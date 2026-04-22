Smart се завръща към корените си с изцяло новия #2

22 Април, 2026 12:10 966 11

Серийната версия ще дебютира през октомври

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Smart се връща към ултракомпактните си корени, които определиха глобалната му идентичност преди две десетилетия. На събитието „Change of Perspectives“ в Пекин, марката представи Concept #2 – двуместен автомобил, който дава пряк поглед върху наследника на легендарния Fortwo. Проектиран от Mercedes-Benz и разработен на базата на специално създадена Electric Compact Architecture (ECA), разработена съвместно с Geely, Concept #2 има за цел да реши проблема с „градските размери“, поради който повечето съвременни електромобили стават прекалено големи за гъсто населените мегаполиси.

Макар концептът да включва „шоукар“ елементи като кожени ремъци вместо дръжки на вратите и матричен екран на задната част за комуникация с други шофьори, основните пропорции са готови за серийно производство. С дължина 2792 мм новият Smart е с около 100 мм по-дълъг от спряния от производство EQ Fortwo, но остава значително по-къс от всеки друг автомобил от А-сегмента в Европа. Той е с почти метър по-къс от Fiat 500e, което го поставя в уникална ниша между четириколки като Citroen Ami и пълноразмерните субкомпактни модели.

Преходът към новата платформа ECA позволява на Smart да отговори на основната критика към предшественика си, а именно пробегът. Чрез оптимизиране на плътността на батерията и ефективността на задвижващия задната ос мотор, #2 се стреми към пробег от 300 километра. Това е огромен скок в сравнение със 135-те километра, предлагани от предишното поколение. Производителността на зареждането също е модернизирана, за да отговаря на стандартите за 2026 година. Моделът #2 е способен да се зареди от 10 до 80% за по-малко от 20 минути, което е приблизително половината от времето, необходимо на предишните модели. Освен това автомобилът поддържа функцията Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на собствениците да използват батерията на колата за захранване на външни устройства – рядка характеристика в сегмента на микроавтомобилите.

Серийната версия на Smart #2 е планирана да направи официалния си световен дебют на Автомобилното изложение в Париж през октомври. Първите доставки се очакват да започнат във Великобритания и Европа в началото на 2027 година, като според слуховете стартовата цена ще бъде под 29 000 евро, за да остане конкурентен на предстоящите Renault Twingo E-Tech и Volkswagen ID.1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антиелектрика

    7 1 Отговор
    "Стархотен" автомобил, направо "изключителен", а цената е ... направо "супер". Тези евра да не ги метем по улицата бре - 29 К € за това недоразумение :-D :-D :-D :-D :-D :-D

    12:56 22.04.2026

  • 2 Айше

    0 0 Отговор
    Ама много е сладко и джиджино!

    13:21 22.04.2026

  • 3 Трътлю

    0 0 Отговор
    Това нещо ако се появи между панелките в Дружба 2 ще умре от сърдечен удар

    13:35 22.04.2026

  • 4 така

    1 0 Отговор
    Как не ги е срам с такива 29х евро. Конкурентен на какво. Един нов хибрид дето харчи 3 в града и е над 100 кс, струва 20х и остават 9х да наливаш 5 години бензин и да не те нерви зареждане или това че караш скъпо колело

    Коментиран от #5

    14:17 22.04.2026

  • 5 А кой

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "така":

    тончно хибрдх дава разход 3 в градско? Ако го търкаляш само на ток и чаат пат припалваш, колкото да стинеш до жицата да, ама иначе.. абсурд. Айде се научете, че хибрида е просто едно ДВГ с е-мотор и 300кг+.

    14:44 22.04.2026

  • 6 Милчо Лаков

    0 0 Отговор
    Smart е дизайнерска марка.Скъпа, луксозна играчка за млади жени....За такива пари си купи МВ на десет години.

    Коментиран от #7

    15:48 22.04.2026

  • 7 Много

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Милчо Лаков":

    си в грешка. Идеят на Смарт е (или поне беше) съвсем друга. Факт е, че откак китайците ги взеха са нищо повече от една скъпа играчка. Имах възможността от първа ръка да "пипна" №1.. и избщо не стока. Доста бързо се появиха, но 2х по бързо изчезнха от улиците

    16:22 22.04.2026

  • 8 Слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    16:42 22.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.