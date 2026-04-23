Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Наследникът на Kia Stinger е готов… почти

23 Април, 2026 19:55 1 026 6

Концептуален модел показва посоката в която корейската марка върви

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia ясно дава да се разбере, че макар Stinger вече да не е част от гамата, неговото ДНК се преработва енергично за ерата на електромобилите. След първоначалното си представяне в Сеул в края на миналата година, концептуалният модел Kia Vision Meta Turismo заема централно място на Миланската седмица на дизайна, като служи за манифест за бъдещето на марката. Позициониран като гранд турер от дигиталната ера, концептът е пряк отговор на обратната връзка, че на EV6 GT липсваше интуитивната драматичност и механичната душа на оригиналния Stinger с twin-turbo V6.

Vision Meta Turismo използва дизайнерския език на Kia „Opposites United“, за да създаде екстремна силуетна линия с изнесена напред кабина, която прилича повече на реактивен самолет, отколкото на традиционен седан. Екстериорът се отличава с меки геометрични повърхности и стъклен покрив, който разкрива вътрешната пространствена рамка на автомобила. Вътрешността на кабината е разделена на две отделни зони: фокусиран, ориентиран към високите постижения кокпит за водача и среда, наподобяваща салон, за пътника, допълнена със седалка, която може да се завърта на 180 градуса, когато автомобилът е в покой, за да създаде място за социални контакти.

Централният елемент е виртуален превключвател на предавките в стил джойстик, който възпроизвежда физическото усещане и щракването при механичното превключване на предавките, синхронизирано с емоционални виртуални звуци на двигателя и вибрации. Воланът, вдъхновен от геймърските контролери, действа като интерфейс за три цифрови режима: Speedster, Dreamer и Gamer. В режим Gamer предното стъкло на автомобила се превръща в симулатор с добавена реалност, позволяващ на потребителите да се състезават в симулатор, използвайки реалните контроли на автомобила, докато той е паркиран.

Макар Карим Хабиб, главен дизайнер на Kia, да предупреди, че Vision Meta Turismo все още не е серийно произвеждан автомобил, той потвърди, че компанията се опитва да го реализира. Широко се смята, че проектът е предварителен поглед към дългоочакваната Kia GT1 (потенциално наречена EV8), чието производство се очаква да започне в края на 2026 година. Този флагман се очаква да бъде първият автомобил на платформата eM от следващо поколение, с огромна батерия от 113,2 kWh и конфигурация с два мотора, произвеждащи 612 к.с., което гарантира, че духът на Stinger ще продължи да живее с още по-голяма мощност.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паа...

    8 4 Отговор
    Много грозно! И отвътре, и отвънка! Ма некои джендъре може да го харесат!

    Коментиран от #6

    20:03 23.04.2026

  • 2 Експерт

    1 1 Отговор
    Хората не харесали EV6 защото им липсвало механичното сърце на Стингър затова сега Киа ще прави Стингър електричка. Много умно няма що.

    Коментиран от #4

    21:55 23.04.2026

  • 3 Айше

    1 0 Отговор
    Изглежда като истинска кола от бъдещето и е супер секси.

    Коментиран от #5

    22:23 23.04.2026

  • 4 Не се връзвай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Експерт":

    Не се връзвайте, този автор вместо да напше стиатия "Представиха автомобил Х в София" - винаги пише "Колата Х КАЦНА в София - що за изразяване за нелетящи МПС-та ... речника е все едно 6-ти клас израстнал на улицата.

    22:39 23.04.2026

  • 5 Мюмюн от съседното село

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айше":

    Мойту каруца и то жълт сус светлотразитери ама по хубъв ут негу

    22:40 23.04.2026

  • 6 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Паа...":

    Така е. Пък много джендъри си харесват старите коли! Ти от кои джендъри си?

    22:41 23.04.2026