Една забравена екстра от Mazda, която превърна климатика в изкуство

21 Януари, 2026 10:50 1 083 1

Става дума за функцията Swing

Една забравена екстра от Mazda, която превърна климатика в изкуство - 1
Радослав Славчев

В света на автомобилния инженеринг съществуват решения, които са толкова деликатни и същевременно гениални, че човек се чуди защо не са се превърнали в индустриален стандарт. Едно от тези малко известни съкровища е системата за осцилиращи вентилационни отвори, която за първи път беше въведена масово от японския пионер Mazda в началото на 90-те години на миналия век.

Докато повечето производители се фокусираха върху това просто да увеличат мощността на климатика, инженерите от Хирошима подходиха към комфорта в купето от съвсем различен ъгъл. През 1991 година, с пускането на луксозния флагман Mazda 929 (известен в Япония като Sentia), те представиха функцията "Swing". При нея централните въздуховоди на таблото не просто духат в една посока, а се движат автоматично наляво и надясно, точно като домашен вентилатор.

Тази екстра не беше просто ефектна играчка за привличане на вниманието в шоурума. Основната ѝ цел беше да предотврати неприятното усещане за постоянен леден полъх, насочен директно към лицето или гърдите на водача и пътника. Чрез плавното движение на ламелите, въздушният поток се разпределяше равномерно из цялото пространство, създавайки естествена циркулация и поддържайки идеална температура без дискомфорт.

Любопитното е, че механизмът беше изключително прецизен и тих, придаващ на интериора на Mazda 929 усещане за "жив" организъм, който се грижи за своите обитатели. Години по-късно тази технология беше заимствана и от други марки, включително в някои модели на Lexus и дори в електрическия Hyundai Ioniq 6, но именно Mazda беше марката, която дръзна да внедри това сложно и скъпо решение в серийно производство в зората на 90-те.

Днес, в ерата на дигиталните екрани и сензорното управление, тези механични "танцуващи" въздуховоди остават символ на една отминала епоха, в която аналоговото съвършенство и грижата за човешкия комфорт бяха издигнати в култ. Това е напомняне, че истинският лукс често не е в това, което виждаме веднага, а в начина, по който се чувстваме вътре в колата.


  • 1 Пълни глупости

    0 0 Отговор
    "Днес, в ерата на дигиталните екрани и сензорното управление, тези механични "танцуващи" въздуховоди остават символ на една отминала епоха, в която аналоговото съвършенство и грижата за човешкия комфорт бяха издигнати в култ."



    Тесла например Не само че има суинг, но и няма класически вентилаторни решетки, така че не е от минала епоха.

    А освен това сте писали и за примери с hyundai и lexus в които се използва същото решение като на Мазда.

    Тоест няма нищо "умряло" . Можеше да се ограничите само с това че Мазда са били първите, без лирическите отклонения и манипулации.

    11:50 21.01.2026