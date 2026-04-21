VW възражда идеята за луксозен седан с новия ID.Unyx 09

Volkswagen представи ID. Unyx 09, флагмански електрически седан, разработен за рекордните 24 месеца. Представен точно преди Автомобилното изложение в Пекин, ID. Unyx 09 е вторият продукт от партньорството „В Китай, за Китай“ между Volkswagen Anhui и специалиста по електромобили Xpeng. С дължина над пет метра, този елегантен, „анти-изпъкнал“ седан е проектиран да замести ID.7 като технологичен връх на VW в региона, със силует, който заменя традиционния немски минимализъм с по-агресивна, вдъхновена от местната култура естетика.

ID. Unyx 09 е построен на 800-волтова високоволтова платформа, разработена съвместно с Xpeng, което му позволява да възстанови около 150 километра пробег само за пет минути зареждане. Под изваяните му калници и 21-цоловите джанти се крие новата China Electronic Architecture (CEA) – зонална платформа, която централизира управлението на огромните двойни 15-инчови 2.4K дисплеи на автомобила и неговия 3D интерактивен виртуален асистент. По отношение на производителността се очаква флагманският вариант с два мотора да отразява своя SUV събрат, ID. Unyx 08, като предоставя около 370 kW (496 к.с.) и система за задвижване на всички колела, способна на ускорение от 0 до 100 км/ч за по-малко от 5 секунди.

Екстериорът на седана се характеризира с дръзка „обгръщаща“ естетика, при която черна декоративна лента се простира от предната броня през калниците и по вратите, създавайки визуална дължина, която надхвърля стандартния ID.7. Техническите акценти включват Face ID сензор, интегриран в B-колоната, скрити дръжки на вратите и високопроизводителна спирачна система от Brembo. Показателите за пробег са също толкова амбициозни, като батерията с голям капацитет от 95 kWh LFP, доставяна от CATL, цели пробег по CLTC от над 730 километра.

Това представяне е връхната точка на „най-голямата продуктова офанзива в историята“ на Volkswagen, в рамките на която групата ще представи над 20 електрифицирани модела само през 2026 година, средно по едно ново представяне на всеки две седмици. Докато Volkswagen се бори да си върне първото място от местни гиганти като BYD, ID. Unyx 09 служи като тест за това дали сливането на германските инженерни стандарти и софтуера „China Speed“ на Xpeng може да спечели обратно технологично грамотната младеж в страната. Седанът е планиран да бъде пуснат в продажба в цял Китай през четвъртото тримесечие на 2026 година, но Volkswagen остава категоричен, че този модел е регионален и няма да бъде пуснат на пазара в Европа или Северна Америка.