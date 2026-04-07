Най-старият завод на BMW в Мюнхен преминава изцяло към електрически превозни средства

Емблематичното сърце на Бавария се подготвя за най-голямата си метаморфоза, откакто първият двигател е напуснал монтажната линия. Историческият завод на BMW в Мюнхен – родното място на десетки легендарни модели – официално брои дните на вътрешното горене. Компанията потвърди, че до 2027 г. тук няма да се чуе нито един звук от бутала и цилиндри, превръщайки обекта в бастион на 100-процентовата електрическа мобилност.
Големият прелом ще настъпи през август 2026 г., когато от конвейера ще слезе първият сериен екземпляр от новото поколение BMW i3. Това не е просто поредната премиера, а стартът на ерата Neue Klasse, която обещава да пренапише ДНК-то на марката. Директорът на завода Петер Вебер вече загатна, че i3 е само „първата лястовица“, като скоро към него ще се присъедини и практичното комби i3 Touring, заедно с още няколко секретни модела от иновативното семейство.
За да подготвят ветерана в Мюнхен за това дигитално бъдеще, баварците развързаха кесията, инвестирайки главозамайващите 650 милиона евро в модернизация. Резултатът? Заводът вече е по-умен, по-бърз и по-ефективен. Благодарение на мащабната дигитализация се очаква производствените разходи да паднат с 10%, което е критично важно в днешната ценова война. Логистиката също е организирана с германска прецизност: батериите ще пристигат от Ирлбах-Щраскирхен, а задвижващите агрегати – от високотехнологичните мощности в австрийския Щайр.
В момента заводът все още живее в два свята, бълвайки по 1000 традиционни автомобила от 3-та и 4-та серия всеки ден. Но часовникът тиктака неумолимо. Само след три години този индустриален паметник ще затвори главата с бензина и дизела, за да се превърне във флагман на тихата революция, съчетавайки вековните традиции с електрическия пулс на утрешния ден.
1 БЕЕМВЕ
Коментиран от #4, #6
13:55 07.04.2026
2 Наблюдател
Светът е оцелял, щот на простотиите се смял.
Коментиран от #7
13:58 07.04.2026
3 Факти
14:07 07.04.2026
4 Факти
До коментар #1 от "БЕЕМВЕ":Евроатлантичността умря преди 14 месеца, глупчо. Европа вече е сама за себе си. Дори и след Тръмп няма да се оправят отношенияра с Америка. Евроатлантическият съюз последва евразийския в кошчето на историята.
Коментиран от #5
14:12 07.04.2026
5 Амито
До коментар #4 от "Факти":Ами то войната в Украйна си е евроатлантическа - не е умряла преди 14 години - напротив тогава се зарадои като такава лично от Нюланд - Така че не пишете неща, небазирани на факти. България се интересува повече от благоволението на САЩ, вече никой не ходи в ЕС да се интересува там какво става, съгласяваме се със всичко автоматично - без четене.
14:27 07.04.2026
6 Българин
До коментар #1 от "БЕЕМВЕ":Важното е децата да са закрепят в Кобленц, апък ние ще гласуваме за Възраждане и за Путин до края!
14:57 07.04.2026
7 мъка за енергетическата свръхдържава
До коментар #2 от "Наблюдател":само че, електроенергията през деня е 5 цента за кВт час. А за 5 евро ще зареждаш пълен резервоар -400 км пробег.
Коментиран от #8, #10
15:01 07.04.2026
8 ОСтави
До коментар #7 от "мъка за енергетическата свръхдържава":Остави ги ДВГ-тата те много бясняват как обичат да им мирише на бензин, да са ми мазни ръцете в масло и за всичката хамалогия по сервизите да плащаат 5 кратно повече - но да твърдят, че си струвало поддръжката на парче желязо. Колата е средство за предвижване, спрете да го издигате в култ
15:11 07.04.2026
10 В голяма грешка си
До коментар #7 от "мъка за енергетическата свръхдържава":Сега погледнах цените на борсата и тока не е 5 цента за киловатчас!
Първо не е 5 а, е 66 цента
Второ не е за киловатчас, а за мегаватчас.
Трето, не ги плащаш, А ти ги връщат, защото цената е минус 66 цента за мегават час
Ама сега е скъпо, защото само преди около час е била минус 10 евро за мегават час.
Тоест като си платиш 30 евро за такса пренос и другите такси, мегаватчас струва 20 евро крайна цена с всички такси и ДДС
Тези 1000 киловатчаса стигат за 1000 км с електрически камион 40 т и максимална скорост
Или пък 5000 км магистрално шофиране с лек автомобил.
Не е зле за 20 евро нали?
Продажната цена при 39 цента за киловатчас е 390 евро - 370 евро чиста печалба. Дали това не е причината за изграждането на толкова много машини за печатане на пари (зарядни станции, включително мегаватови)
15:28 07.04.2026