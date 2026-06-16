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Най-луксозното Renault се присъединява към армията

Най-луксозното Renault се присъединява към армията

16 Юни, 2026 11:16 962 7

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Rafale получи специална версия

Най-луксозното Renault се присъединява към армията - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Стилен френски купеобразен SUV най-вероятно е последната кола, която бихте очаквали да видите да се движи по военна зона, изглежда от Renault Group не мислят така. Заемайки централно място на изложението за отбрана „Eurosatory 2026“ в Париж, марката представи прототипа „4 Troop“. Разработен в тясно сътрудничество с френския гигант в областта на отбраната Thales, този кросоувър се отказва от своята градска чувствителност, за да служи като евтин, високотехнологичен тактически команден пункт.

Въпреки че носи име, което дискретно напомня за историческите корени на Renault, 4 Troop напълно заобикаля по-малкия, изцяло електрически градски автомобил R4 E-Tech. Вместо това инженерните екипи използват флагманския SUV купе Rafale като структурна основа, поставяйки прототипа директно под знамето на Civilian Multi-Role Vehicle (VCMR). Той представлява изключително прагматичен и суверенен отговор на нарастващ проблем, пред който са изправени съвременните сухопътни сили: астрономическите разходи за придобиване и поддръжка на специално произведени военни камиони, които постоянно изчерпват ограничените бюджети за национална отбрана.

От разстояние автомобилът запазва отличителната, извита назад линия на покрива на стандартния Rafale. При по-внимателно разглеждане обаче се разкрива набор от сериозни подобрения, подготвящи го за бой, започващи с тактическо матово бежово фолио, защитни капаци, прикриващи елегантните LED фарове, комплект агресивни гуми за всякакъв терен и специален багажник за тежък товар, натоварен със специализирано комуникационно оборудване.

Най-луксозното Renault се присъединява към армията

Тази трансформация превръща луксозния семеен кросоувър в център за дронове. От мобилната си кабина операторите могат да разгръщат, наблюдават и активно координират множество безпилотни летателни апарати (UAV) и безпилотни наземни превозни средства (UGV) в движение. Пакетът за цифрова война се поддържа от набор от усъвършенствани сензори, сигурни тактически линии за свързване, огромни резерви за обработка на данни на борда и системи за подпомагане на вземането на решения, подпомагани от изкуствен интелект, предназначени да съкратят цикъла „от сензора до стрелеца“ за командирите на фронтовата линия.

За да гарантира, че мобилният команден център може да се придвижва по труден терен, без да разкрива позицията си, Renault избира усъвършенствана 4×4 хибридна задвижваща система с възможност за зареждане от електрическата мрежа. Конфигурацията съчетава безшумна, дискретна електрическа работа със способност за дълъг пробег на традиционния двигател с вътрешно горене. Донорската платформа е най-висококласният Rafale E-Tech 4×4, който споделя своята CMF-CD архитектура с кросоувърите Austral и Espace на марката.

Това високопроизводително PHEV задвижване осигурява 300 конски сили, черпейки енергия от 22 kWh литиево-йонна батерия, способна да осигури до 100 километра пробег само на електричество. От решаващо значение за силите, разположени на фронта, е, че автомобилът запазва стандартната си Vehicle-to-Load (V2L) функционалност. Това позволява на 4 Troop да функционира като мобилен заряден уред на терен, подавайки електроенергия директно към критично тактическо оборудване, радиостанции и докове за зареждане на дронове, когато се работи извън електропреносната мрежа.

Докато автомобилът привлича вниманието на Eurosatory 2026 като инженерно-технически прототип, както Renault, така и Thales подчертават, че концепцията е изрично проектирана с оглед на бързо и рентабилно серийно производство. Тъй като основната цифрова архитектура на Thales вече отговаря на строгите оперативни и киберсигурностни стандарти, изисквани от силите на НАТО, преобразуването на сглобяващите линии от леки автомобили за масовия пазар в военни средства за бързо разгръщане е изключително лесно. Освен това, като изграждат флота върху широко достъпна гражданска платформа, въоръжените сили могат да заобиколят специализираните логистични вериги, свързвайки се директно с огромните глобални мрежи за следпродажбено обслужване и сервиз на Renault, за да намалят драстично разходите си от дългосрочната поддръжка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    5 2 Отговор
    И сега си пуснете канала the electronic intifada и само гледайте кво прави Хизбула с дронове по ционистките БТР, танкове и мобилни комуникационни установки. Тоя пластмасов боклук без никаква защита, без никаква проходимост, може да свърши работа само срещу София прайд. По-добре да сложат всичката техника в ремаркето на едно АТВ.

    11:22 16.06.2026

  • 2 Направо паднах

    4 2 Отговор
    По-голяма глупост не бях чувал до сега.Рено -военна машина.OMG

    11:25 16.06.2026

  • 3 щото не са виждали петроханските дрони

    4 1 Отговор
    джипове и кемпери . все маркови, модел 2025г връх технологии , комуникации , ами не са с някакво рено . навремето бенджи закс и звездния принц беше с бусо-кемпер с джаджи и сателити, екстри и оръжия , дроно-робот дето говори . телевизор, компютър . та сигурно от там са видели . вчера някакъв искаше мотори за армията . хваща пехотинеца мотора и юруш . мотор ама с електрически двигател .

    11:37 16.06.2026

  • 4 оня с коня

    3 2 Отговор
    сега да подарят малко бройки на зеления брадясалБОКЛУК от осраййнаа

    12:00 16.06.2026

  • 5 Правилно

    1 0 Отговор
    Акциите на френската автомобилна група Renault Group поскъпнаха с 3,7 на сто, след като компанията обяви партньорство с френската компания Thales за разработване на военно превозно средство.

    12:00 16.06.2026

  • 6 Фор тулуупс

    0 0 Отговор
    За четири трупа си трябват катафалки, а не кросовъри и баничарки.

    12:13 16.06.2026

  • 7 Много ми хареса цвета

    0 0 Отговор
    Почти е като пепел от рози, достоен за всеки военен проект.

    12:21 16.06.2026