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Външно привика временно управляващия посолството на РСМ у нас

Външно привика временно управляващия посолството на РСМ у нас

16 Юни, 2026 17:29 668 13

  • мвнр-
  • подпалени коли-
  • скопие-
  • рсм

Заместник-министърът на външните работи определи случая със запалените коли като "демонстративен акт на агресия"

Външно привика временно управляващия посолството на РСМ у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Н.Пр Агнеза Руси Поповска беше извикана днес в МВнР във връзка с палежа на двата български автомобила, използвани от посолството ни в Скопие.

Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. "България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно, очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими", настоя той.

Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще. "Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя", заключи той.

В понеделник 44-годишен мъж беше задържан. Той залял със запалителна течност служебен автомобил и го подпалил. Пламъците бързо обхванали превозното средство, а впоследствие огънят се прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Да се затвори границата и да им се вземат всички български паспорти.

    17:34 16.06.2026

  • 2 Тия македонски

    11 0 Отговор
    Цигани си търсят белята

    17:43 16.06.2026

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Македонците показаха ,че са чисти българе - пиромани.

    17:45 16.06.2026

  • 4 Шиле

    2 8 Отговор
    При управлението на Иван Костов, Сл. Милошевич мъдреше глупости. Вместо да тръгне по примера на Иван Костов към Европейска Демокрация, той не. После кво стана? Костов май го предупреждава?! Накрая Сл. Милошевич търкаше нара в Хага, докъто Костов си напичаше черния г.. на някакви острови.... Уви не, няма го вече в активна в политика големият Иван Костов, няма кой да сложи на место западните ни съседи....

    17:46 16.06.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Стига бе...
    Днес да не би да е ПЪРВИ април ???
    Такава смелост....

    17:48 16.06.2026

  • 6 шаа

    4 0 Отговор
    "българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя"

    малий, колко сме свирепи, цяла северна македония тръпне в ужас от бруталния отговор на нашето правителство.

    по този повод, ето много един стар виц. влиза джо с гръм и трясък в бара и се провиква "кой ми боядиса коня в зелено, че да направя каквото преди време баща ми направи като му боядисаха неговия кон в зелено" пълно мълчание в бара, всички каубои и каугърли потапят глава. само един младок пита плахо "и какво направи баща ти?" джо с още по-свиреп поглед "ами нищо. почна да язди зелен кон."

    Коментиран от #11

    17:49 16.06.2026

  • 7 коко

    3 0 Отговор
    След толкова много Генчовци Йотова няма ли да постъпи мъжки?Да извика в София нашия посланик в Македония за консултация и да започне продължителен ремонт на КПП-то в Гюешево?

    18:01 16.06.2026

  • 8 не се надъхвайте

    6 0 Отговор
    срещу обиквновените македонци.
    Те са или наши роднини, или албанци.
    Проблемът е в елитът, грижливо отгледан от чужди сили да бъде антибългарски.
    Без пропагандата и постоянните фитили, всичко ще се нормализира.

    Коментиран от #13

    18:08 16.06.2026

  • 9 чамовата талпа

    2 1 Отговор
    пак ли по голи баджаци натъкмена като високоплатена компаньонка?

    18:10 16.06.2026

  • 10 Да се сезира ЕС

    1 0 Отговор
    И никакво членство

    Коментиран от #12

    18:13 16.06.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "шаа":

    ...... След като се провикнал "Кой ми боядисва коня в зелено"? - Пълно мълчание. Така три пъти. След третия път в дъното се надигнал Джо едрия и рекъл - "Аз"...
    Джо дребния с треперещ и заекващ глас тихичко произнесъл - "Сър, боята вече изсъхна, готов е за лакиране"....

    18:19 16.06.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да се сезира ЕС":

    Ами то БАШ ТОВА е Задачата спусната ОТ МОСКВА Директно до Македонски Мастити Бизнесмени ползващи Превилегирована търговия с Русия,или Инструкции пак до съответните Македонски Агенти но чрез Сърбия- Да не се допуска Македония да влезе в ЕС както Запада все пак удпя да я изтръгне от Руските зъби и да я вкара в НАТО!А че Извършителят - Лумпен ще бъде възнаграден Пре-Богато за "Акцията" от Поръчителите - спор няма и ако бъде осъден да плати щетите - без проблем някоя Про-руска организация ще покрие тотално масрафа.Няма случайни неща ДругарЕ играе се "На едро" и тук не става въпрос за никакви Индивидуални Изблици на някакъв си Македонски "Гражданин"!!!

    18:24 16.06.2026

  • 13 Шерлок Холмс

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "не се надъхвайте":

    Ами да попитат подпалвача колко му платиха да запали колите, а и да каже кои са поръчителите. Ние ги знаем . Те са тук и действат с хибридните си тъпанарщини.

    18:25 16.06.2026

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