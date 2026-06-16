Обрат по делото срещу кмета на Лом: Съдът отмени отстраняването му от длъжност

Обрат по делото срещу кмета на Лом. Съдът в Монтана отмени решението за отстраняването на Цветан Петров, научи NOVA.
Припомняме, че дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от общинското дружество „Чистота“, за да гласуват за определена политическа партия.
В края на май Районният съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а днес Окръжният съд в Монтана го отмени.
„Естествено, че съм доволен. Винаги съм бил на страната на закона и съм доволен от решението“, заяви пред NOVA кметът на Лом Цветан Петров.
Неговият адвокат Георги Георгиев коментира: „Съдът изцяло прие доводите, изложени в жалбата ни, че определението на Районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
17:23 16.06.2026
2 Ето го
17:24 16.06.2026
3 Млад българин
Коментиран от #6, #7
17:39 16.06.2026
4 маке
17:53 16.06.2026
5 Боруна Лом
17:53 16.06.2026
6 Анонимен
До коментар #3 от "Млад българин":Истината винаги излиза наяве А политическите репресии от гюровите се оказа с цел заграбване на властта от регресите С измама регресите завладяха цялата власт Кандев вече е напуснал защо ли
17:54 16.06.2026
7 Развитие
До коментар #3 от "Млад българин":Червените олигарси не успяха да завладеят там ли малоумниците хахахаха
17:56 16.06.2026
8 Адв
18:01 16.06.2026
9 Реалист
18:05 16.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Цвете
18:19 16.06.2026
12 Цвете
18:21 16.06.2026