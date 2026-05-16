Новини
Любопитно »
Жандармерията танцува и подскача на Bangaranga на Дара (ВИДЕО)

Жандармерията танцува и подскача на Bangaranga на Дара (ВИДЕО)

16 Май, 2026 10:59 3 321 85

  • бангаранга-
  • дара-
  • евровизия-
  • жандармерия-
  • барети-
  • подкрепа-
  • dara-
  • bangaranga

Родните жандармеристи пожелаха успех на представителката ни на Евровизия тази вечер

Жандармерията танцува и подскача на Bangaranga на Дара (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Жандармерия и барети изненадаха с нестандартна подкрепа за българската представителка на „Евровизия“ Дара. В официалната фейсбук страница на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ баретите пуснаха забавно видео в подкрепа на поп звездата ни.

На кадрите униформени служители са в приповдигнато настроение и танцуват на хита на певицата „Bangaranga“, с който тя участва в конкурса. В клипа полицаите зоват: „Да подкрепим българското! Успех на Дара на Eurovision Song Contest!“.

В четвъртък вечер Дара се класира за големия финал на „Евровизия“, който ще се проведе тази вечер - 16 май. Тя откри втория полуфинал във Виена с енергичното изпълнение на „Bangaranga“, а на големия филм ще се представи точно по средата на шоуто - на 12 място.

Песента е вдъхновена от хаоса, бунта и кукерската традиция, представени в съвременен сценичен вариант, обясни Дара.

Междувременно залозите тя да се класира в челната десетка растат с всеки изминал момент. На втория полуфинал публиката е наградила Дара с най-много гласове, а пресата я постави на 3-о място в класирането на големия финал. Пред нея са само Финландия и Австралия. В сайтовете за прогнози Дара се изкачи от 14-о до 6 място, на което е в момента. Нейното изпълнение от втория полуфинал е най-гледаното видео в YouTube канала на конкурса за четвъртък вечер. То има над 1 милион гледания.

Как ще се представи тя и ще успее ли да извоюва още едно високо място за България в историята на "Евровизия" предстои да видим днес.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Как няма да танцува?

    29 4 Отговор
    Почнаха да сменят шеф след шеф на всякакви и институции.
    Ляба тряба а са варди.

    Коментиран от #8

    11:00 16.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Поне за това

    36 7 Отговор
    Можеха да пуснат допитване до нацията, кой артист и с коя песен да ни излага.
    Явно демокрацията е само дума за популистите.

    11:02 16.05.2026

  • 5 хгжйфгбх

    41 2 Отговор
    Това ако ме накарат от службата ми , директно подавам оставка , няма такава излагация.

    11:04 16.05.2026

  • 6 Гост№4442

    39 3 Отговор
    Трагични Смешници

    11:04 16.05.2026

  • 7 събче а кога за бонус към пълнежите

    18 2 Отговор
    ще ни закачиш видео как танцуваш и подскачаш на Bangaranga

    11:04 16.05.2026

  • 8 Ти не си добре

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как няма да танцува?":

    Сменят шефовете на Герп и Дпс. Така и трябва

    Коментиран от #41

    11:07 16.05.2026

  • 9 Трътъръта

    10 0 Отговор
    Оспех .. 👍

    11:10 16.05.2026

  • 10 Мимо

    26 4 Отговор
    Грозна работа - сега да пуснат и по един клип с ГДИН, Пътна полиция, охранителна полиция, пожарна и гражданска защита. После могат да си организират едно танцувално риалити в затворен комплекс на морето. И без това вече тия там имат достатъчно финансови средства, както и свободно време за простотии... А всеки месец теглим нов заем за заплатите им ....ужас.

    11:10 16.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дзак

    14 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    11:12 16.05.2026

  • 13 Къде си Бай Тошо

    26 2 Отговор
    Тук ток държава , после не питайте що сме зле

    11:14 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фен

    6 25 Отговор
    Да живее Дара и Евровизия 🇧🇬 🇪🇺

    Коментиран от #24

    11:15 16.05.2026

  • 16 Гост

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "Чи-ки-джи-ии":

    Навремето Жандармерията такава Бангаранга правеше, че Пирогов и ВМА не можеха да и смогнат...

    Коментиран от #73

    11:20 16.05.2026

  • 17 Запознат

    13 2 Отговор
    Събина а подскочи в некой апартамент без плоча градоред ще отиде на долния етаж

    11:22 16.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🤣🤣🤣

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чи-ки-джи-ии":

    Навремето какви травестити имаше, същински балерини. А сега какви балерини има, същински травестити 🤣

    11:33 16.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Респект

    9 10 Отговор
    Успех Дара !

    11:34 16.05.2026

  • 22 Трап

    21 2 Отговор
    Затова ли им пламе заплати на тия? Да си снимат клипчета в работно време?

    11:37 16.05.2026

  • 23 гост

    17 2 Отговор
    Нема да се плашите!Тази вечер ще угаснат стремленията и еуфориите и всичките маймунджилъци.

    Коментиран от #29

    11:46 16.05.2026

  • 24 гост

    16 2 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    Да живее ама да не разнася циркаджилъци.

    11:48 16.05.2026

  • 25 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 6 Отговор
    Оспехи занапреде на Дара Бездарната!💋🤣🥳👍

    Коментиран от #28

    11:49 16.05.2026

  • 26 665

    17 1 Отговор
    Приличат на ботове от Кънтър страйк пуснати на най-лесното ниво !

    11:50 16.05.2026

  • 27 Честно ли

    11 0 Отговор
    Ама това ли трябва да подкрепят, верно е че каквото им кажат, но все пак...

    11:53 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Михал Стоянов

    21 3 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    От 10 финалиста и предсказват 9-10 място. ОТ ОБЩО 35 участника. Днес отново ни залива някакъв мисирско- овчи възторг, като че ли живота им зависи от тази простотия. Даже един се превъзнесе дотолкова че изрече чутовна тъпотия: България отново била на картата на Европа с участието и песента на Дара.

    11:57 16.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Файърфлай

    14 0 Отговор
    А на бас,че на момчетата хич не им се е "подскачало".Това е идея на някоя новоназначения Шефка -Пиарка ! Иначе,нека си подскачат и танцуват.И босовете на наркоразпространението и те.И борсовите на имотните измами и те.И т.н. и т.н.-денс,денс,денс-весела държава.

    12:00 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 милиционерите

    14 1 Отговор
    никога не са се славели с ум

    Коментиран от #37

    12:03 16.05.2026

  • 35 Хасковски каунь

    14 1 Отговор
    Щом жандарми танцуват , нивото на Банга-Ранга е ясно

    12:03 16.05.2026

  • 36 страната на чудесата

    14 1 Отговор
    пари за зеля,дара,джиро,агрово за американски самолети има а пенсии и заплати няма

    12:05 16.05.2026

  • 37 якъл колкото за един мазен кючек

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "милиционерите":

    Иначе кършат снага на шлагера на Дариту с шмайзерите .

    12:08 16.05.2026

  • 38 Голямата глава

    8 2 Отговор
    Да роди 4 деца, че се стопихме, като нация техническа.

    12:08 16.05.2026

  • 39 Бгг

    12 2 Отговор
    Мишоци. Оная пее за хаос, а тия трябва да въдворяват ред. Либерасти сър.

    12:09 16.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ти не си добре":

    Така трябва, НО само да не се окаже, че новите шефове са всъщност от новия герб?!

    Иначе по-некадърна песен на тая дето дарата изцвъка, е на онова как беше, май некъв Вурст?!

    12:10 16.05.2026

  • 42 Запознат

    0 3 Отговор
    Във Виена се произвеждат големите американски джипове,,RAM,,.

    12:11 16.05.2026

  • 43 билета поне 2 еврака

    8 0 Отговор
    Предлагам милицията да се преименува на трупа бангаранга и да ни танцуват в НДКато на спектакли всеки весец.Ще им пляскаме и хвърляме китки кът на сватба.....

    12:11 16.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 милиционески кючек девятка

    6 1 Отговор
    Новия бъдеш хит на държавата.

    12:13 16.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 даа

    10 5 Отговор

    До коментар #44 от "Задкулисие":

    В самия клип се тресат като обладани а физиионите им шизофренни , някой яко е стиснал България за гушата.

    Коментиран от #84

    12:18 16.05.2026

  • 48 това не е българска песен

    12 5 Отговор
    цингaбaнгaмaнгaгaнга

    Коментиран от #63

    12:18 16.05.2026

  • 49 Задкулисие

    2 0 Отговор
    Корекция правописна, Мантри и бунтовничка , вместо манри и бунтовичка

    12:20 16.05.2026

  • 50 БеГемот

    9 1 Отговор
    Чи то колко им акъла...

    12:23 16.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тирчо

    7 2 Отговор
    Дано като си на операционната маса след като ти срежат скалпа лекарите не се сетят за тази песен. Полицаи като видя с такива глупости на песен, още повече на тази, ми изниква подобната вероятна случка с лекари.

    12:27 16.05.2026

  • 53 Нищо чудно....

    3 3 Отговор
    Това е нашата шаманка , с нейното уникално заклинание против злото ......!Може да го възприемеме ,като своеобразна мантра на МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ за настъпването на ПРОЛЕТТА в душите на земляните.

    12:29 16.05.2026

  • 54 Джендърмерия

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чи-ки-джи-ии":

    Времената се менят.То кой друг да ..

    Коментиран от #57

    12:39 16.05.2026

  • 55 хайде, стига

    7 7 Отговор
    Усмихнете се, бе, толкова ли е трудно. На мен идеята ми харесва. Дори си мисля, че ако ги бяхме изпратили на Евровизия като нищо щяха да се класират първи.

    12:48 16.05.2026

  • 56 Нещата от живота

    2 8 Отговор
    Не са прави критикарите на Дара, които твърдят, че песента говори за неща, които са в разрез с нашите традиции. През всички епохи младежите са все така стихийни и неудържими в началото на житейския си път, както ги представя песента на Дара /вижте текста/. Различни правила и норми постепенно вкарват младия човек в "коловоза" на общоприетите норми и само който успее да канализира по някакъв начин своето бунтарство и да го изрази в рамките на онова, с което се занимава, той остава в историята като творец-новатор.

    12:58 16.05.2026

  • 57 даа

    13 1 Отговор

    До коментар #54 от "Джендърмерия":

    някои много правилно ги наричат джeндъpмeрия

    12:59 16.05.2026

  • 58 ЗАПОЗНАТ

    7 1 Отговор
    ИСКАТ ДА И СКЪСАТ ОТ $ € Х "БАНГА-РАНГАТА"!:))

    13:03 16.05.2026

  • 59 Урангутанга

    12 4 Отговор
    Положението в Cигaнлaдния си е обичайното - цингa-мaнга, аxу-ихy, утре като профуакт парите - пак тихо.

    13:04 16.05.2026

  • 60 Все едно сме в машина на времето

    2 10 Отговор
    Много бастуни пишат днес тук за тази песен. Изключенията са само няколко. Всички останали коментари са все едно взети от вестник "Работническо дело" отпреди 60 години, от публикации, съчинени с цел да разкритикуват "маймунджулъците" на поколението "Бийтълс".

    Коментиран от #67, #72

    13:08 16.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Това е

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "това не е българска песен":

    Песен за Банго Васил ромския празник като настоящето на тази страна.

    13:18 16.05.2026

  • 64 Васил

    6 1 Отговор
    Квото и да си говорим песента не струва текст от няколко срички.

    Коментиран от #68

    13:20 16.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 На кого ни оставии Бай Тошо

    7 1 Отговор
    Сравнете песента на Паша Христова -Една българска роза и това недоразумения.

    Коментиран от #75

    13:32 16.05.2026

  • 67 Е и ....до къде?

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Все едно сме в машина на времето":

    Ние зрелите,дето сега си позволяваме да критикуваме новото поколение , дето иска да събуди зомбираните от крадливите ...

    13:38 16.05.2026

  • 68 СПИТЕ ЛИ, СПИТЕ ЛИ ДРАГИ ЗРИТЕЛИ?

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Васил":

    Това е реклама на България, така е разпоредено от високата европейска порта. Хаштагове - Австрия, Денков , евровизия, 12 юни - 2026г., ценности, интеграция и т.н. Е, скъпи индивиди - време е за аритметика, нека съберем две с две. Ще ви подскажа резултата, преди някой от вас да се е издънил - 4, ЧЕТИРИ. Надявам се да не се обидихте, че се обърнах към вас с думата ИНДИВИДИ. Просто не посмях да използвам МОМИЧЕТА и МОМЧЕТА, че знам ли... възможно е някои да се обитят от такова обръщение. Незнам, добрата новина за мен е, че все още помня колко е две и две, ама да видим докога..... Ордите на Денков идат.

    13:41 16.05.2026

  • 69 БУГАРАш!

    5 1 Отговор
    Останахме си само с мечтата за розата ,девствена и ароматна...

    13:43 16.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 "Гагауз цайтунг"

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Все едно сме в машина на времето":

    12 юни, 2026г. - дотам с машинарията на времето. След това и телепортът на Джейк няма да ти помогне. Ще се озовеш на ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ. Със свещичка ще си светиш ище го търсиш това работническо дело.

    С важение,
    бай Иван

    Коментиран от #82

    13:51 16.05.2026

  • 73 Точно това щях да кажа!

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Когато нродът се разскача по площадите, изпращат жандармерията.;)

    13:54 16.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 не само тази песен

    7 0 Отговор

    До коментар #66 от "На кого ни оставии Бай Тошо":

    Да сравним конкурса Евровизия с конкурси като Златния Орфей или Мелодия на годината. Пуснете си която си изберете песен от тях и сравнявайте с песните от Евровизия. Някога имаше красиви мелодии, смислени текстове, изпълнители с отлични вокални качества и облечени прилично. Това днешното е разгул и деградация.

    Коментиран от #78, #83

    14:04 16.05.2026

  • 76 Б. Г. Кинтов

    1 0 Отговор
    Определено модераторите, поне днес, не са от нашТи. Това ми намирисва на подпорка, ойрова.

    14:05 16.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 гларус

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "не само тази песен":

    Помните ли малката Анита Хегерланд, която през 1970г. взриви публиката на Златния Орфей с песента "Албертино"? Още пазя плочата.... Обаче в европата вече не слушат Анита, предпочитат да слушат Грета.

    14:14 16.05.2026

  • 79 Непросветен

    3 0 Отговор
    Ама тая Дара Бубамара ли е?

    14:17 16.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Тъпа песен

    6 1 Отговор
    Как може някой да хареса това като песен

    15:05 16.05.2026

  • 82 Бре, какъв пророк си бил!

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от ""Гагауз цайтунг"":

    Защо пък 12 юни?
    Освен това, нека да ти припомня, че по времето, когато "Работническо дело" беше официоз, наистина си светехме със свещички по 2 часа. После следваха други 2 часа, по времето на които имаше електричество, а след тях - още 2 часа със свещички. Помниш, нали?

    15:39 16.05.2026

  • 83 Бре, бре, бре, бре

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "не само тази песен":

    Да, тогава в песните се обръщаха към "другари, чавдарци" с думите "млади сме пак, няма бели коси!" Защото беше модерно разни заслужили незнайно за какво плешивци, когато говорят пред аудитория от млади хора, да ги нахокат, да им кажат че "това днешното не сте никаква младеж" и после да се изрепчат "Млади сме ние, които се борихме за да живеете сега вие добре, ама цените ли го?" И така осигуряваха заклети противници на тогавашния режим, ама кой да им каже?

    15:43 16.05.2026

  • 84 Помисли още над хореографията...

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "даа":

    Ама накрая показаха мускули, нали?💪

    15:50 16.05.2026

  • 85 Вълчо

    1 1 Отговор
    Чики- Рики;цинга минга ,ала бала,куку руко ,дрън дрън ,шменти капели, ето това е нашата родина мила,дето майка тук ни е кърмила.

    17:16 16.05.2026