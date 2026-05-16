Жандармерията танцува и подскача на Bangaranga на Дара (ВИДЕО)

Жандармерия и барети изненадаха с нестандартна подкрепа за българската представителка на „Евровизия“ Дара. В официалната фейсбук страница на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ баретите пуснаха забавно видео в подкрепа на поп звездата ни.

На кадрите униформени служители са в приповдигнато настроение и танцуват на хита на певицата „Bangaranga“, с който тя участва в конкурса. В клипа полицаите зоват: „Да подкрепим българското! Успех на Дара на Eurovision Song Contest!“.

В четвъртък вечер Дара се класира за големия финал на „Евровизия“, който ще се проведе тази вечер - 16 май. Тя откри втория полуфинал във Виена с енергичното изпълнение на „Bangaranga“, а на големия филм ще се представи точно по средата на шоуто - на 12 място.

Песента е вдъхновена от хаоса, бунта и кукерската традиция, представени в съвременен сценичен вариант, обясни Дара.

Междувременно залозите тя да се класира в челната десетка растат с всеки изминал момент. На втория полуфинал публиката е наградила Дара с най-много гласове, а пресата я постави на 3-о място в класирането на големия финал. Пред нея са само Финландия и Австралия. В сайтовете за прогнози Дара се изкачи от 14-о до 6 място, на което е в момента. Нейното изпълнение от втория полуфинал е най-гледаното видео в YouTube канала на конкурса за четвъртък вечер. То има над 1 милион гледания.

Как ще се представи тя и ще успее ли да извоюва още едно високо място за България в историята на "Евровизия" предстои да видим днес.