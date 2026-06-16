Най-луксозното Renault се присъединява към армията

Стилен френски купеобразен SUV най-вероятно е последната кола, която бихте очаквали да видите да се движи по военна зона, изглежда от Renault Group не мислят така. Заемайки централно място на изложението за отбрана „Eurosatory 2026“ в Париж, марката представи прототипа „4 Troop“. Разработен в тясно сътрудничество с френския гигант в областта на отбраната Thales, този кросоувър се отказва от своята градска чувствителност, за да служи като евтин, високотехнологичен тактически команден пункт.

Въпреки че носи име, което дискретно напомня за историческите корени на Renault, 4 Troop напълно заобикаля по-малкия, изцяло електрически градски автомобил R4 E-Tech. Вместо това инженерните екипи използват флагманския SUV купе Rafale като структурна основа, поставяйки прототипа директно под знамето на Civilian Multi-Role Vehicle (VCMR). Той представлява изключително прагматичен и суверенен отговор на нарастващ проблем, пред който са изправени съвременните сухопътни сили: астрономическите разходи за придобиване и поддръжка на специално произведени военни камиони, които постоянно изчерпват ограничените бюджети за национална отбрана.

От разстояние автомобилът запазва отличителната, извита назад линия на покрива на стандартния Rafale. При по-внимателно разглеждане обаче се разкрива набор от сериозни подобрения, подготвящи го за бой, започващи с тактическо матово бежово фолио, защитни капаци, прикриващи елегантните LED фарове, комплект агресивни гуми за всякакъв терен и специален багажник за тежък товар, натоварен със специализирано комуникационно оборудване.

Тази трансформация превръща луксозния семеен кросоувър в център за дронове. От мобилната си кабина операторите могат да разгръщат, наблюдават и активно координират множество безпилотни летателни апарати (UAV) и безпилотни наземни превозни средства (UGV) в движение. Пакетът за цифрова война се поддържа от набор от усъвършенствани сензори, сигурни тактически линии за свързване, огромни резерви за обработка на данни на борда и системи за подпомагане на вземането на решения, подпомагани от изкуствен интелект, предназначени да съкратят цикъла „от сензора до стрелеца“ за командирите на фронтовата линия.

За да гарантира, че мобилният команден център може да се придвижва по труден терен, без да разкрива позицията си, Renault избира усъвършенствана 4×4 хибридна задвижваща система с възможност за зареждане от електрическата мрежа. Конфигурацията съчетава безшумна, дискретна електрическа работа със способност за дълъг пробег на традиционния двигател с вътрешно горене. Донорската платформа е най-висококласният Rafale E-Tech 4×4, който споделя своята CMF-CD архитектура с кросоувърите Austral и Espace на марката.

Това високопроизводително PHEV задвижване осигурява 300 конски сили, черпейки енергия от 22 kWh литиево-йонна батерия, способна да осигури до 100 километра пробег само на електричество. От решаващо значение за силите, разположени на фронта, е, че автомобилът запазва стандартната си Vehicle-to-Load (V2L) функционалност. Това позволява на 4 Troop да функционира като мобилен заряден уред на терен, подавайки електроенергия директно към критично тактическо оборудване, радиостанции и докове за зареждане на дронове, когато се работи извън електропреносната мрежа.

Докато автомобилът привлича вниманието на Eurosatory 2026 като инженерно-технически прототип, както Renault, така и Thales подчертават, че концепцията е изрично проектирана с оглед на бързо и рентабилно серийно производство. Тъй като основната цифрова архитектура на Thales вече отговаря на строгите оперативни и киберсигурностни стандарти, изисквани от силите на НАТО, преобразуването на сглобяващите линии от леки автомобили за масовия пазар в военни средства за бързо разгръщане е изключително лесно. Освен това, като изграждат флота върху широко достъпна гражданска платформа, въоръжените сили могат да заобиколят специализираните логистични вериги, свързвайки се директно с огромните глобални мрежи за следпродажбено обслужване и сервиз на Renault, за да намалят драстично разходите си от дългосрочната поддръжка.