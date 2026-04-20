Разкриха кой е собственикът на първата „нова волга“

Както вече ви разкрихме, Volga официално се завръща на руските пътища и започва новия си живот на най-високото ниво в регионалната администрация. Сега, вече стана ясно и кое първия собственик на колата, след като губернаторът на Нижни Новгород Глеб Никитин публикува в канала си в Telegram снимки на първия серийно произведен модел „Волга К50“, като потвърди, че лично е закупил такъв автомобил още преди официалното му представяне през лятото.

Макар емблемата да носи десетилетия на съветска носталгия, хардуерът под капака е изцяло модерен. Volga K50 е стратегическо преосмисляне на Geely Monjaro, адаптирано за вътрешния пазар от групата „Производство на леки автомобили“ (PLA). Като флагман в D-сегмента, той се предлага с 2,0-литров турбо двигател с мощност 238 к.с., съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия и система за задвижване на четирите колела. Той ефективно запълва празнината, оставена от Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq, като използва същия завод в Нижни Новгород, където някога се сглобяваха тези европейски модели.

Гамата за 2026 година ще включва седана C50 (базиран на Geely Preface) и компактния кросоувър K40 (брат на новия Geely Atlas). Всички модели разполагат с набор от „електронни асистенти“, включително адаптивен круиз контрол и усъвършенствани сензори за безопасност, специално калибрирани за регионалните пътни условия. Губернатор Никитин подчерта, че този проект е ключов стълб за автомобилния сегмент в Нижни Новгород, като целта е да се достигне производствен капацитет от 110 000 автомобила годишно и да се създадат хиляди нови работни места в сектора за производство на компоненти.

Докато колата на губернатора е първата на пътя, официалните доставки от дилърите се очаква да започнат през третото тримесечие на 2026 година. Цените все още не са окончателно определени, но анализаторите очакват K50 да се позиционира конкурентно спрямо своите преки китайски конкуренти, за да възвърне репутацията на „символ на статус“, която марката някога е имала.