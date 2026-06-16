Външно привика временно управляващия посолството на РСМ у нас

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Н.Пр Агнеза Руси Поповска беше извикана днес в МВнР във връзка с палежа на двата български автомобила, използвани от посолството ни в Скопие.
Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. "България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно, очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими", настоя той.
Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще. "Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя", заключи той.
В понеделник 44-годишен мъж беше задържан. Той залял със запалителна течност служебен автомобил и го подпалил. Пламъците бързо обхванали превозното средство, а впоследствие огънят се прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:34 16.06.2026
2 Тия македонски
17:43 16.06.2026
3 Сатана Z
17:45 16.06.2026
4 Шиле
17:46 16.06.2026
5 АГАТ а Кристи
Днес да не би да е ПЪРВИ април ???
Такава смелост....
17:48 16.06.2026
6 шаа
малий, колко сме свирепи, цяла северна македония тръпне в ужас от бруталния отговор на нашето правителство.
по този повод, ето много един стар виц. влиза джо с гръм и трясък в бара и се провиква "кой ми боядиса коня в зелено, че да направя каквото преди време баща ми направи като му боядисаха неговия кон в зелено" пълно мълчание в бара, всички каубои и каугърли потапят глава. само един младок пита плахо "и какво направи баща ти?" джо с още по-свиреп поглед "ами нищо. почна да язди зелен кон."
Коментиран от #11
17:49 16.06.2026
7 коко
18:01 16.06.2026
8 не се надъхвайте
Те са или наши роднини, или албанци.
Проблемът е в елитът, грижливо отгледан от чужди сили да бъде антибългарски.
Без пропагандата и постоянните фитили, всичко ще се нормализира.
Коментиран от #13
18:08 16.06.2026
9 чамовата талпа
18:10 16.06.2026
10 Да се сезира ЕС
Коментиран от #12
18:13 16.06.2026
11 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "шаа":...... След като се провикнал "Кой ми боядисва коня в зелено"? - Пълно мълчание. Така три пъти. След третия път в дъното се надигнал Джо едрия и рекъл - "Аз"...
Джо дребния с треперещ и заекващ глас тихичко произнесъл - "Сър, боята вече изсъхна, готов е за лакиране"....
18:19 16.06.2026
12 оня с коня
До коментар #10 от "Да се сезира ЕС":Ами то БАШ ТОВА е Задачата спусната ОТ МОСКВА Директно до Македонски Мастити Бизнесмени ползващи Превилегирована търговия с Русия,или Инструкции пак до съответните Македонски Агенти но чрез Сърбия- Да не се допуска Македония да влезе в ЕС както Запада все пак удпя да я изтръгне от Руските зъби и да я вкара в НАТО!А че Извършителят - Лумпен ще бъде възнаграден Пре-Богато за "Акцията" от Поръчителите - спор няма и ако бъде осъден да плати щетите - без проблем някоя Про-руска организация ще покрие тотално масрафа.Няма случайни неща ДругарЕ играе се "На едро" и тук не става въпрос за никакви Индивидуални Изблици на някакъв си Македонски "Гражданин"!!!
18:24 16.06.2026
13 Шерлок Холмс
До коментар #8 от "не се надъхвайте":Ами да попитат подпалвача колко му платиха да запали колите, а и да каже кои са поръчителите. Ние ги знаем . Те са тук и действат с хибридните си тъпанарщини.
18:25 16.06.2026