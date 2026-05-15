Доц. Борислав Цеков: Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа

15 Май, 2026 20:51 1 648 17

"Не бива да се избират членове на ВСС от парламентарната квота, които са действащи съдии, прокурори и следователи, защото се губи смисъла да има съдебна и парламентарна квота", коментира още преподавателят по конституционно право

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Най-после имаме разумен законопроект за съдебната реформа. ПП-ДБ пеят старата песен на тяхната неуспяла парламентарна реформа. Проектът на "Прогресивна България” трябва да бъде поздравен", заяви преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.
"Аз не виждам проблем, че се забранява на определени магистрати, които са изпълнявали временно функциите на административни ръководители, да участват във Висшия съдебен съвет”, допълни той.
"Не бива да се избират членове на ВСС от парламентарната квота, които са действащи съдии, прокурори и следователи, защото се губи смисъла да има съдебна и парламентарна квота. Парламентът не трябва да се бърка в съдебната квота, както и обратното. Тя може да е с адвокати, юристи, учени. Съдиите, прокурорите и следователите не са единствените юристи в държавата", разясни експертът.

Доц. Цеков коментира и каква трябва да бъде външната политика на новото правителство. "България трябва да бъде на страната на Европейския съюз, защото нямаме интерес да бъдем на страната на победените. А Украйна няма да бъде победена. Русия отдавна изпадна от масата на голямата геополитическа игра”, каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете за да се изчисти системата.

    Коментиран от #11

    20:55 15.05.2026

  • 2 асенчо

    6 4 Отговор
    Пентагон подметка, от дб колаборационисти, довели ни на ръба на оцеляване с хиперинфлация.

    20:55 15.05.2026

  • 3 Пич

    7 6 Отговор
    Обществото не се интересува от това, а от бързи мерки срещу инфлацията, цените, повишаването на доходите и осигуряване на гориво и електричество!!! Съдебните игрички, или - зора как да ползваме правосъдието за да натискаме политически опоненти, интересува само гнилата политическа каста, която се оформи от комунистическата, и се преименува!!!

    Коментиран от #12

    20:56 15.05.2026

  • 4 Гоя

    4 6 Отговор
    Много разумни предложения. Относно геополитиката, най-добре да не се месим там.

    20:56 15.05.2026

  • 5 А ние сме там. Без гащи

    5 10 Отговор
    "Русия отдавна изпадна от масата на голямата геополитическа игра"

    20:57 15.05.2026

  • 6 съдоформата

    2 3 Отговор
    Парламентарната квота за ВСС с ограничения звучи логично спрямо замисъла на конституцията.

    20:57 15.05.2026

  • 7 Боже мили ,

    19 1 Отговор
    пак ли тоя се изока мазно ?

    20:59 15.05.2026

  • 8 Това Леке бързо взема завоя!

    19 2 Отговор
    Няма ли кой да му припомни какви ги плещеше преди изборите. Слуга на Двете Прасета.

    21:01 15.05.2026

  • 9 Само като видиш

    6 2 Отговор
    кой я хвали и ти става ясно що за реформа ще е.

    21:03 15.05.2026

  • 10 отврат

    18 2 Отговор
    До вчера плюеше отрова по Радев , а сега е ОК. . Ето такива калинки за кършей хляб клатят държавата ни !

    21:08 15.05.2026

  • 11 Малеееее

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Борислав Цеков е слуга на простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, но бавно обръща плочата защото духа нов вятър. Нещастен блюдолизец!

    21:15 15.05.2026

  • 12 да бе, да

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Идея си нямаш колко е важно съдебната система да заработи правилно и нормално. Когато тя заработи, всичко останало ще се оправи. Голяма част от проблемите в България и проблемите на обикновените хора, се дължат именно на съдебната система, която е тромава, мързелива, корумпирана и тотално самозабравена. Престъпността в България също се дължи на съда и прокуратурата. Легенди се разкарват в юридическите среди какви пари се разнасят от адвокати към прокурори и съдии, за да може за убийство да се дават по условни присъди. Задължително трябва да се забрани и финансирането от чужди държави на Съюза на съдиите в България, оттам идва идват много беди, а голяма част от върховните съдии членуват в него. Никоя чужда държава няма да инвестира милиони в каквато и да било неправителствена организация, ако тя не прокарва нейните интереси в България. Това, че не разбираш, че качеството ти на живот зависи до голяма степен от работата на съдебната система, не значи, че това не е така.

    21:26 15.05.2026

  • 13 Противен

    7 1 Отговор
    мазник, мисирството се излага с тоя

    21:40 15.05.2026

  • 14 Горски

    8 1 Отговор
    По скоро обратното, повечето от сегашния "ВСС" ще бъдат арестувани и ще мислят за показания, а не за кадруване. Не забравяйте, че от прасето Цацаров започнаха тези свинщини да могат Борисов и Пеевски да упражняват превишена власт и институциите да бездействат. Мисля че първо ще арестуват празноглавчев.

    21:42 15.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Този примитивен конституционалист обърна отново палачинката. До скоро беше експерт на Боко тиквата, стана и собственик на социологическа агенция. Изобщо политически боклук.

    22:58 15.05.2026

  • 17 делфи

    1 0 Отговор
    Гнусно е, когато отвращаващ гербераст се изказва за съдебната реформа. Цял живот на хранилка на ГЕРБ-ДПС.

    03:31 16.05.2026

