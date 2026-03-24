Електрическият мотоциклет Honda WN7 доказа, че бъдещето на две колела не трябва да изглежда странно

Докато много производители на електрически мотоциклети се лутат между научнофантастичния кич и тромавите опити да имитират бензинови машини с фалшиви резервоари, Honda реши да пресече този възел. Новият пълноразмерен модел WN7 не просто дебютира на пазара, а го направи с гръм и трясък, печелейки златната статуетка iF Design Award. Тайната на успеха? Инженерите са създали автентичен "naked" байк, в който електрическото сърце е интегрирано толкова органично, че машината изглежда напълно естествено дори до легендарната серия CB.

Вместо да се опитват да маскират батерията, дизайнерите от Токио са я превърнали в главен герой. WN7 използва иновативна безрамкова конструкция, при която самият корпус на батерията изпълнява ролята на носещ елемент. Това смело решение не само изчиства силуета от излишни детайли, но и драстично оптимизира теглото – истинска рядкост в сегмента на тежките електрически возила. Резултатът е атлетична визия, подплатена със сериозно инженерно съдържание.

Под елегантната външност на WN7 пулсира електромотор с мощност 50 kW (67 к.с.) и впечатляващ въртящ момент от 100 Nm. Литиево-йонният пакет с капацитет 9,3 kWh осигурява солиден пробег от около 140 км в градски условия – напълно достатъчно за ежедневния трафик между офиса и любимото кафене. А благодарение на CCS системата за бързо зареждане, „пълненето“ от 20% до 80% отнема едва 30 минути, колкото за едно кратко еспресо.

Honda WN7 вече може да бъде поръчан в избрани европейски държави на цена от приблизително 17 000 долара. Първите доставки се очакват съвсем скоро, като моделът обещава да се превърне в еталон за практичен, но и изключително стилен градски спътник. Явно времето на експериментите приключи – започва ерата на зрелите електрически мотоциклети.