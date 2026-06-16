Audi представи изцяло новото A6 Allroad с драстична промяна в замисъла на модела

Audi официално представи петото поколение на A6 Allroad, като луксозното комби с висока проходимост явно е прекарал периода за разработки в интензивни тренировки. В продължение на повече от четвърт век концепцията на Allroad оставаше умишлено дискретна, разчитайки на необработени пластмасови калници и минимално повдигане на окачването, за да се отличи от стандартния Avant на марката. Новият модел се освобождава напълно от този консервативен шаблон, приемайки агресивна, мускулеста широка каросерия, която го прави да изглежда подобен повече на RS6, отколкото на стандартен модел

Тази драматична промяна в стила е дело на новия главен творчески директор на Audi, Масимо Фрашела, който според слуховете се е намесил в дизайна в последните му етапи, за да влее сериозна доза визуален адреналин. Каросерията е набъбнала с цели 111 милиметра в ширина в сравнение с A6 Avant, което придава на комбито невероятно стабилно и широко присъствие на асфалта. Отпред преработената решетка с единична рамка разчита на остри, шестоъгълни вътрешни мрежести структури, които се отразяват в долните въздухозаборници, обрамчени от силно стилизирани защитни плочи под каросерията. Огромните колесни арки са запълнени с 19-цоловиалуминиеви джанти като стандартно оборудване, макар че са налични и 21-цолови опционални джанти явно черпят вдъхновение от наскоро представения от Инголщад хибриден хипер-автомобил с 1001 конски сили, Nuvolari.

Под разширената ламарина се крие специално изработено, усъвършенствано адаптивно въздушно окачване, специално калибрирано да осигурява истинска способност за движение по всякакъв терен. В стандартното си състояние Allroad се намира с 34 милиметра по-високо от стандартно комби A6, но системата разполага с обширен обхват на регулиране от общо 55 милиметра. Превключването на автомобила в режимите „Offroad“ или новокалибрирания „Offroad+“ извлича допълнителни 15 милиметра клиренс от въздушните камери, докато специална настройка за повдигане увеличава височината на каросерията с още 20 милиметра, за да преодолее дълбоки коловози, дебел сняг или неравни горски пътеки. Програмирането „Offroad+“ напълно преструктурира електронната нервна система на автомобила. То прекалибрира електронните блокировки на диференциала, за да се задействат много по-рано, позволява изчислено количество допълнително приплъзване на колелата чрез контрола на сцеплението за по-добър импулс на нестабилна повърхност и принуждава седемстепенната трансмисия с двоен съединител да задържа предавките значително по-дълго, за да поддържа подаването на мощност предсказуемо и линейно.

За да допълни този хардуер, готов за офроуд, Audi е въвела специален офроуд телеметричен екран в интериора с три дисплея, позволяващ на водачите да следят в реално време ъглите на наклон и заход, точните показатели за ъгъла на завиване и географските координати. Стандартна за хибрида и опционална за дизела, системата завърта задните колела до пет градуса в обратна посока спрямо предните при ниски скорости, за да намали радиуса на завиване с цял метър, докато се управлява в синхрон при скорости по магистралата, за да се максимизира стабилността при високи скорости.

Голямата инженерна новина за това поколение е въвеждането на хибриден задвижващ агрегат в семейството Allroad. Обозначена като e-hybrid, конфигурацията съчетава 2,5-литров четирицилиндров TFSI двигател с мощен 105 kW електромотор, интегриран в задвижващия механизъм, като постига комбинирана системна мощност от 367 конски сили и 500 Нм въртящ момент. Този електрифициран модел с дълъг покрив ускорява до 100 км/ч за 5,5 секунди, преди да достигне електронно ограничената максимална скорост от 250 км/ч. Батериен пакет с нетна използваема мощност от 20,7 kWh осигурява практичен пробег изцяло на електроенергия до 95 километра по цикъла WLTP, като клетките му могат да се презаредят само за два часа и половина чрез стандартно трифазно AC зареждане с мощност 11 kW. Настройката на регенеративното спиране може да се регулира ръчно чрез лостчета на волана, което позволява на водачите да избират предпочитаното ниво на рекуперация на енергия в движение.

Audi запазва легендарната си формула за дълги разстояния при пускането на модела със значително обновен 3,0-литров V6 TDI. С мощност от 299 конски сили и въртящ момент от 580 Нм, шестцилиндровият турбодизел се възползва от най-новата технология MHEV plus на Audi. Тази система въвежда както традиционен стартер-генератор, така и иновативен нов генератор на задвижващия механизъм, способен да осигури мигновено ускорение от 24 конски сили, като същевременно улавя до 25 kW енергия по време на забавяне.

Вътре в салона е запазен премиум интерфейсът с три екрана – състоящ се от 11,9-инчов виртуален кокпит, огромен 14,5-инчов централен сензорен MMI дисплей и специален 10,9-инчов екран за пътника, но той е обгърнат от значително по-добре изолирана акустична система. Комфортът при дълги пътувания е подобрен благодарение на вентилирани седалки с многоконтурна форма и вградени масажни функции, четиризонален климатик и пакет за активно пречистване на въздуха. Audi ще отвори официално поръчките на 18 юни, като първите доставки към дилърите са планирани за тази есен. Цената в Германия започва от 77 250 евро за V6 TDI, докато усъвършенстваната версия с plug-in хибридна система е с леко по-висока цена от 80 250 евро.