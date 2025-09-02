Новини
Най-емблематичният Smart се завръща

Най-емблематичният Smart се завръща

2 Септември, 2025 14:32 517 2

Концептът #2 ще бъде представен съвсем скоро

Най-емблематичният Smart се завръща - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Smart възражда своята емблематична концепция за градски автомобил с изцяло новия #2, изцяло електрически двуместен автомобил, който ще бъде духовен наследник на ForTwo. Дебютът на автомобила е планиран за края на 2026 година, което бележи завръщането на марката в сегмент А, който тя първоначално помогна да дефинира.

Разработен като „проект: две“, новият градски автомобил ще се движи на нова, патентована платформа, специално проектирана за ултракомпактни автомобили. Дизайнът се разработва от Mercedes-Benz, а производството ще се осъществява в Китай като част от съвместното предприятие с Geely. Тийзърите подсказват, че #2 ще запази характерната двуместна силуетна форма на ForTwo, но с по-ръбат, модерен дизайн.

Решението за създаването на #2 идва след преминаването на марката към производство на по-големи и по-тежки автомобили като #1, #3 и новия средноразмерен SUV #5. #2 е пряк отговор на празнината на пазара, особено в Европа, където много автомобилни производители са се отказали от сегмент А. Изпълнителният директор на Smart, заяви, че разработването на такъв компактен автомобил на нова архитектура е сложно начинание, но компанията е готова да представи „изцяло електрически двуместен автомобил, който съчетава най-модерната технология на Smart и най-новата философия на дизайна в нашата емблематична концепция“.

#2 ще бъде изцяло електрически и разполага с по-просторен интериор от очакваното благодарение на специално разработената платформа. Той се разработва с фокус върху градската среда и ще бъде пуснат на пазара в Китай, Европа и други избрани световни пазари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 китайска кола

    2 0 Отговор
    значи ще е добра. лошото е, че е намесен мерцедес и ще чупи глави с цена

    14:36 02.09.2025

  • 2 незнайко

    1 0 Отговор
    Голямата работа да направиш двуместна кола с четири колела електродвигател контролер и някакъв вид батерии ! Китайците вече ги продават за самостоятелно сглобяване , но нали ще е МЕРЦЕДЕС цената ще е ВЕЛИКА ! Ако е с гелови батерии 8000 лева . Ако е с литиева батерия 12000 лева . ТОВА ще са приемливите цени след като в момента се продава в Практикер литиева батерия 48 волта 100 амперчаса за 1500 лева !!!

    15:04 02.09.2025