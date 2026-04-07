Най-старият завод на BMW в Мюнхен преминава изцяло към електрически превозни средства

7 Април, 2026 13:53 756 10

Как 650 милиона евро превърнаха най-стария завод на баварците в супермощна фабрика за бъдещето

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Емблематичното сърце на Бавария се подготвя за най-голямата си метаморфоза, откакто първият двигател е напуснал монтажната линия. Историческият завод на BMW в Мюнхен – родното място на десетки легендарни модели – официално брои дните на вътрешното горене. Компанията потвърди, че до 2027 г. тук няма да се чуе нито един звук от бутала и цилиндри, превръщайки обекта в бастион на 100-процентовата електрическа мобилност.

Големият прелом ще настъпи през август 2026 г., когато от конвейера ще слезе първият сериен екземпляр от новото поколение BMW i3. Това не е просто поредната премиера, а стартът на ерата Neue Klasse, която обещава да пренапише ДНК-то на марката. Директорът на завода Петер Вебер вече загатна, че i3 е само „първата лястовица“, като скоро към него ще се присъедини и практичното комби i3 Touring, заедно с още няколко секретни модела от иновативното семейство.

За да подготвят ветерана в Мюнхен за това дигитално бъдеще, баварците развързаха кесията, инвестирайки главозамайващите 650 милиона евро в модернизация. Резултатът? Заводът вече е по-умен, по-бърз и по-ефективен. Благодарение на мащабната дигитализация се очаква производствените разходи да паднат с 10%, което е критично важно в днешната ценова война. Логистиката също е организирана с германска прецизност: батериите ще пристигат от Ирлбах-Щраскирхен, а задвижващите агрегати – от високотехнологичните мощности в австрийския Щайр.

В момента заводът все още живее в два свята, бълвайки по 1000 традиционни автомобила от 3-та и 4-та серия всеки ден. Но часовникът тиктака неумолимо. Само след три години този индустриален паметник ще затвори главата с бензина и дизела, за да се превърне във флагман на тихата революция, съчетавайки вековните традиции с електрическия пулс на утрешния ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 БЕЕМВЕ

    6 3 Отговор
    БМВ потъва и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    Коментиран от #4, #6

    13:55 07.04.2026

  • 2 Наблюдател

    3 2 Отговор
    Хайде сега и тока по 5€ за киловат.
    Светът е оцелял, щот на простотиите се смял.

    Коментиран от #7

    13:58 07.04.2026

  • 3 Факти

    2 2 Отговор
    Ото създаде ДВГ. Путин и Тръмп го убиха.

    14:07 07.04.2026

  • 4 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "БЕЕМВЕ":

    Евроатлантичността умря преди 14 месеца, глупчо. Европа вече е сама за себе си. Дори и след Тръмп няма да се оправят отношенияра с Америка. Евроатлантическият съюз последва евразийския в кошчето на историята.

    Коментиран от #5

    14:12 07.04.2026

  • 5 Амито

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Ами то войната в Украйна си е евроатлантическа - не е умряла преди 14 години - напротив тогава се зарадои като такава лично от Нюланд - Така че не пишете неща, небазирани на факти. България се интересува повече от благоволението на САЩ, вече никой не ходи в ЕС да се интересува там какво става, съгласяваме се със всичко автоматично - без четене.

    14:27 07.04.2026

  • 6 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "БЕЕМВЕ":

    Важното е децата да са закрепят в Кобленц, апък ние ще гласуваме за Възраждане и за Путин до края!

    14:57 07.04.2026

  • 7 мъка за енергетическата свръхдържава

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    само че, електроенергията през деня е 5 цента за кВт час. А за 5 евро ще зареждаш пълен резервоар -400 км пробег.

    Коментиран от #8, #10

    15:01 07.04.2026

  • 8 ОСтави

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "мъка за енергетическата свръхдържава":

    Остави ги ДВГ-тата те много бясняват как обичат да им мирише на бензин, да са ми мазни ръцете в масло и за всичката хамалогия по сервизите да плащаат 5 кратно повече - но да твърдят, че си струвало поддръжката на парче желязо. Колата е средство за предвижване, спрете да го издигате в култ

    15:11 07.04.2026

  • 9 123

    1 0 Отговор
    Електрически пулс на утрешния ден.Авторът на статията се е пробвал да пише поема.

    15:18 07.04.2026

  • 10 В голяма грешка си

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "мъка за енергетическата свръхдържава":

    Сега погледнах цените на борсата и тока не е 5 цента за киловатчас!

    Първо не е 5 а, е 66 цента

    Второ не е за киловатчас, а за мегаватчас.

    Трето, не ги плащаш, А ти ги връщат, защото цената е минус 66 цента за мегават час


    Ама сега е скъпо, защото само преди около час е била минус 10 евро за мегават час.

    Тоест като си платиш 30 евро за такса пренос и другите такси, мегаватчас струва 20 евро крайна цена с всички такси и ДДС

    Тези 1000 киловатчаса стигат за 1000 км с електрически камион 40 т и максимална скорост


    Или пък 5000 км магистрално шофиране с лек автомобил.

    Не е зле за 20 евро нали?

    Продажната цена при 39 цента за киловатчас е 390 евро - 370 евро чиста печалба. Дали това не е причината за изграждането на толкова много машини за печатане на пари (зарядни станции, включително мегаватови)

    15:28 07.04.2026