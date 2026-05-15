Доц. Борислав Цеков: Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа

"Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа. ПП-ДБ пеят старата песен на тяхната неуспяла парламентарна реформа. Проектът на "Прогресивна България” трябва да бъде поздравен", заяви преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.
"Аз не виждам проблем, че се забранява на определени магистрати, които са изпълнявали временно функциите на административни ръководители, да участват във Висшия съдебен съвет”, допълни той.
"Не бива да се избират членове на ВСС от парламентарната квота, които са действащи съдии, прокурори и следователи, защото се губи смисъла да има съдебна и парламентарна квота. Парламентът не трябва да се бърка в съдебната квота, както и обратното. Тя може да е с адвокати, юристи, учени. Съдиите, прокурорите и следователите не са единствените юристи в държавата", разясни експертът.
Доц. Цеков коментира и каква трябва да бъде външната политика на новото правителство. "България трябва да бъде на страната на Европейския съюз, защото нямаме интерес да бъдем на страната на победените. А Украйна няма да бъде победена. Русия отдавна изпадна от масата на голямата геополитическа игра”, каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
20:55 15.05.2026
11 Малеееее
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Борислав Цеков е слуга на простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, но бавно обръща плочата защото духа нов вятър. Нещастен блюдолизец!
21:15 15.05.2026
12 да бе, да
До коментар #3 от "Пич":Идея си нямаш колко е важно съдебната система да заработи правилно и нормално. Когато тя заработи, всичко останало ще се оправи. Голяма част от проблемите в България и проблемите на обикновените хора, се дължат именно на съдебната система, която е тромава, мързелива, корумпирана и тотално самозабравена. Престъпността в България също се дължи на съда и прокуратурата. Легенди се разкарват в юридическите среди какви пари се разнасят от адвокати към прокурори и съдии, за да може за убийство да се дават по условни присъди. Задължително трябва да се забрани и финансирането от чужди държави на Съюза на съдиите в България, оттам идва идват много беди, а голяма част от върховните съдии членуват в него. Никоя чужда държава няма да инвестира милиони в каквато и да било неправителствена организация, ако тя не прокарва нейните интереси в България. Това, че не разбираш, че качеството ти на живот зависи до голяма степен от работата на съдебната система, не значи, че това не е така.
21:26 15.05.2026
