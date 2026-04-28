BYD пуска суперкар за Европа на цената на добре оборудвана масова Toyota

Баодин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Китайската офанзива в сегмента на суперколите вече не е просто фантазия, а реалност, която кара традиционните европейски грандове да се потят под светлините на прожекторите. Докато в Маранело и Модена все още полират фините детайли на своите икони, BYD хвърли истинска бомба на автомобилното изложение в Пекин. Резултатът? Denza Z Convertible – автомобил, който не само изглежда като италианска мечта, но и крие под капака си мощност, способна да премести тектонични плочи.

Дизайнът на този открит красавец е дело на Волфганг Егер – човекът, чиято ръка е чертала някои от най-впечатляващите форми на Audi. И това си личи от километър. Кабриолетът излъчва аристократизъм с изчистените си, почти скулптурни линии, които преливат в елегантен силует, типичен за най-добрите представители на школата „Гранд Туринг“. За разлика от версията купе, тук задната част е претърпяла пълна метаморфоза, за да приюти мекия сгъваем покрив, без да се жертват перфектните пропорции. На щанда в Пекин машината блесна в ексклузивен синьо-зелен матов нюанс, а четириместният интериор, решен в трицветна премиум кожа, е истински оазис на лукса.

Но нека не се заблуждаваме от нежната външност – тук става въпрос за истинско чудовище. Denza Z е изградена върху авангардна електрическа платформа с три електромотора, чиято системна мощност прескача границата от 1000 конски сили. Това е територията на хиперколите, приятели! За да не се превърне това стадо от коне в неуправляема стихия, на помощ идва интелигентното окачване DiSus-M. Системата на BYD сканира пътя в реално време и адаптира поведението на колата така, че да се чувствате едновременно като в лимузина и като в пистов болид. Към това добавяме и автопилота с поетичното име „Божие око“, който превръща полуавтономното шофиране в детска игра.

Голямата новина обаче е свързана с глобалните амбиции на марката. Denza не просто иска да присъства в Европа, тя иска да я превземе. След китайската премиера, кабриолетът се насочва директно към легендарния Фестивал на скоростта в Гудууд, където ще мери сили с най-добрите. И тук идва черешката на тортата – цената. Докато за електрическото Maserati GranCabrio Folgore в Китай ще трябва да се разделите с над 325 000 евро, Denza Z се цели в диапазона между 54 400 и 68 000 евро.

Това се казва ценови дъмпинг! Да предлагаш подобен лукс и динамика на цената на добре оборудвана Toyota или Volkswagen е ход, който може да преобърне пазара с краката нагоре. Изглежда, че времената, в които екзотичните кабриолети бяха запазена територия само за избрани, окончателно отиват в историята.