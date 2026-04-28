Renault и Geely извадиха универсален V6 двигател от ново поколение

В автомобилния свят, където електрификацията често звучи като присъда за мощните многоцилиндрови агрегати с вътрешно горене, новините от Пекин действат като истинска инжекция адреналин. Horse Powertrain, плод на стратегическото партньорство между Renault Group и Geely, хвърли ръкавицата към скептиците, представяйки своето ново технологично бижу – 3,0-литровия V6 звяр с кодово име W30. Това не е просто поредният мотор, а дързък инженерен отговор, който доказва, че вътрешното горене има още какво да каже, стига да е опаковано в правилната хибридна обвивка.

За разлика от много свои предшественици, които бяха насилствено адаптирани към батериите, W30 е роден с „хибридно ДНК“. Конструкторите са подходили чисто хистологично, създавайки сърце, което пулсира еднакво добре в конвенционални хибриди, plug-in системи и дори в напредналите E-REV конфигурации, където двигателят служи единствено за донор на енергия към батерията. Тази гъвкавост е истинско "швейцарско ножче" за глобалните платформи, позволявайки на една архитектура да задвижва всичко – от елегантни лимузини до брутални кросоувъри.

Погледнато под капака, инженерното майсторство е впечатляващо. Този V-образен шестцилиндров атлет с ъгъл между цилиндрите от 90 градуса тежи скромните 160 кг – тегло, което би накарало мнозина конкуренти в класа да се засрамят. Компактните му габарити (460 x 690 x 650 мм) са постигнати чрез хитро вграждане на турбокомпресорите директно в главите, което не само пести място, но и оптимизира термичната ефективност. Резултатът? Истински силов взрив с мощност между 350 и 400 kW (около 470-536 к.с.) и тяга от масивните 600-700 Нм. Когато стрелката на оборотомера полети към границата от 8000 об/мин, става ясно, че тук не говорим за скучен екологичен агрегат, а за машина с душа на спортист.

Магията обаче се случва в симбиоза с трансмисията 4LDHT. Тя използва сложната схема P1 + P3, обединяваща два електромотора в едно цяло – единият подпомага коляновия вал и пълни батерията, а другият раздава правосъдие директно към колелата. Цялата тази конфигурация е стъпила върху модерната 800-волтова архитектура, което е ясен сигнал за безкомпромисна ефективност. Всичко това тежи около 199 кг с флуидите, което е впечатляващо постижение за толкова комплексен възел, способен да осигури и интелигентно задвижване на четирите колела.

Възкресяването на концепцията за универсален V6 е своеобразен поклон към славните времена на Renault-Nissan, но прочетени през призмата на 2026 година. W30 е проектиран така, че да се чувства еднакво комфортно разположен както надлъжно, така и напречно, което отваря вратите към необятна гама от бъдещи модели. Дали това е модерният наследник на легендарните френски и японски шестаци? Определено. Но този път той идва по-чист, по-силен и по-интелигентен от всякога.

Макар феновете вече да потриват ръце, ще трябва да се заредим с малко търпение. Очаква се първите серийни машини, в чиито гърди ще тупти W30, да се появят по пътищата около 2028 година. Дотогава ни остава само да гадаем кои брандове ще имат честта да се възползват от този инженерен триумф на Horse Powertrain, който обещава да превърне хибридното шофиране в истинско емоционално преживяване.