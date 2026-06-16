BMW вгражда огромна 144кВтч батерия в новото X5

BMW предлага най-богатия избор от задвижващи системи с новото поколение на X5, доказвайки, че автомобилният производител от Мюнхен отказва да заложи всичко на един-единствен енергиен източник. В момента SUV-то от пето поколение навлиза в последната фаза на калибриране в завода на марката в Спартанбърг, Южна Каролина. За разлика от по-малкия, специализиран Neue Klasse iX3, мощният X5 от поколението G65 залага двойно на значително преработената CLAR архитектура. Тази гъвкавост в конфигурацията позволява на BMW да произвежда бензинови, дизелови, плъг-ин хибридни, изцяло електрически и в крайна сметка водородни варианти на една и съща сглобяваща линия, което предпазва марката от колебанията в глобалните регулации за електромобилите.

Безспорен фаворит в гамата е изцяло електрическият iX5 60 xDrive, който пристига с най-голямата система за съхранение на енергия, която някога е била вградена в серийно произвеждано BMW. Използвайки усъвършенствана технология „cell-to-pack“ и цилиндрични клетки от ново поколение, този електромобил с два мотора може да се похвали с батерия с огромна мощност, осигуряваща 144 киловатчаса използваема капацитет за купувачите в Северна Америка и 141 kWh за европейския пазар. Оборудван с авангардна 800-волтова електрическа архитектура, този тежкотоварен круизер поддържа невероятно бързо зареждане с мощност до 400 kW, което позволява на шофьорите бързо да заредят батерия, чийто капацитет засенчва този на най-близките му луксозни конкуренти. Макар официалните сертификати за пробег да остават в тайна, очакванията сочат към теоретичен пробег по WLTP, който може да надхвърли 640 километра.

За купувачите, които все още не са готови да се откажат от изкопаемите горива, моделите с вътрешно горене и хибридните получават сериозни хардуерни подобрения. Традиционният избор в началния клас, 3,0-литровият редови шестцилиндров X5 40 xDrive, получава солидно увеличение от 20 конски сили, за да предложи 395 конски сили. Междувременно, плъг-ин хибридът X5 50e xDrive запазва солидната си мощност от 483 конски сили, но обещава значително по-плавно преминаване от бензин към електричество, ускорявайки до 100 км/ч за 5,0 секунди. На върха на йерархията по отношение на производителността при пускането на пазара е изцяло електрическият iX5 60 xDrive, който разгръща комбинирана мощност от 570 конски сили, за да изстреля масивния SUV от нула до 100 км/ч за едва 4,7 секунди.

Може би най-интригуващата изненада в механично отношение е потвърденото появяване на iX5 Hydrogen, чието пускане на пазара е планирано за моделната 2028 година. Инженерите на BMW успешно са интегрирали система с горивни клетки от трето поколение, използвайки иновативната конфигурация „Flat Storage“, която свързва седем резервоара от въглеродни влакна в паралелна метална рамка, интегрирана изчистено под пода, за да се запази всеки сантиметър от капацитета на кабината и багажното отделение. Независимо от източника на задвижване, цялата гама наследява „Heart of Joy“ – централизирана система за динамично управление на производителността, взета директно от програмата Neue Klasse.