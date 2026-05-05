Tesla катастрофира и се запали по време на обиколка на Нюрбургринг (ВИДЕО)

Легендарната писта Нюрбургринг стана свидетел на доста драматичен инцидент в събота, 2 май, по време на сесията „Туристифартен“. В центъра на инцидента бе Tesla Model 3, която претърпя зрелищна и опасна катастрофа, при която електромобилът се издигна във въздуха, преди батерията му да се възпламени. Инцидентът се е случил около 13:00 часа в близост до прочутия участък Fuchsröhre (Foxhole), точно в началото на стръмното изкачване на 20,832-километровата писта.
Според първоначалните доклади и теории, пилотът вероятно е проверявал огледалата за задно виждане, за да се увери, че пътят е свободен за по-бързите автомобили – стандартна практика в натоварените дни за публични сесии, когато състезателни машини като Porsche 911 GT3 или Mercedes-AMG GT се приближават с висока скорост. Разсеян само за един критичен момент, автомобилът излиза от пистата, закача външния бордюр и губи сцепление. Тази внезапна загуба на контрол изпраща седана да се блъсне в лявата мантинела, като го изстрелва във въздуха и в околната зеленина на пистата.
Първоначалният удар веднага предизвика термична реакция в батерията на колата и въпреки че базовият вариант разчита на LFP батерии, това вероятно е бил модел Performance с два мотора, използващ NMC химичен състав, за който е известно, че е силно реактивен при тежки структурни повреди. Въпреки жестокостта на сблъсъка и тежестта от 1850 кг на автомобила, летящ във въздуха, както шофьорът, така и пътникът са успели да излязат от останките, понасяйки само леки наранявания и избягвайки катастрофални последствия.
Последвалата спешна реакция е представялявала изключително предизвикателство за екипите по безопасността на пистата. Загасяването на пожара в батерията е наложило използването на четири отделни пожарни автомобила, като няколко от тях е трябвало да правят многократни курсове до станциите за презареждане, за да попълнят запасите си от вода и да потушат термичния инцидент. За да се справи с комплексната ситуация и да се осигури бърза медицинска помощ, на мястото е изпратен и хеликоптер за спешна медицинска евакуация.
1 ДрайвингПлежър
И НА ТОЯ ФОН ДРАГИЯ РОДЕН И МЕЖДУНАРОДЕН МИЛИЦИОНЕР МИ ИСКА 3 КГ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ИНАЧЕ ЩЯЛ ДА МЕ ГЛОБИ...
Коментиран от #2, #5
12:43 05.05.2026
2 Слънчасалия
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Тесла са практически незапалими. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.
Коментиран от #4
12:54 05.05.2026
12:56 05.05.2026
4 Абе
До коментар #2 от "Слънчасалия":Статистиката не се ли измерва накрая.. А не 2026та да си фантазираш за 2028, че я камилата, я камилря
12:57 05.05.2026
5 Ъъъъ
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Шофьора жив ли е? Жив е! Значи Тесла е достатъчно сигурна кола. Ако беше с ДВГ, можеше и да не оцелее.
13:06 05.05.2026
6 карчи
13:08 05.05.2026