Наследникът на Kia Stinger е готов… почти

Kia ясно дава да се разбере, че макар Stinger вече да не е част от гамата, неговото ДНК се преработва енергично за ерата на електромобилите. След първоначалното си представяне в Сеул в края на миналата година, концептуалният модел Kia Vision Meta Turismo заема централно място на Миланската седмица на дизайна, като служи за манифест за бъдещето на марката. Позициониран като гранд турер от дигиталната ера, концептът е пряк отговор на обратната връзка, че на EV6 GT липсваше интуитивната драматичност и механичната душа на оригиналния Stinger с twin-turbo V6.

Vision Meta Turismo използва дизайнерския език на Kia „Opposites United“, за да създаде екстремна силуетна линия с изнесена напред кабина, която прилича повече на реактивен самолет, отколкото на традиционен седан. Екстериорът се отличава с меки геометрични повърхности и стъклен покрив, който разкрива вътрешната пространствена рамка на автомобила. Вътрешността на кабината е разделена на две отделни зони: фокусиран, ориентиран към високите постижения кокпит за водача и среда, наподобяваща салон, за пътника, допълнена със седалка, която може да се завърта на 180 градуса, когато автомобилът е в покой, за да създаде място за социални контакти.

Централният елемент е виртуален превключвател на предавките в стил джойстик, който възпроизвежда физическото усещане и щракването при механичното превключване на предавките, синхронизирано с емоционални виртуални звуци на двигателя и вибрации. Воланът, вдъхновен от геймърските контролери, действа като интерфейс за три цифрови режима: Speedster, Dreamer и Gamer. В режим Gamer предното стъкло на автомобила се превръща в симулатор с добавена реалност, позволяващ на потребителите да се състезават в симулатор, използвайки реалните контроли на автомобила, докато той е паркиран.

Макар Карим Хабиб, главен дизайнер на Kia, да предупреди, че Vision Meta Turismo все още не е серийно произвеждан автомобил, той потвърди, че компанията се опитва да го реализира. Широко се смята, че проектът е предварителен поглед към дългоочакваната Kia GT1 (потенциално наречена EV8), чието производство се очаква да започне в края на 2026 година. Този флагман се очаква да бъде първият автомобил на платформата eM от следващо поколение, с огромна батерия от 113,2 kWh и конфигурация с два мотора, произвеждащи 612 к.с., което гарантира, че духът на Stinger ще продължи да живее с още по-голяма мощност.