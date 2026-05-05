Tesla катастрофира и се запали по време на обиколка на Нюрбургринг (ВИДЕО)

5 Май, 2026 12:36 607 6

При инцидента няма загинали

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Легендарната писта Нюрбургринг стана свидетел на доста драматичен инцидент в събота, 2 май, по време на сесията „Туристифартен“. В центъра на инцидента бе Tesla Model 3, която претърпя зрелищна и опасна катастрофа, при която електромобилът се издигна във въздуха, преди батерията му да се възпламени. Инцидентът се е случил около 13:00 часа в близост до прочутия участък Fuchsröhre (Foxhole), точно в началото на стръмното изкачване на 20,832-километровата писта.

Според първоначалните доклади и теории, пилотът вероятно е проверявал огледалата за задно виждане, за да се увери, че пътят е свободен за по-бързите автомобили – стандартна практика в натоварените дни за публични сесии, когато състезателни машини като Porsche 911 GT3 или Mercedes-AMG GT се приближават с висока скорост. Разсеян само за един критичен момент, автомобилът излиза от пистата, закача външния бордюр и губи сцепление. Тази внезапна загуба на контрол изпраща седана да се блъсне в лявата мантинела, като го изстрелва във въздуха и в околната зеленина на пистата.

Първоначалният удар веднага предизвика термична реакция в батерията на колата и въпреки че базовият вариант разчита на LFP батерии, това вероятно е бил модел Performance с два мотора, използващ NMC химичен състав, за който е известно, че е силно реактивен при тежки структурни повреди. Въпреки жестокостта на сблъсъка и тежестта от 1850 кг на автомобила, летящ във въздуха, както шофьорът, така и пътникът са успели да излязат от останките, понасяйки само леки наранявания и избягвайки катастрофални последствия.

Последвалата спешна реакция е представялявала изключително предизвикателство за екипите по безопасността на пистата. Загасяването на пожара в батерията е наложило използването на четири отделни пожарни автомобила, като няколко от тях е трябвало да правят многократни курсове до станциите за презареждане, за да попълнят запасите си от вода и да потушат термичния инцидент. За да се справи с комплексната ситуация и да се осигури бърза медицинска помощ, на мястото е изпратен и хеликоптер за спешна медицинска евакуация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Загасяването на пожара в батерията е наложило използването на четири отделни пожарни автомобила, като няколко от тях е трябвало да правят многократни курсове до станциите за презареждане...

    И НА ТОЯ ФОН ДРАГИЯ РОДЕН И МЕЖДУНАРОДЕН МИЛИЦИОНЕР МИ ИСКА 3 КГ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ИНАЧЕ ЩЯЛ ДА МЕ ГЛОБИ...

    Коментиран от #2, #5

    12:43 05.05.2026

  • 2 Слънчасалия

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Тесла са практически незапалими. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #4

    12:54 05.05.2026

  • 3 Сигурно Това !

    1 0 Отговор
    Е ! Като Потвърждение !

    На Тезата !

    Че не Е Хубаво !

    Да се Напъваш !

    Като Гладен !

    На - - - - - !


    За Съжаление !

    Почти Цялото !

    Съвременно !

    Производство !

    Е Такова !

    Много Средства !

    За Нищо !

    Особено !

    12:56 05.05.2026

  • 4 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Слънчасалия":

    Статистиката не се ли измерва накрая.. А не 2026та да си фантазираш за 2028, че я камилата, я камилря

    12:57 05.05.2026

  • 5 Ъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Шофьора жив ли е? Жив е! Значи Тесла е достатъчно сигурна кола. Ако беше с ДВГ, можеше и да не оцелее.

    13:06 05.05.2026

  • 6 карчи

    0 0 Отговор
    Учудих се, как този кютюк успя да излети😅 Това не са "коли" за такива дейности😉 Това, че заради ел. двигателите ускоряват бързо на права отсечка е подвеждащо, защото това не е драг има завои, виражи и пр. 😉 Всъщност това недоразумение "тесла" е нещо, като НУРС /неуправляем реактивен снаряд/ и видеото е доказателство😂

    13:08 05.05.2026