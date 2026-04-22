Smart се завръща към корените си с изцяло новия #2

Smart се връща към ултракомпактните си корени, които определиха глобалната му идентичност преди две десетилетия. На събитието „Change of Perspectives“ в Пекин, марката представи Concept #2 – двуместен автомобил, който дава пряк поглед върху наследника на легендарния Fortwo. Проектиран от Mercedes-Benz и разработен на базата на специално създадена Electric Compact Architecture (ECA), разработена съвместно с Geely, Concept #2 има за цел да реши проблема с „градските размери“, поради който повечето съвременни електромобили стават прекалено големи за гъсто населените мегаполиси.

Макар концептът да включва „шоукар“ елементи като кожени ремъци вместо дръжки на вратите и матричен екран на задната част за комуникация с други шофьори, основните пропорции са готови за серийно производство. С дължина 2792 мм новият Smart е с около 100 мм по-дълъг от спряния от производство EQ Fortwo, но остава значително по-къс от всеки друг автомобил от А-сегмента в Европа. Той е с почти метър по-къс от Fiat 500e, което го поставя в уникална ниша между четириколки като Citroen Ami и пълноразмерните субкомпактни модели.



Преходът към новата платформа ECA позволява на Smart да отговори на основната критика към предшественика си, а именно пробегът. Чрез оптимизиране на плътността на батерията и ефективността на задвижващия задната ос мотор, #2 се стреми към пробег от 300 километра. Това е огромен скок в сравнение със 135-те километра, предлагани от предишното поколение. Производителността на зареждането също е модернизирана, за да отговаря на стандартите за 2026 година. Моделът #2 е способен да се зареди от 10 до 80% за по-малко от 20 минути, което е приблизително половината от времето, необходимо на предишните модели. Освен това автомобилът поддържа функцията Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на собствениците да използват батерията на колата за захранване на външни устройства – рядка характеристика в сегмента на микроавтомобилите.

Серийната версия на Smart #2 е планирана да направи официалния си световен дебют на Автомобилното изложение в Париж през октомври. Първите доставки се очакват да започнат във Великобритания и Европа в началото на 2027 година, като според слуховете стартовата цена ще бъде под 29 000 евро, за да остане конкурентен на предстоящите Renault Twingo E-Tech и Volkswagen ID.1.