Разкриха кой е собственикът на първата „нова волга“

Както вече ви разкрихме, Volga официално се завръща на руските пътища и започва новия си живот на най-високото ниво в регионалната администрация. Сега, вече стана ясно и кое първия собственик на колата, след като губернаторът на Нижни Новгород Глеб Никитин публикува в канала си в Telegram снимки на първия серийно произведен модел „Волга К50“, като потвърди, че лично е закупил такъв автомобил още преди официалното му представяне през лятото.
Макар емблемата да носи десетилетия на съветска носталгия, хардуерът под капака е изцяло модерен. Volga K50 е стратегическо преосмисляне на Geely Monjaro, адаптирано за вътрешния пазар от групата „Производство на леки автомобили“ (PLA). Като флагман в D-сегмента, той се предлага с 2,0-литров турбо двигател с мощност 238 к.с., съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия и система за задвижване на четирите колела. Той ефективно запълва празнината, оставена от Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq, като използва същия завод в Нижни Новгород, където някога се сглобяваха тези европейски модели.
Гамата за 2026 година ще включва седана C50 (базиран на Geely Preface) и компактния кросоувър K40 (брат на новия Geely Atlas). Всички модели разполагат с набор от „електронни асистенти“, включително адаптивен круиз контрол и усъвършенствани сензори за безопасност, специално калибрирани за регионалните пътни условия. Губернатор Никитин подчерта, че този проект е ключов стълб за автомобилния сегмент в Нижни Новгород, като целта е да се достигне производствен капацитет от 110 000 автомобила годишно и да се създадат хиляди нови работни места в сектора за производство на компоненти.
Докато колата на губернатора е първата на пътя, официалните доставки от дилърите се очаква да започнат през третото тримесечие на 2026 година. Цените все още не са окончателно определени, но анализаторите очакват K50 да се позиционира конкурентно спрямо своите преки китайски конкуренти, за да възвърне репутацията на „символ на статус“, която марката някога е имала.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кольо вица
Коментиран от #16
11:52 20.04.2026
2 Валерко
11:54 20.04.2026
3 Хората...
Коментиран от #5
11:56 20.04.2026
4 Волволини
11:56 20.04.2026
5 Някой .....
До коментар #3 от "Хората...":На който му е омръзнал живота.
11:57 20.04.2026
6 Живо бемве х3 2019 г модел....
12:01 20.04.2026
7 Радев?
12:02 20.04.2026
8 лама Кифла
12:05 20.04.2026
9 Те поне
Преди 20г. се смеехме на китайците, обаче се научиха.
Само ние рушим без план за бъдещето.
12:05 20.04.2026
11 Пръдлякис
12:28 20.04.2026
12 Ей тея рашки нищо не могат да измислят
Коментиран от #21
12:31 20.04.2026
13 Радко
12:33 20.04.2026
14 Между Тигуан и Кодиак
12:40 20.04.2026
15 Тити
12:49 20.04.2026
16 това щях да напиша
До коментар #1 от "Кольо вица":волгин морука...
12:53 20.04.2026
17 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #20
12:58 20.04.2026
18 поне
12:59 20.04.2026
19 явер
Коментиран от #22, #23
13:01 20.04.2026
21 Хахаха
До коментар #12 от "Ей тея рашки нищо не могат да измислят":Ти какво измисли, не можеш въже за простор да направиш Га..о
13:09 20.04.2026
22 Кубрат
До коментар #19 от "явер":Всичко около теб са направили руснаците, дори и ти си направен от тях.
Коментиран от #27
13:11 20.04.2026
23 Пилот на Ферари
До коментар #19 от "явер":Брат , карай си 20 годишните трошляци премиум , и не ги мисли руснаците !
13:22 20.04.2026
24 Бг производител
Коментиран от #25
13:23 20.04.2026
25 Температурен Темерут
До коментар #24 от "Бг производител":Ти точно произвеждаш само кафявото тесто. Като всеки путлероид
Коментиран от #30
13:37 20.04.2026
26 Фарфалюлю
13:38 20.04.2026
27 ганю
До коментар #22 от "Кубрат":Ванга казва:
"Ще дойде името Волга ,тя ще величае над планетата"
преди 50 г е казано
14:07 20.04.2026
28 бАХАРИ зАХАРОВ
Коментиран от #29, #32
14:53 20.04.2026
29 Ко речи?
До коментар #28 от "бАХАРИ зАХАРОВ":Мдадаааааа, 100% китайска сглобка, даже надписът ѝ не е на кирилица.
15:14 20.04.2026
30 Бг производител
До коментар #25 от "Температурен Темерут":А ти ще ми ядеш тестото , козляк .
16:31 20.04.2026
31 Автомонтьор коко
16:56 20.04.2026
32 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #28 от "бАХАРИ зАХАРОВ":Точно заради рускопитеците не произвеждаме. Още навремето Другаря ти Брежнев ликвидира българското производство. Първо на автомобили малко след това и на мотопеди и мотоциклети. Вземи прочети има много писано по въпроса. За нас от СИВ са останали торове киселини и електрокари и мотокари. Робът няма право да произвежда автомобили и мотоциклети.
17:01 20.04.2026
33 Ужас
18:31 20.04.2026
34 Факт
18:31 20.04.2026
35 Азз
04:24 21.04.2026