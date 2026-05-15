Мануел Нойер остава страж на Байерн: Легендарният вратар преподписа за още един сезон

15 Май, 2026 20:47 587 0

Баварският колос си гарантира стабилност под рамката с нови договори на Нойер и Улрайх

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Емблематичният капитан и безспорен лидер на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер, официално удължи престоя си на „Алианц Арена“. Германският национал сложи подписа си под нов контракт, който ще го задържи в редиците на баварците и през следващия сезон. Така Нойер ще навърти впечатляващите 16 години с екипа на шампионите, затвърждавайки статута си на истинска клубна икона.

Ръководството на клуба обяви, че и Свен Улрайх е преподписал договора си за още една година. По този начин мюнхенци си осигуряват две доказани имена на вратарския пост – комбинация от опит, класа и спокойствие, която ще даде възможност на треньорския щаб да се фокусира върху други ключови аспекти от селекцията.

Решението на Мануел Нойер да остане в Байерн не е изненада за феновете и футболните анализатори. Вратарят неведнъж е заявявал желанието си да продължи да защитава цветовете на клуба, с който е спечелил всичко възможно на клубно ниво. С новия договор Байерн демонстрира доверие към своя капитан, а Нойер – непоколебима лоялност към отбора, който превърна в своя втора родина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

