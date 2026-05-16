МВР променя правилата за арест на непълнолетни

От Министерството на вътрешните работи променят официалните инструкции при задържане на непълнолетни лица, съобщават от "Дневник". Решението идва на фона на знаково дело, при което 15-годишен ученик осъди прокуратурата заради незаконен арест в Русе през декември миналата година.

Декларация за правата

Според новите разпоредби на институцията всяко задържано лице ще получава копие от декларация за своите права. Документът започва с текста: "Ако си задържан от полицията, имаш следните права". В инструкцията е категорично записано, че един екземпляр от декларацията остава за органите на реда, а вторият се връчва задължително на задържания, който има право да го запази за себе си.

Знаковото дело в Русе

Повод за общественото внимание към казуса стана делото за незаконно задържане, заведено от 15-годишния Станислав А., което вече мина на първа инстанция. Младежът е един от тримата подсъдими за побоя над директора на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров. Нападението над ръководителя на русенската полиция е обект на отделно производство, което все още очаква своята съдебна развръзка и окончателни присъди.