Mercedes-AMG подготвя близо 30 нови модела през следващите три години

Афалтербах подготвя мащабна продуктова офанзива, която има за цел да преобрази изцяло гамата от високопроизводителни модели през следващите три години. В интервю за подкаста „Hot Pursuit!“ на Bloomberg изпълнителният директор на Mercedes-AMG Михаел Шибе представи мащабна стратегия, която е пряк отговор на традиционната негативна реакция от страна на ентусиастите. Докато дивизията за високи постижения се стреми към внушителните 200 000 продажби годишно до края на десетилетието, тя го прави чрез драстично опростяване на каталога си с двигатели.

Инженерният отдел намалява вариантите на двигателите от десет до само четири основни агрегата, като силно залага бъдещето на вътрешното горене на напълно обновен редови шестцилиндров двигател и изцяло нов, отговарящ на нормативните изисквания V8 двигател. Новият V8 вече направи своя дебют под капака на обновените високопроизводителни GLE 63 и GLS 63. Следващият в списъка е дългоочакваната серия CLE, която ще роди стандартен вариант CLE 63, както и изключително ексклузивно състезателно оръжие с малък тираж под новосъздадената луксозна подмарка Mythos.

Разширявайки още повече портфолиото си от двигатели с вътрешно горене, kompaniqta поставя последните щрихи върху кабриолета G63, ултра-екстремния GT Black Series и новия шестцилиндров седан C53, проектиран да отразява наскоро пуснатия, плавно въртящ се кросоувър GLC 53. Към наскоро представеното, нископрофилно, изцяло електрическо GT 4-Door Coupe в крайна сметка ще се присъедини електрически SUV с високи динамични характеристики, споделящ същата специфична архитектура за електромобили. Поглеждайки по-далеч в бъдещето, дългоочакваният наследник на E63 остава обгърнат в относителна тайна, въпреки че Mercedes-Benz вече е дал на най-големите дилъри предварителен поглед към платформата на следващото поколение E-Class. Този ключов модел от представителния сегмент се очаква да излезе на пазара първо като чисто електрически автомобил в началото на 2028 гodina, а мощните варианти с бензинови двигатели ще последват по-късно в производствения цикъл. От решаващо значение за любителите на дългите покриви е, че марката запазва практичния формат на комби, създавайки бъдещо бойно поле, където новото E63 Wagon може директно да се състезава с мощните BMW M5 Touring и Audi RS6 Avant.