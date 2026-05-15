Доц. Борислав Цеков: Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа

"Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа. ПП-ДБ пеят старата песен на тяхната неуспяла парламентарна реформа. Проектът на "Прогресивна България” трябва да бъде поздравен", заяви преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Аз не виждам проблем, че се забранява на определени магистрати, които са изпълнявали временно функциите на административни ръководители, да участват във Висшия съдебен съвет”, допълни той.

"Не бива да се избират членове на ВСС от парламентарната квота, които са действащи съдии, прокурори и следователи, защото се губи смисъла да има съдебна и парламентарна квота. Парламентът не трябва да се бърка в съдебната квота, както и обратното. Тя може да е с адвокати, юристи, учени. Съдиите, прокурорите и следователите не са единствените юристи в държавата", разясни експертът.

Доц. Цеков коментира и каква трябва да бъде външната политика на новото правителство. "България трябва да бъде на страната на Европейския съюз, защото нямаме интерес да бъдем на страната на победените. А Украйна няма да бъде победена. Русия отдавна изпадна от масата на голямата геополитическа игра”, каза още той.