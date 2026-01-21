Новини
Китайски „убиец“ на Porsche ще се произвежда в Италия и ще се продава само с покани в Европа

21 Януари, 2026 13:19 511 3

SC01 ще стъпи на Стария континент през тази година

Китайски „убиец“ на Porsche ще се произвежда в Италия и ще се продава само с покани в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайската офанзива в сегмента на достъпните спортни автомобили се засилва с официалното потвърждение, че SC01 ще стъпи на европейския пазар през 2026 година. Макар и роден като проект на китайския стартъп Tianjin Gongjiangpai Auto Technology (TGAT) с финансовата подкрепа на Xiaomi, европейският вариант на автомобила ще следва собствен, независим път на развитие, за да отговори на високите изисквания на Стария континент.

Най-голямата новина от лагера на SC01 е, че европейската версия ще се произвежда в Италия, което е стратегически ход за избягване на високите мита за внос от Китай и за гарантиране на премиум качество. Производството ще бъде строго лимитирано до едва 1 000 екземпляра, като част от тях са предварително резервирани за моторните спортове. Останалите бройки няма да се продават свободно – разпределението ще става чрез специален процес на „подбор и покана“, което придава на модела ексклузивност, присъща на марки като Ferrari или Lamborghini.

Благодарение на тръбната стоманена рамка (chrome-molybdenum), SC01 тежи 1400 килограма, което епо-малко от Porsche 911 и е рядкост за съвременен електромобил. Спринтът от 0 до 100 км/ч отнема под 2,9 секунди, благодарение на двата електромотора с комбинирана мощност от 320 kW (435 к.с.).

Автомобилът разполага с уникална функция за ръчно избиране на задвижването – шофьорът може да превключва между AWD, само задно (RWD) или само предно предаване. Батерията е 60-киловатчасова NMC и е монтирана централно зад седалките (mid-engine layout), осигурявайки баланс и пробег от около 520 км по цикъла CLTC (реално около 350-400 км в Европа).

Интериорът на SC01 е спартански и фокусиран изцяло върху шофирането – липсват огромни екрани, като на тяхно място са поставени само LCD табло и карбонови спортни седалки. Докато в Китай цената е около 28 000 евро, за Европа тя все още не е обявена, но се очаква да бъде значително по-висока заради италианското производство и лимитираната серия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 няма кво да се каже

    2 0 Отговор
    Китай вече е номер 1

    Коментиран от #2

    13:31 21.01.2026

  • 2 дассс

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма кво да се каже":

    на приказки да, нека се продаде колкото порше,има качеството на порше и усещането за истинска кола, тогава ще говорим. ДА не се окаже , както обикновенно че всичко е от тему

    13:34 21.01.2026

  • 3 Мехмет с Гипсокарбона..

    0 0 Отговор
    Прилича на Ланча Стратос, дано и поведението му да е такова?! А иначе едва ли ще достигне високите резултати на моето @лиено!

    13:44 21.01.2026