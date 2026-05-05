Tesla катастрофира и се запали по време на обиколка на Нюрбургринг (ВИДЕО)

Легендарната писта Нюрбургринг стана свидетел на доста драматичен инцидент в събота, 2 май, по време на сесията „Туристифартен“. В центъра на инцидента бе Tesla Model 3, която претърпя зрелищна и опасна катастрофа, при която електромобилът се издигна във въздуха, преди батерията му да се възпламени. Инцидентът се е случил около 13:00 часа в близост до прочутия участък Fuchsröhre (Foxhole), точно в началото на стръмното изкачване на 20,832-километровата писта.

Според първоначалните доклади и теории, пилотът вероятно е проверявал огледалата за задно виждане, за да се увери, че пътят е свободен за по-бързите автомобили – стандартна практика в натоварените дни за публични сесии, когато състезателни машини като Porsche 911 GT3 или Mercedes-AMG GT се приближават с висока скорост. Разсеян само за един критичен момент, автомобилът излиза от пистата, закача външния бордюр и губи сцепление. Тази внезапна загуба на контрол изпраща седана да се блъсне в лявата мантинела, като го изстрелва във въздуха и в околната зеленина на пистата.

Първоначалният удар веднага предизвика термична реакция в батерията на колата и въпреки че базовият вариант разчита на LFP батерии, това вероятно е бил модел Performance с два мотора, използващ NMC химичен състав, за който е известно, че е силно реактивен при тежки структурни повреди. Въпреки жестокостта на сблъсъка и тежестта от 1850 кг на автомобила, летящ във въздуха, както шофьорът, така и пътникът са успели да излязат от останките, понасяйки само леки наранявания и избягвайки катастрофални последствия.

Последвалата спешна реакция е представялявала изключително предизвикателство за екипите по безопасността на пистата. Загасяването на пожара в батерията е наложило използването на четири отделни пожарни автомобила, като няколко от тях е трябвало да правят многократни курсове до станциите за презареждане, за да попълнят запасите си от вода и да потушат термичния инцидент. За да се справи с комплексната ситуация и да се осигури бърза медицинска помощ, на мястото е изпратен и хеликоптер за спешна медицинска евакуация.