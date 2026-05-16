МВР променя правилата за арест на непълнолетни

16 Май, 2026 10:38

Решението идва на фона на знаково дело, при което 15-годишен ученик осъди прокуратурата заради незаконен арест в Русе през декември миналата година

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Министерството на вътрешните работи променят официалните инструкции при задържане на непълнолетни лица, съобщават от "Дневник". Решението идва на фона на знаково дело, при което 15-годишен ученик осъди прокуратурата заради незаконен арест в Русе през декември миналата година.

Декларация за правата

Според новите разпоредби на институцията всяко задържано лице ще получава копие от декларация за своите права. Документът започва с текста: "Ако си задържан от полицията, имаш следните права". В инструкцията е категорично записано, че един екземпляр от декларацията остава за органите на реда, а вторият се връчва задължително на задържания, който има право да го запази за себе си.

Знаковото дело в Русе

Повод за общественото внимание към казуса стана делото за незаконно задържане, заведено от 15-годишния Станислав А., което вече мина на първа инстанция. Младежът е един от тримата подсъдими за побоя над директора на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров. Нападението над ръководителя на русенската полиция е обект на отделно производство, което все още очаква своята съдебна развръзка и окончателни присъди.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 реалистъ

    56 5 Отговор
    Трябва да се променят законите и навършилите 14-години да бъдат съдени като възрастни при тежки престъпления.

    Коментиран от #6

    10:45 16.05.2026

  • 3 Милиционерите са

    28 18 Отговор
    като децата - обичат ги само роднините. В случая го оправдавам младежа...

    Коментиран от #53

    10:46 16.05.2026

  • 4 прокурорски син

    24 3 Отговор
    арести и пе де ре ? може но само за простосмъртни

    10:47 16.05.2026

  • 5 Защо са го задържали?

    16 17 Отговор
    Трябвало е да го изнасилят на място пред колегите му и да го пуснат да си носи вината. Следващия път нямаше да бие за да не го лашкат.

    10:48 16.05.2026

  • 6 Платен електорат

    36 5 Отговор

    До коментар #2 от "реалистъ":

    Нимой, ва. Имат право да се женят и таковат, но никой нимой ги барне за нарушения.

    10:58 16.05.2026

  • 7 Ако не си сложите

    20 20 Отговор
    "глава на рамене", ще ядете пердах и от децата, и с право. Браво на момчетата от казуса, за невнятния полицейски шеф

    11:02 16.05.2026

  • 8 От родителите зависи

    23 4 Отговор
    Ако иска младежът да се бие по улиците,ще презизвика съдбата и ще си намери повод.

    11:03 16.05.2026

  • 9 Плювачи,

    12 26 Отговор
    вие с децата ли ще се карате??? Некадърниците си заслужават пердаха. Младите българи имат достойнство и не са като дъртежа, според които наведена глава сабя ни я сече. А това, че трябвало да изнасилят момчето не работи. Самбистът не е лесен противник, щеше да се сбогуват с атрибути. Браво, момче!

    Коментиран от #18

    11:10 16.05.2026

  • 10 Кочо

    32 2 Отговор
    Абе, вий представяте ли си, пристига тук с други като него брадат тип, нямат документи, представят се като ,,бягащи от война и конфликт", тези, заявили се над 18 години влизат поне за денонощие в ареста, а този заявява, че е на 17! И кво праим ся - търсим социалните, закрила на детето и те го настаняват в стая за деца! Назначена му е социална работничка да се грижи за детето, че то има нужди и права! На 10 години в Афганистан му дали личен Калашников, но тук на 20 се представя за дете! Да! На следващия ден, за да го съберат с другите, казва, че не е на 17, а на 20 и социалната кака се отървава леко!

    11:11 16.05.2026

  • 11 Огледай се човек

    21 2 Отговор
    Животът ще отсвири младите инертни неосъзнати юначаги,бавно и неумолимо.

    11:22 16.05.2026

  • 12 Браво

    18 14 Отговор
    на сладурите от Русе! Всъщност какво се случи с опердашения клоун?

    Коментиран от #13, #37, #39

    11:25 16.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Крах

    32 2 Отговор
    В Америка раздават по стотици години присъди за престъпления. На 13 годишен там се дава присъда от 100 години затвор. Тук за масови убийци на жертви от двама, трима и нагоре се дават някакви смешни присъди. Това доказва, че цялата съдебна система, прокуратура, адвокати участват заедно в една корумпирана и престъпна система.

    Коментиран от #36

    11:29 16.05.2026

  • 15 С този побой над полицейски шеф

    23 6 Отговор
    отново ударихме дъното за пореден път.
    Държава, която е загрижена повече за правата на престъпниците, вместо на законните институции няма как да върви напред.
    Демокрация се гради с ред, закон и много време, а се руши само за минути.
    Няма такава държава

    11:32 16.05.2026

  • 16 Държавата съществува

    17 5 Отговор
    защото интересът на мнозинството е над интересът на малцинството (кpeтeни), а не обратното.
    Обратното означава това което гледаме от 1989 насам.

    11:37 16.05.2026

  • 17 Какви

    6 16 Отговор
    са променените правила, декларацията за информиране за правата? Добре, ама децата са различни. Възрастните са "замръзнали" в своя свят на пошлост. Няма да стане с насилие, няма да стане по този начин. Браво на момчетата!

    Коментиран от #41, #42

    11:50 16.05.2026

  • 18 Мнение

    28 3 Отговор

    До коментар #9 от "Плювачи,":

    Когато аз бях на 14-15 умувах какво искам да работя и евентуално към кой университет да се насоча!
    И през ум не ми е минавало да се бия със случайни възрастни хора по улиците на България!

    Който си търси "майстора", рано или късно ще си го намери! (Дори най-силните в тия спортове, като Майк Тайсън и Фьодор Емильяненко си намериха "майсторите" в даден момент!)

    И понеже когато са 3ма (или повече) срещу 1, някой може да реши да се защити по друг начин и да извади законно притежаваното си огнестрелно оръжие и да го използва по предназначение!
    Когато родителите и системата са възпитали изр..чета, ЖИВОТЪТ ЩЕ ГИ ВЪЗПИТА ВЪПРОСНИТЕ ИЗР.... ПО ТРУДНИЯ НАЧИН! Ако и тогава не си вземат правилните поуки, шансът да ги ... става доста по-голям!

    Гледам как разни дечица по интернет се правят на "тежки", но само когато са по много, инак смелостта им се изпарява!
    ДО ТАМ ЛИ ДОКАРАХМЕ БЪЛГАРИЯ?!

    Коментиран от #24, #34

    11:51 16.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Побоят над полицейския шеф

    20 3 Отговор
    е много лош сигнал за всички и най-вече за джензи-тата. С него се узаконява безнаказаността и слободията. Не вербалното послание е, че законът на джунглата има надмощие над закона на справедливостта. Подрастващите гледат и копират същите методи и започват да действат като че ли законът е врата в полето.
    С такова изкривено мислене сме се запътили към средновековието и феодализма, а не към 21-ви век.

    11:56 16.05.2026

  • 21 Хмм

    11 10 Отговор
    те са били нападнати от полицейския началник, а привтелят му застава пред колата като мирчев, защото пречела на 6-год. им деца да си карат колелетата на улицата, ударил шофьора който загуби съзнание и 15 годишният защитил приятеля си като нанесъл само един удар, но на лошо място, откъде да знаят те, че тренирал бойно самбо и там дошла полиция, и там не искали да се разчува, не дали проба за алкохол и наркотици, не регистрирали случая, изобщо властимащите действат по един и същи начин, момчето не го задържали защото е непълнолетен, но после отишли и го арестували без заповед

    12:04 16.05.2026

  • 22 Безсилието на държавата

    14 3 Отговор
    се проявява в точно такива моменти, когато трябва да се защити от посегателства срещу нея.
    Побоят на полицейския шеф само показва импотентността на държавата да се справи с престъпниците които стават все по-нагли в безнаказаността си.
    Вече не знам кое е по-лошо, това което беше преди 89-та или сега…

    12:05 16.05.2026

  • 23 Патиланско царство

    17 1 Отговор
    Ами ако някой непълнолетен не може да чете?
    Имаме един солиден контингент от неможещи да четат субекти, които на 16 г. има вече по 2-3 деца и дебело досие за извършени от тях закононарушения.

    12:08 16.05.2026

  • 24 Ами

    9 11 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    момчетата в Русе са студенти, които работят, за да не са в тежест на родителите си, самозабравил се шеф решил да раздава правосъдие посред нощ, лъгаха та се късаха, връщал от фитнес (в 12 часа в полунощ), после се връщал от гости, не са се легитимирали, едва когато го ударили полицейският се развикал че е шеф на полицията и боят се прекратил

    Коментиран от #28

    12:10 16.05.2026

  • 25 Тези които грачат

    11 2 Отговор
    в защита на малолетните престъпници следва да се замислят в какво общество искат да живеят, защото насърчавайки малолетните престъпници те може да се изправят срещу това, което насърчават и тогава ще са си виновни само те.
    След този случай в обществото ни трябва да има дебат как да се създаде по-справедлив ред и по-строги наказания за всички позволяващи си лукса да престъпят законите.
    Иначе ще си тъпчем така в същото блато, докато изчезнем.
    Напълно и завинаги.

    12:12 16.05.2026

  • 26 Връща се

    11 2 Отговор
    Тези малки биячи някой ден ще крещят помощ,полиция, но няма да има кой да ги защити.

    Коментиран от #29

    12:13 16.05.2026

  • 27 Има общоприети истини

    7 3 Отговор
    които са валидни за цял свят и всички времена. Не може някакви келлеши да раздават юмручно правосъдие и точка.

    12:18 16.05.2026

  • 28 Мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    С въпросният случай не съм запознат!
    Говоря по принцип, че към днешна дата огромна част от децата са изпуснати (буквално)!!!

    Помните ли случая на младежите дето бият случайни хора в моловете?!
    Помните ли видеа от мрежата, където жена прави забележка на некви хлапетии, дето чупят пътен знак, а те й се ежат насреща?!
    Обясняваха й, че били "генгста"?!

    ВИДЯХТЕ ЛИ ДО КЪДЕ НИ ДОКАРА Т.НАР. "ДЕМОКРАЦИЯ" (СПУСНАТА ОТ МАРИОНЕТКИТЕ И НПО-ТАНА НА АНТИЧОВЕЦИ КАТО ШОРОШ)?!

    МОМЕНТАЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА НПО-ТАТА ОТ БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ ВЪЗПИТАНИЕТО ОТ ЕДНО ВРЕМЕ (ДАЖЕ И С ПРЪЧКА АКО Е НЕОБХОДИМО)!
    ИЛИ ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ВЪЗПИТАНИ ДА УВАЖАВАТ ДРУГИТЕ И ДА СА ХОРА НА ПЪРВО МЯСТО, ИЛИ ЩЕ ЧУКАТ КАМЪНИ ПО МИНИТЕ ДОКАТО ИМ ДОЙДЕ АКЪЛА!

    Коментиран от #33

    12:18 16.05.2026

  • 29 Аз това се опитвам да кажа

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Връща се":

    вече за кой ли път тук. Всички дрънкала плямпат тука против полицията, а като видят дебелия, пак полицията викат.
    Е, защо? Нали полицията е лоша, а те са по-силни от нея? Защо не се оправят сами тогава, а викат пак лошата полиция?
    Полицията, добра или лоша е такава, каквато обществото иска да я направи и само от обществото зависи да има справедливост.

    12:23 16.05.2026

  • 30 Търсил си го е

    3 1 Отговор
    Намерил си го е!

    12:33 16.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Марийке

    5 6 Отговор
    За да арестуват непълнолетен е необходимо присъствие на негов пълнолетен представител, психолог и представител на социалната служба иначе системата е в нарушение на протокола.

    12:35 16.05.2026

  • 33 Точно така

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    В България един приятел ми каза, че било като след загуба във война, но без война.
    Тогава аз му казах, че ние наистина загубихме война. Студената война.
    Двете идеологии за света се противопоставяха дълго време, докато едната не загуби.
    Но, момент. В новият световен ред няма демокрация, демокрацията е лъскава фасада за меркантилни и егоистични амбиции. Разпиляха ни само за да ни владеят.
    Не се залъгвайте с високопарните приказки на парфюмираните западняци, става дума за влияние и власт, а не за демокрация, мили деца.
    В тази връзка, нищо ново от Рим насам, винаги се свежда до едно и също:”Разделяй и владей”.
    Идеята беше да ни подчинят и да не сме силни.
    Аз лично мисля, че успяха.
    Резултатите ги гледаме вече 37 г.

    12:37 16.05.2026

  • 34 Моряка

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Изглежда,че светлия пример на циганите е заразителен.Те така смело се бият с прътове,брадви и мотики,само когато са в тайфа.

    12:37 16.05.2026

  • 35 Само да питам

    11 1 Отговор
    А лилавите които не могат да четат? На тях трябва аудио касета да им се дава.

    12:37 16.05.2026

  • 36 Нашенските закони

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Крах":

    Каквото и да направи, у нас не могат да му дадат повече от 8 г. затвор, ако е непълнолетен. Ако си спомняш, две 14-годишни пик ли бяха удушили своя съученичка от завист и ги осъдиха на по 8 години, които си излежаха и в затвора завършиха средно образование.
    От писмени източници знам, че по времето на соца, когато е имало смъртно наказание, такава присъда по закон не можела да бъде дадена на човек, ненавършил 20 г. Георги Дилков-Лорда беше публикувал книга под заглавие "Ченге убиец", в която е описал може би около 30 криминални случая, с които се е занимавал като млад следовател. Един от тези случаите е 13-годишен седмокласник, който през учебната 1966/1967 г. убил три други деца само за да видел какво значи да убиеш човек. Всичките му учители свидетелствали, че това бил най-интелигентният ученик в класа. Тъй като още не бил навършил 14 г., не получил абсолютно никаква присъда. 10 години по-късно убил девойка по особено жесток начин, но го заловили, доказали вината му и тогава вече получил смъртна присъда.
    Ти си прав, че правосъдието в САЩ е по-адекватно от нашето.

    12:45 16.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тези момчета

    4 5 Отговор
    учат, работят спортуват. Двамата полицаи са били пияни, а може би дрогирани, как иначе се обяснява, че децата са ги опердашили за "минута е много". При Ризова беше любовницата на бития шеф. Тя каза, че всичко е свършило много бързо. И така - родната полиция ни пази. Браво, момчета!!!

    Коментиран от #40

    13:06 16.05.2026

  • 39 Човече,

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    не режи сам клонът на който седиш, защото утре ти може да си на мястото на полицейския шеф.
    Знам, че в коментарите сте много остроумни и големи куражлии, но животът не е коментарите на този стенвестник тук.
    Следиш ли ми мисълта…

    13:08 16.05.2026

  • 40 Същото важи и за теб,

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тези момчета":

    тук може да си много остроумен и голям куражлия, но утре срещу трима келлеши друга ще запееш.

    13:10 16.05.2026

  • 41 Единствено полицията

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какви":

    е упълномощен орган да се занимава с престъпници на закона, а не юмручното правосъдие на шепа разпасани coпoлaнковци.
    Добра или лоша, полицията е тази която има право да следи за обществения ред и да търси сметка за нарушението му.
    Всякакви други интерпретации са приказки под шипковия храст.

    13:20 16.05.2026

  • 42 Освен това,

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какви":

    всякакви действия които не са в съответствие със закона, са против закона.
    Не знам как по-ясно да се изразя…

    13:23 16.05.2026

  • 43 Не са престъпници,

    3 4 Отговор
    не са келеши. Двамата пияндурници си заслужават пердаха. Двама полицаи, уж тренирани за "неутраризиране" на хулигани, да отнесат бой от деца и то за нула време. Даже Борисов призова да разкарат от служба пишман полицейския шеф. Фъфлиха глупости и така не се разбра какво му е било на бъбреците. Тия двамата са позор за полицията.

    Коментиран от #45

    13:28 16.05.2026

  • 44 Това симптоматичен случай

    5 0 Отговор
    за обществото в което живеем.
    Назрял е моментът за реформи в цялото общество за по-справедлив обществен ред и промени в полицията и нейните действия.
    Никой не харесва това което се случва по улиците и в полицейските арести.
    Дебатът трябва да е около това как и полицаи и граждани могат да се чувстват защитени от закона.
    Няма смисъл във взаимни обвинения и прехвърляне на топката в чуждо поле, това не носи полза на никого.
    Новите правила трябва да изчистят полицията от нечистоплътни практики и да поставят на равноправни основи сигурността и на полицията и на гражданите.
    Време е за край на този панаир който гледаме вече 30+ години.

    13:35 16.05.2026

  • 45 Напротив,

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Не са престъпници,":

    това са точно престъпници и келллеши. Няма как другояче да бъдат квалифицирани екземпляри, които се позовават на юмручното “правосъдие”, когато им се поиска сметка за нарушение на обществения ред от упълномощен орган на властта.
    По-горе писах, че в света има общовалидни принципи и истини , които важат навсякъде и през всички времена.
    Един от тях е, че всеки който не изпълнява законите е негов нарушител.
    Няма какво да спорим.

    13:48 16.05.2026

  • 46 Защо

    3 5 Отговор
    защитавате двамата пияни некадърници. Точно те не са "лицето" на полицията. Изядоха си боя заслужено. Браво момчета@

    Коментиран от #48

    13:51 16.05.2026

  • 47 Няма

    4 4 Отговор
    закон, който да разрешава на пияни уж пазители на реда да бият хората. Получиха, каквото са търсели. Такава полиция ли искате???

    13:56 16.05.2026

  • 48 Тези ваши мантри

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Защо":

    ще се стопят като лански сняг веднага след края на делото за пребитият полицейски началник, когато тримцата ги насадят на топло задълго, където им е мястото.

    13:59 16.05.2026

  • 49 Перо

    5 1 Отговор
    Забраниха повтарянето на класовете, забраниха ТВУ, ограничиха правата на учителите, освободиха пуберите от всякаква отговорност и соросизма ни се качи на главата! Три поколения безмозъчни унтерменши!

    13:59 16.05.2026

  • 50 Дали

    3 3 Отговор
    "пребития" полицейски началник ще може да докаже, че е "пребит". Да не отиде делото в Страсбург и да се окаже, че са нарушени права? Некадърник и пияндур в шеф на полицията!

    Коментиран от #52

    14:06 16.05.2026

  • 51 Тримата биячи

    4 3 Отговор
    ще бъдат белязани за цял живот като престъпници и побойници на орган на властта и нищо няма да изтрие петното от действията им.
    Навсякъде ще бъдат сочени с пръст и заклеймявани като престъпници, каквито всъщност са.
    И с право.
    Това не е като оцапана ръка, която да измиеш и да забравиш, това остава за цял живот.
    Нека всеки който дръзне да вдигне ръка против ръката която го пази помисли пет пъти преди да вдигне и той ръка.

    14:08 16.05.2026

  • 52 Нима искаш да кажеш

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Дали":

    че подкрепяш трима биячи на полицейски началник?
    Нима твърдиш, че законът на улицата е по-справедлив от законът на обществото, който ти като гражданин също изпълняваш?
    На чия страна си?
    На правовото общество или на разбойническия стан?
    Огледай се и помисли пак, човече.

    14:16 16.05.2026

  • 53 Неподписан

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милиционерите са":

    Полицаи са тези,не милиционери...

    14:30 16.05.2026

  • 54 Котато

    1 2 Отговор
    биха децата под колоните, протестирахме, когато момчетата от Русе бяха в ареста, протестирахме. И сега ако кривосъдието посегне на момчетата пак ще протестираме. Ще защитим децата

    14:56 16.05.2026

  • 55 С такива коментари

    0 2 Отговор
    против полицията няма нищо чудно за халът в територията.
    Андрешко обича да лъже държавата, но повече от това обича да лъже себе си.

    17:11 16.05.2026

  • 56 Коментарите

    2 0 Отговор
    в защита на момчетата не са против полицията. Те са против такива, които са срам за полицията. Редовите полицаи се разграничават от самозабравили се некадърници, които са им натресени за шефове

    17:56 16.05.2026

