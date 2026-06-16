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Обрат по делото срещу кмета на Лом: Съдът отмени отстраняването му от длъжност

Обрат по делото срещу кмета на Лом: Съдът отмени отстраняването му от длъжност

16 Юни, 2026 17:19 612 12

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  • съд-
  • отмяна-
  • отстраняване от длъжност

Дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Цветан Петров предлага по 50 евро на служители от общинското дружество „Чистота“, за да гласуват за определена политическа партия

Обрат по делото срещу кмета на Лом: Съдът отмени отстраняването му от длъжност - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обрат по делото срещу кмета на Лом. Съдът в Монтана отмени решението за отстраняването на Цветан Петров, научи NOVA.
Припомняме, че дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от общинското дружество „Чистота“, за да гласуват за определена политическа партия.
В края на май Районният съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а днес Окръжният съд в Монтана го отмени.
„Естествено, че съм доволен. Винаги съм бил на страната на закона и съм доволен от решението“, заяви пред NOVA кметът на Лом Цветан Петров.

Неговият адвокат Георги Георгиев коментира: „Съдът изцяло прие доводите, изложени в жалбата ни, че определението на Районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото".


Лом / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    14 1 Отговор
    Много съдии има които са буквално за репане

    17:23 16.06.2026

  • 2 Ето го

    15 0 Отговор
    Чист и в бяло !

    17:24 16.06.2026

  • 3 Млад българин

    10 2 Отговор
    Естесвено, че ще го пуснят. То цяла Монтана е под диктата на Герб.

    Коментиран от #6, #7

    17:39 16.06.2026

  • 4 маке

    6 1 Отговор
    Тоя плужек ли е кмет на град Ром? Браво...

    17:53 16.06.2026

  • 5 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ГАРВАН НА ГАРВАНА,ОКО НЕ ВАДИ! УУУУ... ИЗМЕКЯРИИИ

    17:53 16.06.2026

  • 6 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Млад българин":

    Истината винаги излиза наяве А политическите репресии от гюровите се оказа с цел заграбване на властта от регресите С измама регресите завладяха цялата власт Кандев вече е напуснал защо ли

    17:54 16.06.2026

  • 7 Развитие

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Млад българин":

    Червените олигарси не успяха да завладеят там ли малоумниците хахахаха

    17:56 16.06.2026

  • 8 Адв

    4 0 Отговор
    Като си платиш много пари българския сАд веднага пуска кметовете. Пример:Кмета на Минерални бани Искандер Мюмюн затънал до шия, но българския сАд го върна.

    18:01 16.06.2026

  • 9 Реалист

    0 1 Отговор
    България 2050 годиня ще е турски вилает:)

    18:05 16.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цвете

    2 0 Отговор
    ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ГО ЧУ И ВИДЯ В ПОСЛЕДСТВИЕ НА ЗАПИСА?! АБЕ, НИЕ В КАКВО СМЕ СЕ ПРЕВЪРНАЛИ, ТА ДА ТОЛЕРИРАМЕ МОШЕНИЦИТЕ.ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ТОВА БЕЗЗАКОНИЕ И БЕЗОБРАЗИЕ? 37 ГОДИНИ НИ " УПРАВЛЯВАТ НЯКАКВИ СИ ПОЛУИНТЕЛЕКТИ.?! ЩО ЗА НОРМАЛЕН ЖИВОТ ДА СЕ ЖИВЕЕ В БЪЛГАРИЯ? ЗА ПОСМЕШИЩЕ СМЕ, ЗАТОВА НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ИНВЕСТИРАТ ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА НИ. 🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓🚔🎭🤡😠

    18:19 16.06.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ГО ЧУ И ВИДЯ В ПОСЛЕДСТВИЕ НА ЗАПИСА?! АБЕ, НИЕ В КАКВО СМЕ СЕ ПРЕВЪРНАЛИ, ТА ДА ТОЛЕРИРАМЕ МОШЕНИЦИТЕ.ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ТОВА БЕЗЗАКОНИЕ И БЕЗОБРАЗИЕ? 37 ГОДИНИ НИ " УПРАВЛЯВАТ НЯКАКВИ СИ ПОЛУИНТЕЛЕКТИ.?! ЩО ЗА НОРМАЛЕН ЖИВОТ ДА СЕ ЖИВЕЕ В БЪЛГАРИЯ? ЗА ПОСМЕШИЩЕ СМЕ, ЗАТОВА НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ИНВЕСТИРАТ ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА НИ. 🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓🚔🎭🤡😠

    18:21 16.06.2026

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