Audi изкара новото A2 на пътя

Audi планира завръщане в сегмента на компактните автомобили от премиум клас, като разкрива първи кадри на тестова серия от модели A2 e-tron, за да докаже, че най-странния ѝ модел най-накрая получава втори шанс. Когато оригиналното A2 с алуминиева каросерия се появи в автосалоните в началото на новото хилядолетие, неговият изключително аеродинамичен дизайн с извита форма и премиум оборудване бяха напълно неразбрани от пазар, обсебен от конвенционалните, жадни за гориво конструкции.

С официалното изтегляне на стандартния хечбек A1 с вътрешно горене и субкомпактния кросоувър Q2, новият A2 e-tron ще служи като окончателната начална точка към премиум електрическата гама на марката. Докато продуктовите стратези първоначално бяха насочили към дългоочакваната архитектура SSP от следващо поколение на групата за компактния модел, промените в графика на производството означават, че A2 e-tron вместо това ще използва до максимум силно усъвършенстваната, решаваща модулна платформа MEB, която в момента се използва от обновения Volkswagen ID.3 Neo.

Тази техническа основа сигнализира за фундаментална промяна в динамиката на компактното Audi, като задвижването на предните колела се заменя със стандартна конфигурация със задно задвижване. Тестовите писти в Швеция при температури под нулата послужиха като лаборатория в реални условия за инженерите, за да настроят софтуера за термично управление на батерията, осигурявайки постоянна мощност и повторяеми скорости на бързо DC зареждане, дори когато температурата падне далеч под нулата.

От замръзналия север тестовият автопарк се премести обратно към сложната топография около германския завод на Audi в Инголщат, преодолявайки стръмните наклони и тесния, неравен път в региона Алтмюлтал, за да подложи на стрес тест сложната логика за електронно управление на шасито и новите сензори за асистиране на водача. Ранните проектни скици и динамичните кадри от пътя потвърждават, че серийният модел вярно запазва отличителния профил с висок покрив Kammback на своя предшественик от 1999 година, но го обновява със съвременния език на разделяне на светлините на марката, съчетавайки тънки LED дневни светлини по ръба на капака с основни прожекторни елементи, разположени по-ниско в предната броня. Аеродинамично ориентираната каросерия завършва с изпъкнал, високо разположен спойлер на багажника.

Инженерните екипи в момента подлагат компактния хечбек на денонощни усъвършенствания в специализираната аеродинамична тръба за техническо развитие в Бавария, като използват скорости на вятъра, надхвърлящи 300 км/ч, и интегриран пътен тест при 235 км/ч, за да елиминират отнемащото мощност съпротивление от архитектурата на долната част на каросерията. Това внимание към аеродинамичното триене е насочено директно към извличане на максимална полза от литиево-йонните клетки на платформата, като вътрешни източници прогнозират официален европейски пробег по WLTP, който лесно би могъл да надхвърли границата от 400 километра, за да надмине премиум градските конкуренти като Mini Cooper E. Официално е потвърдено, че производството ще започне в главния завод в Инголщат през есента, което сигнализира за представяне по-късно тази година, вероятно през ранното лято.