Робът няма право да произвежда автомобили и мотоциклети.

    17:01 20.04.2026

  • 33 Ужас

    2 2 Отговор
    Китайската Волга няма нищо общо с руската Олга И двете са еднакво некачествени

    18:31 20.04.2026

  • 34 Факт

    3 3 Отговор
    В Русия всичко е менте, менте демокрация, менте война /СВО/, менте Москвич сега вече имаме и менте Волга.

    18:31 20.04.2026

  • 35 Азз

    0 0 Отговор
    Жив Мерцедес..по дизайн

    04:24 21.04.2026