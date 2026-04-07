Най-старият завод на BMW в Мюнхен преминава изцяло към електрически превозни средства

Емблематичното сърце на Бавария се подготвя за най-голямата си метаморфоза, откакто първият двигател е напуснал монтажната линия. Историческият завод на BMW в Мюнхен – родното място на десетки легендарни модели – официално брои дните на вътрешното горене. Компанията потвърди, че до 2027 г. тук няма да се чуе нито един звук от бутала и цилиндри, превръщайки обекта в бастион на 100-процентовата електрическа мобилност.

Големият прелом ще настъпи през август 2026 г., когато от конвейера ще слезе първият сериен екземпляр от новото поколение BMW i3. Това не е просто поредната премиера, а стартът на ерата Neue Klasse, която обещава да пренапише ДНК-то на марката. Директорът на завода Петер Вебер вече загатна, че i3 е само „първата лястовица“, като скоро към него ще се присъедини и практичното комби i3 Touring, заедно с още няколко секретни модела от иновативното семейство.

За да подготвят ветерана в Мюнхен за това дигитално бъдеще, баварците развързаха кесията, инвестирайки главозамайващите 650 милиона евро в модернизация. Резултатът? Заводът вече е по-умен, по-бърз и по-ефективен. Благодарение на мащабната дигитализация се очаква производствените разходи да паднат с 10%, което е критично важно в днешната ценова война. Логистиката също е организирана с германска прецизност: батериите ще пристигат от Ирлбах-Щраскирхен, а задвижващите агрегати – от високотехнологичните мощности в австрийския Щайр.

В момента заводът все още живее в два свята, бълвайки по 1000 традиционни автомобила от 3-та и 4-та серия всеки ден. Но часовникът тиктака неумолимо. Само след три години този индустриален паметник ще затвори главата с бензина и дизела, за да се превърне във флагман на тихата революция, съчетавайки вековните традиции с електрическия пулс на утрешния ден.